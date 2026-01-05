Jeg er VPN-ekspert – her er tre ting, jeg ønsker, at branchen skal tage til sig i 2026

VPN-branchen vil møde intense udfordringer i 2026. I takt med at regeringer indfører nye love og censurmekanismer bliver stadig mere sofistikerede, er det afgørende, at udbydere fortsætter med at udvikle deres produkter til det næste niveau.

Jeg har brugt året på at teste VPN-tjenester i praksis, og der er flere klare områder, hvor der er behov for udvikling. Skærpelse af beskyttelsen mod løbende censur og anti-VPN-foranstaltninger, optimering af oplevelsen for nye brugere og forbedring af gennemsigtigheden er alle vigtige områder, hvor branchen skal forbedre sig.

Men hvorfor?

Censurproblemet

Flere VPN-tjenester forbedrede deres anti-censurfunktioner i 2025, især NordVPN. På trods af dette er faktorer som Kinas Great Firewall og Ruslands stadigt skiftende censursystem fortsat problemer, der konstant skal tages op til fornyet overvejelse.

Hver VPN-udbyder håndterer disse udfordringer på sin egen måde. Det er dog svært at få detaljerede oplysninger om de anvendte metoder, da udbyderne skal undgå at afsløre sig selv over for de myndigheder, de forsøger at omgå.

Ikke desto mindre er målet det samme for alle: at få en sikker VPN-forbindelse til at se identisk ud med almindelig internettrafik.

Vi har testet VPN-tjenester i regioner som Kina gennem hele 2025. Det er ikke overraskende, at vores bedst rangerede udbydere er de mest stabile, men selv de kan ikke garantere en fungerende forbindelse hver gang. Downloadhastighederne er ofte ujævne, og latenstiden er høj – det vil sige, hvis man overhovedet formår at oprette forbindelse.

I betragtning af det stigende antal nedlukninger af sociale medier og censurforanstaltninger rundt om i verden er det afgørende, at stabiliteten af disse værktøjer forbedres.

I 2025 blev Kinas strategi med at dele teknologien bag deres såkaldte »Great Firewall in a Box« opdaget via et læk. Dette gør det sandsynligt, at Kinas avancerede metode til internetcensur vil sprede sig til endnu flere lande i løbet af de næste 12 måneder. Uden bedre sløringsprotokoller risikerer disse metoder at få endnu flere mennesker til at søge efter måder at få adgang til et frit internet.

VPN til folket

VPN'er bruges dog ikke kun i ekstreme situationer. Ud over censur pålagt af myndighederne, har den globale udbredelse af krav om bekræftelse af alder ført til, at flere mennesker end nogensinde før bruger VPN-tjenester.

Det betyder, at der er et klart behov for ressourcer, der uddanner nye brugere på den rigtige måde. Målet bør ikke kun være at tilbyde en hurtig forbindelse, men også at hjælpe brugerne med at forstå mulighederne og begrænsningerne ved en VPN-tjeneste.

»Grundlæggende skal produktet fungere uden, at kunden behøver at læse om det,« sagde Budac. Martin Budac, chef for privatlivsprodukter hos Gen Digital

Nogle VPN-tjenester tager allerede vigtige skridt i denne retning. Proton VPN har mange værktøjstip og forklaringer indbygget i sine apps, og NordVPN tilbyder et omfattende bibliotek med videnartikler, men disse metoder er langt fra universelle.

Norton VPN er en udbyder, der forsøger at tage enkelheden et skridt videre. I et interview med TechRadar forklarede Martin Budac, chef for privatlivsprodukter hos Gen Digital, at »brugervenlighed er et af de største problemer« i branchen.

»Grundlæggende skal produktet fungere uden, at kunden behøver at læse om det,« sagde Budac.

Nortons tilgang er baseret på den samme brugervenlige stil som deres antivirussoftware: masser af forklaringer, meget lidt visuelt støj i app-designet og ingen designfejl, der kan føre til, at uønskede funktioner aktiveres ved en fejl.

Skab klarhed

Privatliv handler dog om mere end blot det, brugerne ser på deres skærme – det handler også om, hvad der sker med deres data bag kulisserne.

Hvert år modtager VPN-virksomheder juridiske anmodninger om brugerdata, som de enten afviser eller ikke er i stand til at imødekomme. Disse anmodninger rapporteres ofte slet ikke, medmindre VPN-udbyderen offentliggør gennemsigtighedsrapporter.

Sådanne rapporter giver brugerne klare oplysninger om, hvordan en udbyder beskytter deres privatliv mod juridiske krav. Selvom såkaldte no-logs-revisioner giver en lignende følelse af sikkerhed, er fulde revisioner sjældent særlig forbrugervenlige, da de ofte indeholder massive mængder af teknisk jargon.

Et andet skridt, som udbydere kan tage, er at gøre dele af deres service open source. Hvis en udbyder gør sine apps eller protokoller open source, kan brugere med den rette viden gennemgå koden og sikre sig, at alt fungerer som lovet.

Udbydere som Proton VPN og PIA tilbyder allerede open source-apps. Proprietære protokoller gøres dog sjældent open source, selvom ExpressVPN's Lightway-protokol er en bemærkelsesværdig undtagelse.

Der er sjældent nogen grund til at bekymre sig om åbne protokoller. Hvis en udbyder bruger standardløsninger som WireGuard eller OpenVPN, er disse protokoller allerede open source; det er kun, når udbydere tilføjer unikke tilføjelser til dem, at koden er »lukket«.

Det er særligt vigtigt, at en udbyders apps er open source, i betragtning af de privatlivsmæssige bekymringer omkring dataindsamling. Ved at gøre dette giver udbyderen sine brugere mulighed for selv at bekræfte, at der ikke foregår noget mistænkeligt, og at deres data håndteres korrekt.

VPN-branchen står over for flere betydelige udfordringer i 2026, hvilket betyder, at løsninger på disse problemer er mulige, men ikke garanterede på dette stadium. Over tid bør indførelsen af disse forbedringer dog hjælpe VPN-branchen med at forblive både ærlig og tilgængelig, da flere og flere mennesker vender sig mod disse værktøjer for at understøtte deres digitale liv.