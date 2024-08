Apple a modifié une fonction de sécurité dans macOS Sequoia - et cela ne va pas plaire à tout le monde

Alors que nous nous rapprochons de la sortie officielle de macOS 15, un changement intéressant lié à la sécurité a été repéré dans Sequoia - bien que cela risque d'irriter certaines personnes. Avec cette initiative, Apple a rendu légèrement plus difficile pour les utilisateurs de contourner la fonction de sécurité intégrée Gatekeeper lors de l'installation d'une application sur macOS.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Gatekeeper, cette fonction est conçue pour protéger votre Mac des applications susceptibles de contenir des logiciels malveillants. Essentiellement, Gatekeeper vous incite à télécharger des applications entièrement vérifiées depuis l'App Store plutôt que de céder à la tentation de récupérer des applications sur n'importe quel site web (ce qui présente un risque de sécurité plus élevé).

Actuellement, pour éviter l'interférence de Gatekeeper lors de l'installation d'une application téléchargée en dehors du magasin officiel, il suffit de faire un clic droit pour installer le logiciel.

Avec ce changement, ce raccourci pour contourner Gatekeeper ne fonctionne plus. Comme Apple l'explique dans un document de support fraîchement publié, la nouvelle manière de travailler avec Gatekeeper dans macOS Sequoia consiste à aller dans Réglages Système > Confidentialité et Sécurité, où il faudra "examiner les informations de sécurité pour le logiciel avant de permettre son exécution".

Bien que l'on puisse comprendre qu'il s'agit d'une mesure de renforcement de la sécurité et d'une tentative de rendre les appareils macOS plus sûrs, transformer un raccourci en une procédure légèrement plus longue n'est pas idéal. Cela risque d'irriter certains utilisateurs de macOS, en particulier ceux qui savent ce qu'ils font et sont confiants que l'application qu'ils installent est sûre.

La nouvelle version bêta publique de macOS Sequoia est arrivée

Par ailleurs, ce changement n'est pas lié à la nouvelle bêta de macOS Sequoia qui vient juste de sortir ; il a plutôt été repéré par un testeur ingénieux dans une version bêta précédente (et d'autres l'ont également remarqué, comme l'a constaté MacRumors).

Malheureusement, cette troisième bêta publique de Sequoia n'apporte pas de grandes modifications. Il ne fait aucun doute qu'il y a pas mal de corrections et de réglages sous le capot, mais la seule petite addition que nous avons remarquée jusqu'à présent est un nouveau fond d'écran (qui avait déjà été aperçu caché dans macOS 15).

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

C'est un peu décevant, mais à mesure que nous nous rapprochons de la sortie officielle de macOS Sequoia, il est probable que nous ne verrons plus d'autres ajouts majeurs à la bêta, surtout maintenant que la Miroir de l'iPhone est déjà apparue (elle est arrivée dans la deuxième bêta publique). L'Apple Intelligence n'est pas attendue sur macOS avant bien plus tard cette année (il y a actuellement une bêta de macOS 15.1 que les développeurs testent avec la fonctionnalité AI, mais il n'y a pas de nouvelles si cela sera également disponible en bêta publique).