Ce robot apprend à faire le ménage en regardant YouTube

L'évolution de la robotique suit de près celle de l'intelligence artificielle, capable de remplacer des travailleurs humains. La police new-yorkaise utilise d'ailleurs le célèbre chien robot de Boston Dynamics . L'aéroport international de Singapour vient meme de généraliser l'utilisation de robots policiers . La NASA, quant à elle, a mis au point un "robot serpent" capable d'explorer des planètes lointaines. Mais, plus près de nous, des robots apprennent à effectuer des tâches ménagères en regardant des vidéos YouTube.

Deepak Pathak, professeur adjoint à l'Institut de robotique de la CMU, vient ainsi de présenter le VRB (Vision-Robotics Bridge). Le système utilise la vidéo d'un humain pour montrer au robot la façon d'effectuer une tâche. De plus, le "professeur" du robot n'a pas besoin d'opérer dans un environnement identique à celui dans lequel le robot fonctionnera.

Les étudiants ont ainsi pu faire un tour de leur campus accompagné du petit robot afin de lui faire découvrir le monde qui l'entoure. Shikhar Bahl, étudiant en doctorat, précise ainsi : "Nous avons pu emmener des robots sur le campus et effectuer toutes sortes de tâches. Les robots peuvent utiliser ce modèle pour explorer curieusement le monde qui les entoure. Au lieu d'agiter ses bras, un robot peut être plus direct dans sa façon d'interagir".

Dans un premier temps, l'équipe prend l'exemple de l'ouverture d'un simple tiroir. Lors du visionnage de la vidéo, le robot est à l'affût de quelques informations clés, notamment les points de contact et la trajectoire, c'est-à-dire la direction dans laquelle le tiroir s'ouvre. L'étudiant ajoute : "Après avoir regardé plusieurs vidéos d'humains ouvrant des tiroirs, le robot peut déterminer comment ouvrir n'importe quel tiroir".

L'un des principaux moyens d'améliorer les résultats consiste à proposer au robot une quantité de données plus importantes pour sa formation. Dans ce but, YouTube est une source inépuisable de contenu. "Nous utilisons ces ensembles de données d'une manière nouvelle et différente", note le chercheur. "Ce travail pourrait permettre aux robots d'apprendre à partir de l'immense quantité de vidéos disponibles sur Internet et YouTube".