Canon préparerait un EOS R7 Mark II pour 2025, avec des nouveautés de taille face à Fujifilm

Les rumeurs suggèrent que l'EOS R7 Mark II est attendu pour le troisième ou le quatrième trimestre de cette année

Des sources indiquent que le Mark II pourrait être doté d'un capteur APS-C de 40 Mpx

Pas d'annonce officielle de la part de Canon

Le Canon EOS R7 était le premier modèle phare hybride de la marque doté d’un capteur APS-C. Lancé en 2022, il avait reçu des critiques élogieuses lors du test complet – et reste aujourd’hui un excellent appareil photo hybride. Mais face à une concurrence accrue sur le segment milieu de gamme, l’heure semble venue pour Canon de dévoiler une seconde version du R7.

Si les rumeurs en ligne se confirment, ce nouveau modèle pourrait arriver d’ici la fin de l’année. Aucune date de lancement précise n’a encore été communiquée, mais le site Canon Rumors – considéré comme une source fiable dans le secteur – affirme que l’EOS R7 Mark II pourrait être commercialisé au troisième ou au quatrième trimestre 2025. Le site indique également que cette nouvelle version serait positionnée plus haut de gamme.

Canon Rumors n’a pas partagé d’informations supplémentaires concernant les caractéristiques techniques de l’EOS R7 Mark II, et Canon reste pour l’instant silencieux. Toutefois, les limites du premier modèle laissent entrevoir quelques pistes. De quoi inquiéter Fujifilm : une version améliorée de l’EOS R7 pourrait bien surpasser le X-T5, actuellement considéré comme le meilleur appareil de la marque.

Les rumeurs suggèrent que l'EOS R7 Mark II pourrait avoir un boîtier plus grand que l'EOS R7 (ci-dessus). (Image credit: Future)

Quelles sont les caractéristiques du Canon EOS R7 Mark II ?

L’un des principaux changements attendus sur l’EOS R7 Mark II concerne le capteur. Avec ses 32,5 Mpx, le R7 faisait figure de référence à son lancement, mais a depuis été dépassé par le X-T5 et ses 40,2 Mpx. Pour cette raison, plusieurs sources – dont Canon Rumors – anticipent une montée en définition autour de 40 Mpx pour le futur EOS R7 Mark II.

Certains évoquent également la possibilité que cette évolution du capteur permette l’enregistrement vidéo en 8K. Un atout de taille pour un appareil hybride, tout comme l’ajout d’un mode 4K à 120 images par seconde, absent du R7 de première génération.

Côté design, peu de changements majeurs sont attendus. Canon Rumors évoque toutefois un boîtier légèrement plus grand, dont l’ergonomie se rapprocherait de celle de l’EOS R5 Mark II.

Plusieurs sources s’interrogent aussi sur la possibilité d’une lecture plus rapide du capteur. Canon Rumors avance même que l’EOS R7 Mark II pourrait devenir le premier hybride Canon à se passer entièrement d’obturateur mécanique, à l’image du Nikon Z8, avec à la clé une cadence de prise de vue plus rapide et une réduction de l’effet de rolling shutter.

Combinée au suivi autofocus de dernière génération de Canon, cette configuration rendrait le Mark II particulièrement attractif pour les amateurs exigeants, notamment dans les domaines de l’action, du sport et de la photo animalière. Pour accompagner ces performances, une amélioration de la résolution du viseur électronique est également attendue, celui du R7 ayant été jugé « un peu juste » lors du test.

Toutes ces informations restent pour l’heure spéculatives et aucune n’a été confirmée par Canon. Néanmoins, l’EOS R7 Mark II devrait marquer une avancée majeure dans la gamme APS-C du constructeur, avec un positionnement fort face aux modèles de la série X de Fujifilm.