L’Ukraine veut produire jusqu’à 20 millions de drones, portée par un accord colossal de 1,1 milliard de dollars avec l’Union européenne

L’Ukraine prévoit des millions de drones par an après une hausse spectaculaire de la production

Un financement européen de 1,1 milliard de dollars renforce l’offensive de Kiev pour accroître ses capacités de fabrication de drones

L’expérience du champ de bataille en Ukraine accélère la demande pour une production de drones plus importante

L’Ukraine affirme que sa capacité de production de drones atteint désormais 10 millions d’unités par an, avec des plans déjà engagés pour la porter à 20 millions.

Le président Volodymyr Zelensky a confirmé cette information, affirmant que l’Ukraine a déjà dépassé son objectif initial d’un million de drones par an, malgré un scepticisme généralisé.

« Il se souvient du moment où le plan de l’État a été annoncé publiquement pour la première fois, soit 1 million de drones par an », a déclaré Zelensky. « Il y avait beaucoup de scepticisme partout — à la fois à l’intérieur et à l’extérieur… Le pays produit 10 millions de drones par an. Dix, et ce sera 20. »

Les ambitions de production s’élargissent avec le soutien européen

Zelensky a indiqué que l’atteinte de ce prochain objectif dépendrait de la poursuite de la coopération avec les partenaires internationaux soutenant le secteur de la défense en expansion.

L’annonce intervient alors qu’un nouvel accord de coopération en matière de défense entre l’Ukraine et l’Union européenne, d’une valeur de 1,1 milliard de dollars, place la production de drones au cœur de la planification militaire à long terme de Kiev.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a également confirmé ce nouvel accord de coopération industrielle de défense, appelé Drone Deal.

Cet accord s’inscrit dans la continuité des initiatives déjà engagées entre l’Ukraine et ses partenaires européens dans le secteur de la défense.

Le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l’Ukraine, Rustem Umerov, a indiqué que six accords distincts ont déjà été conclus dans le cadre du Drone Deal.

Il affirme également que plus de 20 pays travaillent à rejoindre ce modèle de coopération, ce qui pourrait élargir le soutien financier et la participation industrielle au-delà des partenaires européens actuels.

La guerre des drones stimule l’expansion industrielle

Les objectifs de production croissants de l’Ukraine s’inscrivent dans une utilisation intensive des systèmes sans pilote sur le champ de bataille, où les drones soutiennent de plus en plus les missions de surveillance, de reconnaissance et de frappes de précision.

Le ministre de la Transformation numérique Mykhailo Fedorov a déclaré que les forces ukrainiennes ont frappé plus de 800 000 cibles russes vérifiées en 2026 en utilisant uniquement des drones.

Ces cibles incluaient du personnel, de l’artillerie, des systèmes de défense aérienne, des lance-roquettes multiples, des quartiers généraux, des moyens de transport, des dépôts, des équipements de guerre électronique et des systèmes robotiques terrestres.

Fedorov a également indiqué que ces opérations ont contribué à environ 167 000 soldats russes tués ou grièvement blessés sur la même période.

Cependant, ces chiffres de champ de bataille restent difficiles à vérifier de manière indépendante en période de conflit actif.

Au-delà des besoins militaires immédiats, les responsables ukrainiens évoquent régulièrement des ambitions beaucoup plus larges pour la production nationale.

Selon eux, le pays pourrait à terme devenir le plus grand producteur mondial de drones et de systèmes robotiques.

La production de drones de l’Ukraine pourrait dépasser celle de la Chine, de la Russie et des États-Unis réunis, en franchissant les 30 millions d’unités par an dans les prochaines années.

La réalisation de ces objectifs dépendra du financement, des capacités industrielles, de l’accès aux composants et du maintien du soutien international.

Les annonces récentes suggèrent toutefois que les autorités ukrainiennes estiment que la production de drones a déjà dépassé les attentes fixées il y a seulement quelques années.

Via Interfax