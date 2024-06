macOS Sequoia a encore une autre fonctionnalité cool en vue

Il semble que chaque jour, il y ait une nouvelle fonctionnalité macOS Sequoia à attendre avec impatience, ou une sorte d'amélioration dans le prochain système d'exploitation d'Apple, avec une fonctionnalité fraîchement repérée qui ouvre les portes à une meilleure accessibilité sur le front de l'audio.

MacRumors a joué avec la version bêta de macOS 15 destinée aux développeurs et a découvert cette nouvelle fonctionnalité dans les réglages du système. Sous la rubrique Adaptation du casque (dans Accessibilité > Audio), vous pouvez régler le son de vos AirPods et de certains casques Beats.

Les paramètres vous permettent d'amplifier les sons plus faibles - pour les rendre plus audibles - et de modifier les fréquences de sortie audio pour rendre votre musique, vos appels téléphoniques et votre son plus clairs (du moins, c'est l'idée). D'après ce que nous savons, les nouveaux paramètres que vous utilisez seront conservés lorsque vous utiliserez vos AirPods sur d'autres appareils que votre Mac.

Cette fonction pourrait s'avérer très utile pour les personnes malentendantes, et elle est disponible sur les appareils iOS depuis un certain temps. Bien qu'il s'agisse sans aucun doute d'une avancée très louable pour l'accessibilité de macOS, certains se demandent pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour que cette fonctionnalité soit intégrée au Mac.

En attendant la sortie de macOS Sequoia, nous voyons apparaître un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations intéressantes qui semblent très appréciées.

Un exemple récent est la correction de l'ennuyeux problème de stockage auquel les utilisateurs de Mac doivent faire face lorsqu'il s'agit de télécharger des applications, ainsi que des changements plus attendus comme la mise en miroir de l'iPhone et une pléthore de fonctions d'intelligence artificielle alimentées par l'intelligence d'Apple.

Vous aimerez aussi