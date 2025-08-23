Google introducerar äntligen MagSafe-liknande tillbehör till Android i form av Pixelsnap

Avsaknaden av inbyggt stöd för MagSafe-liknande magnetiska tillbehör har varit ett stort irritationsmoment för Android-användare de senaste åren, men Google har nu äntligen presenterat ett Pixel-exklusivt alternativ till Apples populära iPhone-teknik.

Pixelsnap är ett ekosystem av magnetiska Qi2.2-tillbehör för hela Google Pixel 10-serien. Precis som MagSafe låter det oss fästa trådlösa laddare, ställ, grepp och andra tillbehör på baksidan av vilken Pixel 10-telefon som helst, med deras inbyggda magnetringar som möjliggör laddning upp till 25W (Pixel 10, 10 Pro och 10 Pro Fold är begränsade till 15W, medan 10 Pro XL får en högre gräns på 25W).

Google visade upp en uppsättning förstaparts-tillbehör för Pixelsnap på sitt senaste Made by Google-event; den första omgången inkluderar en magnetisk laddare, ett magnetiskt ställ och ett magnetiskt ringverktyg. Men det viktigaste är att Pixelsnap också är kompatibelt med befintliga MagSafe-tillbehör från Apple och tredjepartsmärken som Belkin, vilket är en större grej än det kanske låter.

Apple har inte hållit MagSafe-tekniken för sig själv; företaget hjälpte faktiskt till att utveckla Qi2-standarden för trådlös laddning 2023, som använder magnetisk justering för att möjliggöra snabbare laddning på mobila enheter.

Fram tills nu har dock HMD Skyline varit den enda Android-telefonen med inbyggda magneter för att fullt ut stödja Qi2-standarden.

De senaste toppmodellerna på Android-sidan som Samsung Galaxy S25 Ultra och OnePlus 13 är tekniskt sett Qi2-redo, men de har inga inbyggda magneter – man måste köpa ett kompatibelt skal (eller en självhäftande ring) med ett magnetiskt monteringssystem för att kunna utnyttja deras Qi2-funktioner.

Image 1 of 2 Pixelsnap-tillbehör för Pixel 10 Pro. (Image credit: Philip Berne / Future) Pixelsnap-tillbehör för Pixel 10 Pro. (Image credit: Philip Berne / Future)

Google Pixel 10 och dess syskon är alltså de första mainstream-Android-telefonerna som levereras med ett riktigt MagSafe-liknande justeringssystem – och för tillfället ger det dem en sällsynt hårdvarufördel över de bästa Android-telefonerna från märken som Samsung, OnePlus och Motorola.

Andra uppgraderingar för Google Pixel 10-serien inkluderar nya AI-drivna kamerafunktioner, en dedikerad telefotokamera för basmodellen och IP68-klassning för Pixel 10 Pro Fold, men Pixelsnap kan mycket väl vara den viktigaste uppgraderingen av alla.