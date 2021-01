Les séries et les films les plus regardés sur Netflix pourraient bien vous surprendre

Netflix a publié la liste des séries et des films originaux les plus visionnés par ses abonnés, pendant les fêtes de Noël - certains résultats sont quelque peu surprenants. L’affiche SF avec George Clooney, Minuit dans l’univers, est en passe de devenir le film le plus regardé en streaming de ces derniers mois. On estime que 72 millions de foyers dans le monde l'ont consulté au cours de ses 28 premiers jours de diffusion.

C'est mieux que quelques choix plus évidents pour la période, comme la comédie romantique Holidate (68 millions de foyers) et le conte de décembre porté par Kurt Russell, Les Chroniques de Noël 2 (61 millions). Enfin, la dernière production de Robert Rodriguez, C’est nous les héros, a également levé les foules, avec 43 millions de visionnages sur la même période de 28 jours.

Notez que Netflix compte, pour chaque titre, une vue unique à partir de deux minutes de visionnage - donc si vous avez stoppé votre lecture de Minuit dans l’univers au bout de dix minutes, votre action fait office de visionnage recensé.

Du côté des séries, la saison 4 de The Crown a attiré plus de spectateurs au cours de ses 28 premiers jours que toutes les saisons précédentes, peut-être parce qu'elle met en lumière l'histoire récente de la famille royale britannique que beaucoup de téléspectateurs ont vécue. 100 millions de foyers ont regardé The Crown depuis son lancement, ce qui s’avère un chiffre stupéfiant.

Autre feuilleton guindé (et en costumes), La Chronique des Bridgerton a réuni plus de 63 millions de téléspectateurs, ce qui en fait la cinquième plus grande série originale jamais lancée sur Netflix.

Parmi les autres succès de la plateforme SVOD, citons la série fantastique Alice In Borderland (18 millions de téléspectateurs) et la récente production française Lupin, qui devrait obtenir 70 millions de vues après son premier mois de diffusion.

Netflix franchit une étape cruciale

Netflix a communiqué une autre donnée record : celle du cap de 203,7 millions d'abonnés, récemment atteint d’après ses derniers résultats financiers. Un volume qui place le service de streaming vidéo bien au-dessus de ses concurrents actuels dont Amazon Prime Video, Disney Plus ou encore Apple TV+.

Au cours des prochaines années, Netflix devra faire face à une compétition plus acharnée de la part de Disney Plus, avec notamment l’intégration de son nouveau catalogue adulte, Star, dès le mois de février. Bien qu'il semble très peu probable qu'un rival en particulier puisse rattraper de sitôt la très nette avance de Netflix, en ce qui concerne le nombre de programmes originaux produits et diffusés à ce jour, la firme de Reed Hastings comme celle de Mickey ont d’ores et déjà prouvé que la clé du succès résidait dans ce type d’investissements, propres à attirer plus efficacement de nouveaux abonnés.