Les hausses de prix Apple s’annoncent déjà, mais les MacBook pourraient prendre un coup bien plus dur que l’iPhone 18 Pro

JP Morgan estime que la hausse de prix de l’iPhone 18 Pro pourrait être moins marquée que ce que d’autres analystes ont prévu, à seulement 50 dollars

Un autre analyste a signalé des hausses de prix des puces chez TSMC qui affecteront Apple, et ses ordinateurs portables se trouvent dans une situation différente de celle des iPhone

Le résultat final pourrait être des augmentations de prix importantes pour les ordinateurs portables, tandis que les smartphones d’Apple seraient relativement épargnés

Il est établi que les produits Apple vont subir des hausses de prix — Tim Cook l’a clairement indiqué — mais selon les dernières rumeurs, l’iPhone pourrait connaître une augmentation relativement modérée, tandis que les MacBook pourraient être bien plus touchés.

La possibilité que le prochain iPhone ne subisse pas une hausse si importante peut surprendre, car des rumeurs précédentes et des estimations approximatives suggéraient que l’iPhone 18 Pro pourrait atteindre 1 299 dollars aux États-Unis, soit une hausse importante de 200 dollars (avec une augmentation similaire dans d’autres pays). Certains ont même envisagé une hausse encore plus importante.

Cependant, comme l’a relevé Phone Arena, Max Weinbach, analyste tech chez Creative Strategies, a publié sur X des éléments issus d’une étude de JP Morgan sur la possible hausse de prix du prochain iPhone.

Contrairement à d’autres analyses, JP Morgan estime que la hausse pourrait plutôt se situer autour de 50 dollars. Certes, le coût de la mémoire exercera une forte pression sur Apple — comme l’a récemment souligné un rapport de Wccftech, évoquant un « choc des prix à l’approche du troisième trimestre » — mais l’entreprise disposerait de leviers pour compenser ces hausses ailleurs. L’un d’eux consisterait par exemple à adopter un modem conçu par Apple pour le nouvel iPhone.

Une autre manière pour Apple de compenser la pression sur les prix des smartphones serait de récupérer une partie des coûts en appliquant un tarif premium au supposé iPhone Ultra pliable, qui sera inévitablement coûteux pour les utilisateurs en quête des dernières innovations (et tout porte à croire que ce modèle pliable arrivera cette année).

Concernant les hausses potentielles des MacBook, Apple dispose de moins de marge de manœuvre pour compenser les coûts des composants. Comme l’a relevé Tom’s Hardware, l’analyste Tim Culpan (ancien journaliste chez Bloomberg) a indiqué que TSMC augmenterait les prix des puces pour ses clients (des procédés 3 nm jusqu’aux technologies 7 nm et plus anciennes) de l’ordre de 5 % à 10 %.

Cela touche de nombreuses entreprises qui font appel à TSMC pour fabriquer leurs puces, notamment AMD, Nvidia et Apple. Pour Apple, les processeurs plus puissants des MacBook seraient plus impactés que les puces mobiles, ce qui représente une pression supplémentaire sur le MacBook Neo, positionné à un tarif accessible.

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Comme le souligne Culpan avec humour en conclusion de son analyse : « Peut-être que ces MacBook Neo rouges finiront par arriver. » Une remarque qui peut sembler obscure au premier abord. La suite permet d’en comprendre le sens.

Les MacBook sous pression

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Le principal défi pour Apple consiste à maintenir le MacBook Neo à son prix d’entrée attractif face à ces hausses qualifiées d’« inévitables » par Tim Cook. Le prix est en effet particulièrement bas pour un ordinateur portable Apple, et sa popularité laisse penser que la production du Neo aurait été fortement augmentée.

Culpan avait déjà avancé l’hypothèse selon laquelle Apple pourrait soit augmenter les prix du MacBook Neo — en atténuant l’impact avec de nouvelles couleurs (ce qui explique la référence au « Neo rouge ») — soit abandonner la version d’entrée de gamme actuelle pour proposer directement une version plus haut de gamme comme nouveau modèle de base. Cette seconde option revient à appliquer une hausse d’une centaine d’euros sans modifier officiellement le prix, une stratégie déjà utilisée récemment avec le Mac mini.

Il reste impossible de dire comment la situation évoluera, mais tout indique que des hausses de prix significatives pourraient concerner les MacBook, tandis que l’iPhone pourrait éviter les augmentations les plus fortes.

Une hausse limitée à 50 dollars pour l’iPhone serait perçue comme une quasi-stabilité des prix, au regard des rumeurs évoquant des augmentations de plusieurs centaines de dollars. Cette perception pourrait d’ailleurs jouer un rôle important, dans la mesure où les consommateurs, préparés au pire pour l’iPhone 18 Pro, pourraient finalement être soulagés si ce scénario se confirme.

Quoi qu’il en soit, un constat revient régulièrement : pour ceux qui envisagent l’achat d’un nouveau MacBook, le moment semble opportun pour passer à l’achat dès maintenant ou dans un avenir proche, en particulier pour le Neo (sauf en cas d’intérêt marqué pour une éventuelle nouvelle palette de couleurs ou d’autres éléments destinés à faire oublier la hausse des prix).