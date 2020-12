Stranger Things saison 4 : date de sortie, bande-annonce, casting et les premiers spoilers

La saison 4 de Stranger Things n'a pas encore de date de sortie officielle, mais nous nous attendons à ce qu'elle soit diffusée en 2021. Les acteurs se sont manifestés et ont admis que la série ne reviendrait pas avant un certain temps. La pandémie a en effet retardé la production, mais - bonne nouvelle - le tournage reprend depuis son cours.

Celui-ci devait débuter en mars et s’achever en août, néanmoins les événements de cette année en ont décidé autrement. Nous pensons que la diffusion aura lieu en 2021, mais il se peut que nous attendions encore plusieurs mois avant de retrouver Dustin et ses amis.

Bien que tous les épisodes de la saison 4 ne soient pas encore sous boîte, nous savons maintenant qu'il y aura beaucoup de nouveaux visages qui débarqueront à Hawkins. Avec la confirmation de huit nouveaux acteurs (dont Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco et Robert Englund, dont nous reparlerons plus loin). Une partie du show se passera dans un hôpital psychiatrique effrayant et nous ferons connaissance avec le Club des Damnés - qui regroupe tous les joueurs Donjons et Dragons du lycée Hawkins.

Nous vous donnerons ici toutes les informations indispensables sur la saison 4 de Stranger Things, notamment la date de programmation des épisodes inédits, le casting en cours, l'intrigue générale, les rumeurs persistantes et bien plus encore.

Attention, ce qui suit comporte des spoilers propres aux trois premières saisons de Stranger Things.

Stranger Things 4: the complete season. #ST4 pic.twitter.com/DAjQFnPVGqJune 18, 2020

La date de sortie de la saison 4 de Stranger Things n'a pas encore été révélée. Netflix a tendance à faire coïncider l’arrivée d’une nouvelle saison de son programme phare avec un jour férié tels qu’Halloween (pour la saison 2), la fête d’indépendance américaine du 4 juillet (qui a vu démarrer la saison 3).

Dans un contexte ordinaire, la saison 4 aurait dû nous parvenir au tout début de l’année 2021. Probablement pendant le jour des Présidents qui célèbre George Washington et Abraham Lincoln tous les troisièmes lundis du mois de février. Avant les restrictions sanitaires liées à la pandémie, What's on Netflix laissait entendre que le tournage se terminerait en août. Hélas, celui-ci a dû être stoppé en mars pour reprendre en octobre 2020.

meanwhile in the upside down... pic.twitter.com/BtPlMjy0pSOctober 1, 2020

Une saison printanière aurait du sens, notamment si l'arc de la quatrième saison s’inspire de la catastrophe de Tchernobyl, dont on commémorera le 35e anniversaire le 26 avril prochain. Nous devons cette théorie à quelques enquêteurs perspicaces de la plateforme Reddit.

Pourtant, en procédant à quelques calculs basiques, il s’avère bien plus probable que le service de streaming vidéo intégrera les épisodes inédits courant septembre. Au mieux.

Natalia Dyer (qui interprète Nancy Wheeler) a déclaré à Vogue qu’il faudra compter « un certain temps » avant d’accueillir la saison 4 mais qu’elle « en vaudra assurément la peine, cela va être énorme ».

Si la saison 4 ne sera pas la dernière, la fin de Stranger Things se veut d’ores et déjà écrite. Le showrunner Ross Duffer est formel : « Nous savons maintenant comment l’aventure se terminera et quand cela aura lieu ». Il explique que le confinement a accordé au staff créatif un temps supplémentaire pour définir la conclusion de la série et finaliser son script. En d'autres termes, la saison 5 de Stranger Things est actuellement en cours d’élaboration.

Bande annonce de Stranger Things saison 4 : Hopper est vivant !

A welcome gift on Valentine's Day? Stranger Things have happened. pic.twitter.com/6bUFvnyrjYFebruary 14, 2020

Il y a une bande annonce de la saison 4 de Stranger Things, et vous pouvez la regarder ci-dessus. Ce n'est qu'un teaser, mais c'est notre seul aperçu de la prochaine saison pour le moment.

A la fin de la saison 3 de Stranger Things, des soldats russes mentionnent un captif américain qui ne doit pas être offert au Demogorgon, et les fans ont tout de suite deviné à qui ils faisaient référence. Il ne peut effectivement s'agir que d'un seul homme : Jim Hopper (David Harbour). La bande-annonce confirme évidemment cette théorie.

En plus de cette vidéo qui fait la lumière sur l'endroit où Hopper est retenu depuis le dernier épisode de la saison 3, les créateurs de la série ont levé le voile sur la condition « actuelle » du personnage. En février 2020, les frères Duffer annonçaient qu'ils étaient « heureux de confirmer officiellement le lancement de la production, et encore plus heureux de révéler le retour de Hopper dans Stranger Things 4 ! »

« Bien que ce ne soit pas forcément une bonne nouvelle pour notre Américain, emprisonné loin de chez lui dans le désert enneigé du Kamtchatka, où il devra faire face à des dangers humains... et non humains. Pendant ce temps, aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout... La saison 4 s'affiche comme la plus importante et nous sommes impatients que les abonnés Netflix la découvrent. En attendant, priez pour l'Américain ».

Tout indique que la saison 4 va devenir encore plus sombre. Joe Keery, qui joue Steve Harington, dévoile que cette saison sera « la plus terrifiante à ce jour ». Quant à David Harbour (Hopper), il dépeint un changement total d’interprétation de son caractère, passant du shérif jovial et drôle des débuts à une « palette bien plus sombre » dans le chapitre à venir.

Casting de Stranger Things saison 4 : qui arrive et qui revient ?

Brett Gelman incarne Murray Bauman dans Stranger Things (Image credit: Netflix)

Après une longue attente sans nouvelles du casting, Variety a présenté, en novembre 2020, les huit nouveaux visages que nous découvrirons dans la saison 4 de Stranger Things. Les voici :

Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd) : Peter Ballard, aide-soignant dans un hôpital psychiatrique.

(Sweeney Todd) : Peter Ballard, aide-soignant dans un hôpital psychiatrique. Eduardo Franco (Booksmart) : Argyle, le nouveau meilleur ami de Jonathan. Un livreur de pizza, toxicomane et qui aime s'amuser.

(Booksmart) : Argyle, le nouveau meilleur ami de Jonathan. Un livreur de pizza, toxicomane et qui aime s'amuser. Joseph Quinn (Catherine la Grande) : Eddie Munson, métalleux audacieux qui dirige le club D&D du lycée Hawkins. Au centre du mystère clé de cette saison.

(Catherine la Grande) : Eddie Munson, métalleux audacieux qui dirige le club D&D du lycée Hawkins. Au centre du mystère clé de cette saison. Robert Englund (Freddy, les griffes de la nuit) : Victor Creel, un homme perturbé et intimidant emprisonné dans un hôpital psychiatrique pour un meurtre horrible perpétré dans les années 50.

(Freddy, les griffes de la nuit) : Victor Creel, un homme perturbé et intimidant emprisonné dans un hôpital psychiatrique pour un meurtre horrible perpétré dans les années 50. Tom Wlashicha (Game of Thrones) : Dmitri, un gardien de prison russe qui se lie d'amitié avec Hopper.

(Game of Thrones) : Dmitri, un gardien de prison russe qui se lie d'amitié avec Hopper. Sherman Augustus (Virus) : Le lieutenant-colonel Sullivan, un homme intelligent et sensé qui croit pouvoir empêcher le mal de dévorer Hawkins.

(Virus) : Le lieutenant-colonel Sullivan, un homme intelligent et sensé qui croit pouvoir empêcher le mal de dévorer Hawkins. Mason Dye (Teen Wolf) : Jason Carver, un glorieux sportif qui possède un lien étroit avec l’engeance qui envahit Hawkins.

(Teen Wolf) : Jason Carver, un glorieux sportif qui possède un lien étroit avec l’engeance qui envahit Hawkins. Nikola Djuricko (World War Z) : Yuri, un contrebandier russe.

Vous pouvez également être sûr de retrouver de nombreux visages de la saison 3, dont ceux de Finn Wolfhard (Mike), Millie Bobby Brown (Eleven), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max) et Joe Keery (Steve Harrington).

Maya Hawke (Robin), nouvelle venue dans la saison précédente, s’est rapidement construit une place au sein de la bande et dans le cœur des fans. Nous la retrouverons donc très certainement au générique, tout comme la jeune sœur de Caleb, Erica (interprétée par Priah Ferguson).

how it started how it's going pic.twitter.com/ylNmU2sGRuNovember 6, 2020

Qui quittera le show ? Attention, spoilers potentiels ici : nous ne nous attendons pas à revoir Alec Utgoff (Alexei), même si les showrunners pourraient toujours nous surprendre (et pourquoi pas le retour de Barb, tant que nous y sommes).

Nous ne devrions pas non plus espérer la présence de Dacre Montgomery (Billy) dans la prochaine saison. Mais des flashbacks mettant en scène l’un des héros les plus détestables de la série pourraient s’avérer pertinents. Après tout, beaucoup de fidèles de la communauté Stranger Things parient sur le retour de Billy, l'imaginant coincé dans le Monde à l’Envers – tandis que son macchabée ne serait qu’un clone.

La saison 4 de Stranger Things sera-t-elle en 4K / HDR ?

(Image credit: Netflix)

Les trois saisons actuelles ont été filmées jusqu'à présent en résolution 4K Ultra HD, ce qui signifie que toute personne possédant un téléviseur 4K et une connexion Internet suffisamment puissante pourra profiter d'une grande quantité de détails. Les saisons 2 et 3 sont également en HDR (high dynamic range). La colorimétrie est plus large et le contraste plus prononcé, assurant un programme riche en couleurs vives, en néons éblouissants et en ciel sombre, même si, là encore, vous aurez besoin d'un écran compatible HDR pour en tirer le meilleur parti.

Netflix utilise également le format Dolby Vision HDR, plutôt que la norme concurrente HDR10+ - C'est donc à prendre en compte si vous souhaitez changer de téléviseur en 2021.

La saison 4 de Stranger Things est clairement la plus attendue du catalogue Netflix

Stranger Things n'a cessé de trouver des moyens de se réinventer, avec de nouvelles menaces effrayantes, des changements de décors, des personnages charismatiques venant s’ajouter aux crédits chaque année, et des références à la pop-culture qui ne cessent de s’étoffer.

Emmener Hopper en Russie devrait être un bon point de départ pour lancer d'autres aventures dans cet univers fictif. Nous sommes impatients de retrouver la population d’Hawkins, plus ou moins au complet.