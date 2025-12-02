Samsung præsenterer Galaxy Z Trifold - en foldbar mobil med 10 tommer skærm

Rygterne var sande: Samsung Galaxy Z Trifold, muligvis den mest ventede og omtalte mobiltelefon (bortset fra Apple iFold), er en realitet, og Samsung vil allerede begynde at levere telefonen til kunder i denne måned.

Samsung meddelte mandag aften (1. december 2025), at de vil lancere deres første tredobbelte foldbare Galaxy-telefon i denne måned i Sydkorea (12. december), og at den derefter kommer til USA i første kvartal af 2026 (ingen oplysninger om tilgængelighed i Europa). Det skal siges, at Samsung ikke er de første til at lancere en trifold-mobil. Faktisk lancerede Huawei allerede i februar 2025 deres Huawei Mate XT - en trifold mobil, hvor man trinvist kan bruge alle tre skærme, så man kan skifte imellem 6,4", 7,9" og hele 10,2".

Baseret på de detaljerede specifikationer, som Samsung har leveret, ser Samsung Galaxy Z Trifold ud til at være en bemærkelsesværdig, banebrydende enhed. Udfoldet er det en vanvittigt tynd (3,9 mm) 10-tommer QXGA+ Dynamic AMOLED med en opdateringshastighed på 120 Hz og en maksimal lysstyrke på 1600 nits. Når den er foldet ud, er den endda endnu tyndere end Samsung Galaxy Z Fold 7 (4,2 mm).

Når den er foldet sammen, er Samsung Galaxy Z Trifold en meget tyk (12,9 mm) smartphone med en 6,5-tommer FHD+ Dynamic AMOLED-skærm. Telefonen vejer 309 gram, så den er altså en del tungere end andre telefoner.

Masser af ny teknologi

Image 1 of 3 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Generelt lyder den dog som et teknisk vidunder med to forskellige typer hængsler – hvoraf det ene skal være bredere for at kunne folde den tredje del over de to andre. Telefonen kan enten bruges med skærmen på 6,5-tommer, eller som 10 tommers tablet.

Armour Aluminium-rammen er designet til at forhindre, at den ene del af 10-tommers skærmen rører ved en anden del af den, hvilket forhindrer slitage og beskadigelse. Der er også et specielt "forstærket overlay" til at beskytte den fleksible skærm.

(Image credit: Samsung)

Triple kamerasystem til en tredobbelt foldbar

På ydersiden er der en cover-skærm, der er afrundet med keramiske, fiberforstærkede polymerpaneler. På venstre side sidder det store tredobbelte kamera med 200 MP vidvinkel, 12 MP ultravidvinkel (120 graders perspektiv) og 10 MP 3X optisk zoom.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Der er også et 10 MP selfie-kamera på frontskærmen og et andet 10 MP selfie-kamera på den 10 tommer fleksible skærm. Dette er stort set det samme kamerasæt som Z Fold 7, selvom vi ikke ved meget om billedsensorerne bag objektiverne.

Den 10 tommer store skærm lader til at være designet til både arbejde og underholdning. Ifølge Samsung har den indbygget Dex-understøttelse og multitasking. Systemet vil understøtte op til fire arbejdsområder med fem apps hver. Alternativt kan den udfoldede skærm bruges som tre forbundne 6,5-tommers smartphones, hvor du nemt kan trække og slippe mellem kørende apps.

Selvfølgelig vil dette også være en lommebiograf til apps som Netflix og YouTube. Det eneste, der måske mangler, er et stativ.

Image 1 of 2 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Z Trifold er velegnet til at håndtere en film i MCU-længde eller en lang streamingsession: Den har et 5600 mAh batteri fordelt på de tre segmenter.

Og gaming på den store skærm vil sandsynligvis blive en realitet. Under motorhjelmen kører Z Trifold Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, hvilket betyder, at 3nm-chippen sandsynligvis er let overclocket til denne tredobbelte enhed. For at understøtte dette vil SoC have 16 GB RAM og til at begynde med 512 GB lagerplads. En 1 TB-model vil være tilgængelig fra Z Trifold.

Det, vi ikke kender, er prisen. De fleste rygter placerer den mellem 3.000 og 3.500 dollars (ca. 19.500 - 22.500 kr.), hvilket virker som et sikkert bud, når man tænker på, at Samsung Galaxy Z Fold 7 havde en vejledende startpris på 16.499 kroner. Den har dog allerede været tilgængelig i onlinebutikker til priser omkring 11.000 kroner

En Samsung-overraskelse

(Image credit: Samsung)

Samsung har ikke selv gjort det store ud af lanceringen, hvilket er lidt usædvanligt. Men det skyldes måske, at telefonen lige nu udelukkende bliver lanceret i Sydkorea. Det vil sandsynligvis gå flere måneder, inden telefonen kommer på markedet i USA, og endnu længere tid, inden den kommer til Danmark og resten af Europa. Det kan være, at Samsung først vil se, hvordan telefonen klarer sig på hjemmemearkedet i Sydkorea, inden de laver en masse larm for telefonen

Det er uklart, hvordan lanceringen af Z Trifold vil påvirke den forventede lancering af Galaxy S26-serien. De fleste forventer, at det vil ske i slutningen af januar eller begyndelsen af februar 2026. Måske vil den store lanceringsfest for Z Trifold falde sammen med Samsungs store, længe ventede afsløring af S26-serien. Det eneste mærkelige ved dette scenario er, at den ene trefoldede telefon er adskilt fra det, der skulle være lanceringen af dens foldbare fætre, Z Fold 8 og Z Flip 8, engang i midten af 2026.

Alt vil snart blive afsløret. I mellemtiden ser vi frem til at finde ud af, hvornår vi kan prøve Samsung Galaxy Z Trifold, og hvor meget den vil koste os.