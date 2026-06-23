Apple préparerait une avalanche de nouveautés en 2027 avec six iPhone, deux objets connectés et bien plus encore

2027 pourrait être la plus grande année produit d’Apple à ce jour

C’est ce qu’affirme l’observateur Apple Mark Gurman

Parmi les nouveaux appareils attendus figurent les iPhone 20 Pro, l’iPhone Ultra 2, l’iPhone Air 2, des lunettes Apple, et plus encore

2026 s’annonce déjà comme une grande année pour Apple, notamment avec l’arrivée probable du premier iPhone pliable sous la forme de l’iPhone Ultra. Mais l’année suivante pourrait être encore plus importante ; elle pourrait même devenir la « plus grande année produit » de l’histoire d’Apple.

C’est en tout cas l’avis du spécialiste reconnu d’Apple Mark Gurman, qui s’exprimait auprès de TBPN (via 9to5Mac), et qui a évoqué une grande partie de ce qui pourrait arriver en 2027.

Les appareils évoqués dans les rumeurs et d’autres possibilités sont listés ci-dessous, et l’ensemble pourrait effectivement faire de cette année un cru exceptionnel.

1. iPhone 18

L'iPhone 17 (Image credit: Jacob Krol/Future)

L’iPhone 18 pourrait être l’un des premiers appareils lancés par Apple l’année prochaine ; sa sortie est évoquée pour mars ou autour de cette période. Cela marquerait une rupture avec les habitudes d’Apple, puisque les iPhone principaux sont traditionnellement lancés en septembre, mais cette année, seuls les iPhone 18 Pro et l’iPhone Ultra pourraient arriver à cette période.

Quoi qu’il en soit, l’iPhone 18 devrait embarquer une nouvelle puce A20, avec des fuites évoquant une hausse à 12 Go de RAM pour accompagner les fonctions liées à l’IA.

Il pourrait également proposer une nouvelle caméra frontale de 24 MP et une Dynamic Island plus compacte que celle de l’iPhone 17, mais aussi un contrôle de l’appareil photo simplifié, possiblement sans capteur capacitif. Cela pourrait permettre de contenir les coûts.

2. iPhone 18e

L'iPhone 17e (Image credit: Jacob Krol/Future)

L’iPhone 18e devrait être lancé en même temps que l’iPhone 18 et devrait constituer le modèle le plus abordable de la gamme l’année prochaine.

Cet appareil pourrait proposer un écran plus petit que celui de l’iPhone 18 et seulement 8 Go de RAM selon les informations disponibles, mais il pourrait tout de même intégrer la puce A20, ce qui représenterait sa principale évolution par rapport à son prédécesseur.

3. iPhone Air 2

L'iPhone Air (Image credit: Jacob Krol/Future)

On arrive ici à l’un des appareils les plus attendus de 2027, puisqu’Apple devrait également lancer un successeur à l’iPhone Air. Ce modèle pourrait lui aussi arriver en mars, et les rapports indiquent qu’il pourrait intégrer un second capteur photo à l’arrière ainsi qu’une meilleure autonomie, corrigeant deux des principaux défauts de la version originale.

4. Série iPhone 20 Pro

L'iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Les iPhone 20 Pro et iPhone 20 Pro Max devraient également voir le jour l’année prochaine. Oui, 20 et non 19, Apple envisagerait de sauter le numéro 19 afin d’aligner cette génération avec le vingtième anniversaire de l’iPhone.

Et ce n’est pas seulement le nom qui bénéficierait d’une attention particulière, ces modèles pourraient être les plus marquants depuis des années. Ils sont évoqués avec un nouveau design, possiblement doté de boutons à état solide et d’un écran incurvé sur les quatre côtés.

Il est également possible que l’iPhone 20 Pro adopte un design entièrement en verre, avec une caméra frontale placée sous l’écran, même si cette technologie pourrait arriver dès l’iPhone 18 Pro.

Quoi qu’il en soit, les rumeurs suggèrent qu’Apple prévoit de frapper fort avec la gamme iPhone 20 Pro, ce qui pourrait justifier l’attente, même si ces modèles n’arriveraient probablement pas avant septembre 2027.

5. iPhone Ultra 2

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

L’iPhone Ultra 2 pourrait lui aussi être lancé en septembre 2027, mais il reste difficile de savoir précisément à quoi s’attendre, étant donné que le premier modèle n’a pas encore été présenté.

Ce smartphone pliable devrait toutefois être plus puissant que le premier iPhone Ultra, et Apple pourrait également proposer d’autres améliorations, comme de meilleurs capteurs photo ou un design plus fin.

6. AirPods avec caméras

Les AirPods Pro 3 (Image credit: Future)

Au-delà des smartphones, Apple devrait également lancer d’autres produits l’année prochaine, dont possiblement des AirPods équipés de caméras, attendus selon les rumeurs pour la fin de l’année 2027.

Ces écouteurs fonctionneraient de manière similaire à des lunettes intelligentes, avec des caméras permettant à Siri de voir ce que fait l’utilisateur, afin de fournir des informations sur ce qui est observé.

7. Lunettes Apple

(Image credit: Getty Images / NurPhoto)

Des lunettes intelligentes Apple pourraient également voir le jour l’année prochaine, avec un fonctionnement proche des modèles déjà proposés par d’autres marques.

Cela impliquerait des caméras intégrées dans la monture pour capturer des photos et des vidéos, la possibilité d’interagir avec Siri pour obtenir des informations sur ce qui est regardé, ainsi que l’écoute de musique et de podcasts directement via les lunettes, et probablement la possibilité de passer des appels via un iPhone connecté.

Selon Gurman, ce produit pourrait également arriver à la fin de l’année 2027, ce qui implique encore un peu d’attente.

8. Autres possibilités

L'iPad Pro 11 pouces M5 2025 d'Apple (Image credit: Future/Jacob Krol)

Gurman a évoqué spécifiquement tous les produits mentionnés ci-dessus, mais d’autres appareils devraient également être lancés l’année prochaine, notamment de nouvelles Apple Watch, de nouveaux iPad, de nouveaux Mac, ainsi qu’un écran intelligent doté d’un bras robotisé orientable.

Ainsi, même si seule une partie de ces produits se concrétise, 2027 pourrait bien devenir la plus grande année produit d’Apple à ce jour.