Apple prépare un MacBook OLED… mais pas pour les pauvres

Un observateur bien informé de l’univers Apple affirme que seuls les MacBook Pro équipés des puces M6 Pro et M6 Max bénéficieront du nouveau design OLED

Ces deux modèles seraient prévus entre la fin 2026 et le début 2027

Le MacBook Pro de base, doté de la puce M6, pourrait quant à lui conserver la technologie mini-LED actuelle

L’année 2025 touche à sa fin, ce qui laisse penser que les puces M5 Pro, Ultra et Max d’Apple devraient être dévoilées début 2026. Mais les nouvelles sont moins réjouissantes pour celles et ceux qui espèrent une refonte majeure avec les futurs modèles M6.

Selon Wccftech, seuls les MacBook Pro M6 Pro et M6 Max devraient profiter du nouveau design OLED, d’après les informations de Mark Gurman (Bloomberg). Leur lancement serait prévu entre fin 2026 et début 2027, avec au programme un changement radical par rapport à la technologie mini-LED, un châssis plus fin et la prise en charge du tactile.

Wccftech précise être au courant de ce choix exclusif depuis quelque temps. Compte tenu de la fiabilité de Gurman, cette orientation semble crédible – et risque de décevoir une partie des utilisateurs Apple.

Les modèles de base équipés de la puce M6 pourraient donc être lancés sans refonte. Pour bénéficier de l’écran OLED, il faudrait alors se tourner vers les coûteux modèles M6 Pro ou M6 Max (au moins au lancement). Une décision qui, si elle se confirme, aurait de quoi surprendre.

Apple n’en est pas à son premier choix exclusif. Mais passer du mini-LED à l’OLED représente un saut technologique important – et un pari qui risque d’irriter certains consommateurs. Beaucoup n’auraient ni besoin de la puissance des puces M6 Pro ou M6 Max, ni les moyens financiers pour y accéder.

Une stratégie d’exclusivité qui s’apparente à de la privation

(Image credit: Shutterstock / Prostock-studio)

Il est possible qu’un modèle ultérieur au M6 bénéficie lui aussi d’un écran OLED. Mais tout porte à croire qu’Apple cherche ici à pousser les utilisateurs à investir dans les versions les plus onéreuses, en réservant l’OLED aux MacBook Pro M6 Pro et M6 Max.

Chez Lenovo, malgré certaines critiques formulées à l’égard de la console portable Legion Go 2, chaque appareil vendu propose un écran OLED. Et même s’il s’agit d’un tout autre segment que les MacBook, la logique d’accès à la technologie reste centrale.

Reste que la technologie mini-LED utilisée par Apple continue d’offrir de très bonnes performances, sans les contraintes liées au burn-in ou à l’entretien des écrans OLED. Il ne reste plus qu’à attendre de voir quand Apple généralisera enfin l’OLED sur l’ensemble de sa gamme MacBook – en espérant que cela n’exige pas trop de patience.