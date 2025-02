NordVPN kan revolutionere VPN - nyt produkt skal snyde censur

Den førende VPN-udbyder NordVPN har netop lanceret en »revolutionerende« censurresistent VPN-protokol som reaktion på de stigende globale online-restriktioner.

NordVPN forklarer, at NordWhisper er designet til at modvirke de mest avancerede netværksfiltreringsteknikker ved at efterligne almindelig webtrafik. Det betyder, at trafikken bliver kamufleret, så hverken udbyderen eller eventuelle censur-regimer, der kigger med, kan opdage, at der er tale om VPN-trafik. Det skal gøre det mere sikkert for brugere, som lever i lande med overvågning og uden demokrati.

NordVPN udruller løbende NordWhisper på tværs af sine Windows-, Android- og Linux-apps, og yderligere understøttelse af flere platforme forventes at komme i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer NordWhisper?

»Vi har designet NordWhisper med vores brugere i tankerne«, siger Marijus Briedis, CTO hos NordVPN. »Det handler ikke kun om at omgå netværksrestriktioner; det handler om at give folk mulighed for at arbejde, kommunikere og få adgang til vigtige tjenester sikkert og frit, selv i de mest restriktive miljøer.«

I modsætning til traditionelle VPN-protokoller som OpenVPN eller WireGuard bruger NordWhisper webtunnelteknologi, der er designet til at efterligne normal webtrafik. Ifølge eksperter hos Tor Browser, som var de første til at introducere denne teknologi, indkapsles data, der overføres, i standard HTTP-pakker. I praksis skaber dette en skjult tunnel, der beskytter brugernes privatliv og gør det muligt at omgå netværksrestriktioner, der ellers ville blokere for bestemte typer trafik.

Denne infrastruktur er ifølge NordVPN mere effektiv end at skjule sin lokation med traditionel VPN-teknologi. »Mens standardprotokoller, der bruger tilsløringsteknikker, er effektive på netværk, der blokerer for adgang til vigtige tjenester eller offentlige ressourcer, træder NordWhisper til, når VPN-specifikke blokeringer gør det sværere at oprette forbindelse til disse netværk,« forklarer NordVPN i en blog-indlæg.

»Vi vil gerne minde folk om at sikre, at deres brug af NordWhisper er i overensstemmelse med alle gældende love, aftaler og netværkspolitikker,« siger Marijus Briedis, CTO hos NordVPN. (Image credit: Nord Security)

Et stigende antal lande rundt om i verden har begrænset internettet kraftigt og investeret betydelige ressourcer i at udvikle stadig mere effektive netværksfiltreringsteknologier. Det har ført til et stigende behov for nye løsninger, der giver alle mulighed for at omgå avancerede onlinebegrænsninger og få adgang til det åbne internet - uanset hvor de befinder sig.

NordVPN anbefaler, at du kun bruger NordWhisper, når du opretter forbindelse fra et stærkt begrænset miljø, da denne VPN-protokol kan gøre din internetforbindelse langsommere på grund af den teknologi, den bruger.

NordWhisper er indtil videre blevet udrullet til Windows-, Android- og Linux-brugere. Udbyderen planlægger at udvide understøttelsen til flere platforme med tiden og fortsætte med at opgradere VPN-protokollen for at være på forkant med ændringer på markedet for netværksfiltrering.

Når funktionen bliver tilgængelig, vil du kunne vælge den manuelt direkte i appens indstillinger ved at gå til VPN-forbindelse og trykke på NordWhisper-knappen.

