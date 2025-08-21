13 saker som visades upp på Googles Pixel 10-lansering – inklusive de bästa Pixel-telefonerna hittills

Vi hade ganska bra koll på vad vi kunde förvänta oss inför årets Made by Google-event, tack vare alla läckor och teasers från Google själva, men det blev ändå en fullmatad lansering. Jimmy Fallon såg lagom förvirrad ut, det kastades flera tydliga pikar mot Apple och ekorrar drack Pixel-kaffe – lanseringen innehöll verkligen allt.

När det gäller själva tekniken introducerade Google Pixel 10 i lekfulla färger med tre kameror, samt Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro XL – och till och med en ny vikbar modell. Pixel 10 Pro Fold ser imponerande ut, men Samsung leder fortfarande när det gäller tunnhet.

Alla modeller drivs dock av Googles senaste egenutvecklade chipp – Tensor G5 – som gör Android snabbare och driver en rad AI-funktioner, inklusive fullständiga diffusionsmodeller direkt på enheten.

Google visade också upp sin satsning på reparerbarhet med nya Pixel Watch 4 och Pixel Buds 2a. Smartklockan och hörlurarna har båda reparerbara konstruktioner. Watch 4 tar dessutom steget upp med smarta AI-funktioner och en välvd skärm.

Men det finns förstås mer att gå igenom – här är de 13 största nyheterna vi tog med oss från Made by Google 2025:

13 saker vi fick se från Made by Google 2025

1. Basmodellen Pixel 10 har äntligen riktig zoom

(Image credit: Google)

Google Pixel 10 är förmodligen den mest förbättrade Pixel-telefonen i år, eftersom den förutom seriefunktioner som Pixelsnap, Camera Coach och Tensor G5-chippet (vi går igenom alla dessa längre ner) också får en helt ny kamera.

Ja, det stämmer: Google har äntligen utrustat basmodellen av Pixel med en dedikerad telefoto-sensor, vilket betyder att man inte längre behöver välja en Pro-modell för att få optisk zoom. Mer exakt har Pixel 10 en telekamera på 10,8 MP med 5x optisk zoom och 20x digital zoom – samma telekamera som finns i Pixel 10 Pro Fold.

Självklart är Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro XL fortfarande zoomkungarna – de får en telekamera på 48 MP och upp till 100x digital zoom. Men med tre distinkta kameror från start har basmodellen Pixel 10 redan ett övertag mot iPhone 17.

Läs mer: Våra första intryck av Google Pixel 10

2. Pixel 10 Pro-serien ser ut att bli de bästa Pixels hittills

(Image credit: Google)

Google Pixel 9 Pro var en av våra absoluta favorittelefoner under 2024 och de nya 10 Pro och Pro XL känns som värdiga efterföljare.

Kompatibilitet med Googles nya Pixelsnap-tillbehör (se punkt nr. 4 nedan) är i sig en stor bonus. Men de nya Pro-modellerna kombinerar också Tensor G5-chippet med genuint användbara Gemini-funktioner och en del kamerauppgraderingar.

Här finns en ny telekamera med 5x zoom, som paras ihop med en sensor som är större än den i Samsung Galaxy S25 och inte ligger långt ifrån telefotolinsen i iPhone 16 Pro. Med nya fotofunktioner som Camera Coach ombord ser vi återigen mycket starka kandidater till titeln som bästa kameratelefon.

Läs mer: Våra första intryck av Google Pixel 10 Pro och 10 Pro XL

3. Pixel 10 Pro Fold tar vikbara telefoner längre med två viktiga uppgraderingar

(Image credit: Google)

Googles Pixel 10 Pro Fold skrev inte om reglerna för vikbara telefoner, men det är ändå en utmärkt flexibel flaggskeppsmodell med en stark kamerauppsättning (tack vare 5x optisk zoom) och mer inbyggd AI än en genomsnittlig telefon.

Google höll fast vid samma prisnivå som tidigare (till skillnad från vissa konkurrenter) och finslipade viktiga komponenter – inklusive en bättre selfiekamera och det mer kapabla Tensor G5-chippet.

Google Pixel 10 Pro Fold hands-on: the first-ever IP68-rated foldable - YouTube Watch On

Det som verkligen fångade vår uppmärksamhet var dock två viktiga uppgraderingar: IP68-klassat damm- och vattenskydd (första gången för en vikbar telefon) och Pixel Snap med Qi2-stöd. Det är som att MagSafe (okej, vi ska inte kalla det så) äntligen har kommit till Android – och det är riktigt trevligt att se.

Läs mer: Våra första intryck av Google Pixel 10 Pro Fold

4. Det finns äntligen en MagSafe-motsvarighet för Android – den heter Pixelsnap

(Image credit: Google)

Det här lär göra många Samsung Galaxy-användare avundsjuka – inte nog med att Google anammar Qi2-standarden för trådlös laddning i Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL och 10 Pro Fold, de lägger också till en magnetring för något som kallas Pixelsnap.

Om det låter bekant, så är det i princip Apples MagSafe för Pixel-serien – och MagSafe-tillbehör fungerar med Pixelsnap, till och med MagSafe Battery Pack. Google har också ett par egna tillbehör, inklusive en ring som även fungerar som ett ställ, en trådlös laddningsstation med rejäl tyngd samt fodral med magnetringar inbyggda.

5. Kameraappen kan hjälpa dig att få den bästa bilden

Google har länge erbjudit en utmärkt kameraapp på alla sina Pixel-enheter och Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL och 10 Pro Fold ser ut att fortsätta den traditionen.

Tack vare Camera Coach använder Pixel modeller som drivs av Google Gemini för att förstå scenen du försöker fånga och föreslå olika sätt att göra bilden så bra som möjligt.

Den kan till och med tala om vilket läge du ska använda – till exempel standardfoto eller Porträtt – eller ge tips som att justera vinkeln, tända mer ljus eller till och med föreslå en helt annan vinkel för en unik bild.

6. Pixel Watch 4 har en ny större, välvd skärm

(Image credit: Google)

Pixel Watch 4 kommer i två storlekar – 41 mm eller 45 mm – och behåller den numera ikoniska, polerade och stenlika runda designen. Den har fortfarande en front i helglas, men är nu välvd med en ”Actual 360”-skärm som är 1 000 nits ljusare än föregående generation.

Tack vare den här böjningen, som du känner när du sveper med fingret över den eller navigerar i gränssnittet, har Pixel Watch 4 ett större användbart utrymme som gör att innehållet på skärmen kan sträcka sig längre ut.

Detta kombineras med ett nytt användargränssnitt som kändes riktigt snabbt i vår tidiga hands-on, tack vare ett nytt Qualcomm-tillverkat chip under huven. Det driver också smarta mjukvarufunktioner, inklusive Smart Replies, vilket innebär att de föreslagna svaren när du ska svara på ett meddelande faktiskt är vettiga – eller åtminstone är det löftet.

Läs mer: Våra första intryck av Google Pixel Watch 4

7. Pixel Buds Pro 2:s uppgraderingar kommer också till den nuvarande modellen

(Image credit: Google)

Lojala ägare av Google Pixel Buds vet att Pixel Buds Pro 2 har funnits sedan augusti 2024, men Google rullar nu ut en rejäl uppgradering till sina fortfarande aktuella flaggskeppshörlurar – och det finns även ett nytt färgalternativ, Moonstone, som matchar Google Pixel 10-serien.

Det bästa? Alla förbättringar (förutom den nya färgen förstås – den får du köpa ett nytt par för att få) kommer att levereras till befintliga användare av Pixel Buds Pro 2 via en gratis mjukvaruuppdatering.

Från september 2025 kommer Pixel Buds Pro 2 att få Adaptive Audio (Googles egen version av adaptiv brusreducering) som syftar till att minska oönskat ljud och påverkan från omgivande ljud, men utan att helt ta bort din medvetenhet om omgivningen. Detta kommer tillsammans med Loud Noise Protection, en tydligt AirPods Pro 2-liknande funktion som snabbt ska dämpa oväntade och extremt höga ljud.

Även planerat till september för Pixel Buds Pro 2 är huvudgeststyrning, för att kunna svara på samtal och svara på meddelanden helt handsfree, plus förbättrad ljudbearbetning för att använda Gemini i bullrigare miljöer.

Slutligen får de också Live with Gemini-stöd (tänk naturliga konversationer med Googles senaste AI-assistent), samt praktiska notiser om återstående batterinivå i hörlurarnas fodral, så att du aldrig mer riskerar att stå utan tillräckligt med laddning.

8. Googles budgethörlurar fick också en välkommen uppgradering

(Image credit: Google)

Utöver alla uppdateringar som kommer via en gratis mjukvaruuppdatering för flaggskeppet Pixel Buds Pro 2 uppdaterar Google nu äntligen även sina mer prisvärda hörlurar. Ja, det betyder en ny A-serie-modell, närmare bestämt Google Pixel Buds 2a.

De här hörlurarna är mer kompakta och mindre klumpiga än Buds Pro 2, men har också den vridbara stabilisatorn för en bekvämare passform i örat. De introducerar dessutom aktiv brusreducering och transparensläge för första gången i A-serien, tack vare det nya Tensor A1-chippet – och Google lovar att deras funktionsuppsättning ska vara lika bra som i de ursprungliga Pixel Buds Pro.

Du får också lång batteritid, Gemini i öronen – via din länkade Pixel-telefon – samt stöd för Spatial Audio. Det bästa av allt är att de har ett pris på 1 799 kronor och kan bli ett riktigt lockande alternativ beroende på hur de presterar.

Läs mer: Våra första intryck av Google Pixel Buds 2a

9. Utbytbara batterier blir äntligen vanligare

Även om Pixel 10, Pixel 10 Pro och Fold inte fick någon särskild uppmärksamhet kring reparerbarhet, så fick Pixel Watch 4 och Pixel Buds 2a det. På hörlurarna är inte bara fodralet betydligt mer kompakt, utan batteriet är dessutom utbytbart.

Google Pixel 10 lineup: 5 things you need to know – new AI camera tricks, chipset, and more - YouTube Watch On

Pixel Watch 4 må vara väldigt lik sin föregångare, men den har nu skruvar på sidan som gör den mycket mer reparerbar, med möjlighet att byta ut både skärm och batteri (beroende på region). Det är förmodligen en större nyhet än den nya välvda Actua-skärmen och ett exempel som vi hoppas att Apple, Samsung och Garmin följer.

10. Gemini har några smarta nya AI-trick

(Image credit: Philip Berne / Future)

Ett Google-event vore inte komplett utan några spännande nya AI-funktioner och årets Pixel-lansering levererade återigen med smarta Gemini-funktioner.

För det första är Gemini Live – Googles naturliga röstkonversationsläge – ännu enklare att använda på Pixel 10 tack vare nya visuella överlägg, som markerar på skärmen vad Gemini pratar om.

Pixel 10-serien har också Magic Cue, som lever i din Daily Hub och påstås proaktivt hjälpa dig med sysslor som nämns i dina mejl eller meddelanden – till exempel restaurangbokningar eller Airbnb-reservationer.

Om du fastnar med ett tekniskt problem på din Pixel 10 finns dessutom en AI-driven agent direkt på enheten som hjälper dig att felsöka, samtidigt som en ny Voice Translate-funktion i Google Phone-appen kan översätta dina samtal i realtid.

Med funktioner som Camera Coach och Pixel Journal (Googles svar på Apples Journal-app) ombord finns det massor av nya Gemini-drivna verktyg att utforska – och eftersom ett års gratis Google AI Pro ingår vid köp av Pixel 10, har du gott om tid att testa dem alla.

11. Fitbits Gemini-drivna AI Coach lanseras i oktober

Från och med oktober i USA – och troligen i andra regioner därefter – kommer Fitbit-användare att få en efterlängtad AI-träningscoach.

Den beskrivs som motsvarigheten till ”en hel panel av experter som levererar personliga insikter om alla delar av livet” och specialiserar sig på ”träningsverktyg i världsklass”. Råden kommer att täcka sömn, träning, återhämtning och fungera som en allmän ”hälso- och fitnessrådgivare”.

A New, Personalized Health Coach is Coming to Fitbit - YouTube Watch On

Vi vet inte jättemycket om verktyget i ännu, eftersom det till skillnad från många andra nyheter inte visades upp i praktiken. Men vi kan tänka oss att det blir liknande Oura Advisor-tjänsten i Oura Ring – en AI-chatbot som använder kontextuell information från din träningsenhet för att svara på personliga frågor om din hälsa, med all bearbetning gjord lokalt på enheten för ökad integritet.

De enda två andra sakerna vi vet är att tjänsten ska vara vetenskapligt baserad och att NBA-stjärnan Stephen Curry fungerar som en sorts ”performance advisor”, vad nu det exakt innebär.

12. Google kunde inte låta bli att pika Apple

Google är inte direkt främmande för att pika Apple, men årets Made by Google-event innehöll flera rejäla tjuvnyp mot Tim Cook och hans gäng. Först ut var Googles hårdvaruchef Rick Osterloh som påpekade att det har varit ”många brutna löften” när det gäller lanseringen av AI-funktioner i telefoner. Hej Siri, vad kan det möjligtvis syfta på?

Men det var inte den enda subtila – eller snarare osubtila – kommentaren. När ämnet RCS-meddelanden (som Apple nu äntligen stödjer) kom på tal, sa Googles marknadsföringschef Adrienne Lofton: ”Grön-blå bubbelfajten är löjlig och uttjatad, och på Google är vi klara med den diskussionen.”.

Under Pixelsnap-segmentet pratades det också om ”walled gardens” och företag som låser in dig i sina tillbehör. Det vänliga tonläget på eventet var tydligt kryddat med ett knappt dold förakt för Apple. Striden mellan Android och iPhone har blivit ännu mer laddad.

13. Pixel Watch 4 har unika fitness- och nödfunktioner

Även om Pixel Watch 4 bara fick en kort uppvisning under Made by Google-presentationen, där Pelotons Cody Rigsby tog den på en snabb träningsrunda, fick vi en glimt av några av klockans nya funktioner.

Det nämndes i förbifarten att Pixel Watch 4 är ”lika exakt som ett bröstband” när det gäller att mäta hjärtfrekvens, vilket är en imponerande bedrift för en handledsbaserad träningsklocka – även om inga siffror presenterades för att styrka det.

Pixel Watch 4 kan också förvandla en Pixel-telefon till en enkel cykeldator för att visa statistik under cykelpass och har lovande aktivitetsigenkänning som påminner om WHOOP-bandet. Om klockan vet att du spelar fotboll på söndagar ska den automatiskt känna igen när du börjar träna och dessutom förstå att det är din vanliga fotbollsmatch.

En annan unik funktion som lyftes fram under presentationen var klockans satellitanslutning för nödfall, som kan aktivera varningar även utan att använda telefonens data.