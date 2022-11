Anmeldelse: Google One VPN

Hvis du er Google-fan og har brug for 2 TB online lagerplads, er Google One VPN en god ekstraløsning, der hjælper dig med at beskytte dine internetaktiviteter fra nysgerrige øjne. Men selve VPN’en er meget begrænset, og hvis du har brug for noget ud over det mest basale, som fx hvis du vil bruge VPN på Windows eller Mac, eller hvis du vil fjerne blokering af websteder, så er det ikke den rigtige tjeneste for dig.

Google One VPN er en simpel VPN, som er en del af teknologigigantens Premium-abonnementstjeneste Google One.

Når vi siger ”simpelt”, så mener vi det bogstaveligt. Den tilbyder meget begrænsede muligheder, indstillinger og funktioner. Du kan ikke engang vælge en placering. Når du klikker på knappen Aktiver, opretter appen automatisk forbindelse til en server i dit eget land og går derefter i gang med at kryptere din internettrafik.

Hvad apps angår, så fungerer VPN'en kun på Android og iOS, og du kan ikke manuelt konfigurere den på noget andet.

Hvis du vil fjerne blokeringen af fx den amerikanske Netflix, beskytte dine bærbare computere, konfigurere VPN på en router eller noget som helst andet, der bare er en anelse avanceret, kan vi med garanti og uden nogen som helst form for tøven sige at Google One VPN ikke er den rigtige tjeneste for dig.

Leder du derimod efter en nem og brugervenlig mobilfokuseret tjeneste, udelukkende for at beskytte dine internetaktiviteter på offentlig wi-fi, så er det en anden snak. I denne anmeldelse kigger vi nærmere på, hvad Google One VPN tilbyder og ikke tilbyder for at hjælpe dig med at finde ud af, om denne tjeneste muligvis er et godt valg for dig.

Bypass-funktionen giver dig mulighed for at vælge apps, der ikke skal bruge VPN-tunnelen (Image credit: Google)

Hvad er Google One VPN?

Selvom Google One er meget mere simpel end stort set alle de store VPN-navne, er det stadig et virtuelt privat netværk (VPN), som giver de samme grundlæggende sikkerhedsfordele.

Når du slår den til, dirigerer appen al din enhedstrafik gennem en sikker krypteret tunnel. Hackere og andre nysgerrige sjæle er ikke i stand til at få adgang til dine data på selv de mest usikre offentlige wi-fi-hotspots, og ved at erstatte din rigtige IP-adresse med Google One VPN’s server, er det sværere for virksomheder at spore dig online.

Den store ulempe er, at du ikke kan vælge en ny virtuel placering med Google One VPN, så du fx kan sidde i Australien og bruge internettet, som hvis du sad i USA. Derfor kan den ikke hjælpe dig med fx at få adgang til amerikanske Netflix-serier eller andet indhold, som normalt ikke er tilgængeligt i dit land.

Den tilbyder heller ikke ret mange funktioner i det hele taget, især på Google Ones iOS-app. Du kan oprette forbindelse, give tilladelse til, at appen viser meddelelser eller ej, når status ændres, men det er også alt. Notifikationsfunktionen er selvfølgelig praktisk, da den advarer dig, hvis din VPN ved et uheld falder ud, men derudover er det meget begrænset, hvad du får.

Android-appen er lidt mere interessant. Her får du fx en kill switch, som er et praktisk værktøj, der blokerer dit internet, hvis forbindelsen falder ud, beskytter din identitet og forhindrer dig i at overføre data uden VPN-beskyttelse.

Bypass-funktionen fungerer som et simpelt opdelt tunnelsystem. Hvis en app ikke virker, når Google One VPN er slået til, kan du konfigurere den til at bruge din almindelige internetforbindelse i stedet. Det er muligvis ikke noget du nogensinde får brug for, men det er et praktisk plus, og vi er glade for at den funktion er kommet med.

Du kan slå VPN’en midlertidigt fra ved hjælp af en Snooze-knap (Image credit: Google)

Når du er tilsluttet, giver kan du i Android-appen vælge ”Snooze i 5 min.” Det sætter VPN-beskyttelsen på pause i fem minutter og genopretter derefter forbindelsen igen. Hvis du har brug for mere tid, kan du gentagne gange trykke på en knap, der tilføjer yderligere 5 minutter til pause-tiden. Hvis du ikke har brug for at bruge din VPN i et stykke tid, kan du selvfølgelig også bare afbryde forbindelsen, men så kan det nogle gange ske, at man glemmer at oprette forbindelse igen senere. Det er det gode ved Snooze-funktionen. Den gør det automatisk for dig.

Det er så desværre der, hvor listen over funktioner i Android-appen slutter. Den er stadig meget begrænset men dækker nogle af det mest grundlæggende, og det er muligvis nok til brugere, der ikke har brug for avancerede funktioner.

Gemmer Google One VPN logfiler?

De fleste VPN'er sender dit login og din internettrafik gennem den samme server. Den enkelte computer kender din identitet, og hvad du laver online. Det gør at ondsindede VPN’er (eller enhver, der kan kompromittere serveren) kan logge dine aktiviteter og linke dem til din konto.

Google One VPN er designet, så du logger på ved hjælp af én server, mens din internettrafik dirigeres gennem en anden. På denne måde ved den første computer, hvem du er, men ikke hvad du laver, og omvendt ved den anden, hvad du laver, men ikke hvem du er. Selv Google kan ikke se, hvilke websteder du besøger, og derfor kan de ikke logges.

Tjenesten logger nogle meget generelle data om VPN-brug, som fx hvor mange forbindelser du har oprettet inden for de sidste 28 dage, og hvor mange forbindelser der er aktive på din konto lige nu. Det er dog ikke usædvanligt. De fleste VPN'er overvåger antallet af aktive forbindelser, så du ikke overskrider antallet af tilladte enheder. Der er intet her, der kan linke dig til dine onlineaktiviteter.

Google giver alle mulighed fora t se referencebiblioteker for deres VPN (Image credit: Google)

Google har ikke det bedste ry, når det kommer til brugernes privatliv, men heldigvis behøver du ikke stole udelukkende på virksomhedens egne påstande. Google har referencebiblioteker til sine apps, som giver alle med lidt teknisk ekspertise mulighed for at kigge på, hvordan den fungerer, og i 2021 blev VPN'en revideret af NCC Group.

Resultaterne (Åbner i nyt vindue) var generelt positive. NCC Group konkluderede, at VPN'en fungerede som lovet, og forklarede, hvordan Google havde truffet foranstaltninger for at forhindre, at systemet blev kompromitteret (ondsindede medarbejdere kan fx ikke bare installere en bagdør på egen hånd).

Rapporten advarede om, at de tekniske beskyttelser "ikke eftertrykkeligt forhindrer Google i at krænke sine påstande om beskyttelse af personlige oplysninger", men sådan kan enhver revision af enhver VPN lyde. Det ser godt ud nu, men en udbyder kan ændre systemet senere.

Selvom systemdesignet, open sourcing og revisionsrapporten muligvis ikke er nok til at overbevise de største Google-skeptikere, er Google One VPN’s påstand om ingen-logning faktisk overordnet set bakket mere op end de fleste af konkurrenterne.

Google One Premium giver dig meget mere end bare en VPN (Image credit: Google)

Hvad koster Google One VPN?

Google One VPN (Åbner i nyt vindue) er tilgængelig med Google One Premium-abonnementet for brugere i følgende lande:

Østrig

Australien

Belgien

Canada

Danmark

Finland

Frankrig

Tyskland

Island

Irland

Italien

Japan

Mexico

Holland

Norge

Sydkorea

Spanien

Sverige

Schweiz

Taiwan

Storbritannien

USA

Google One Premium inkluderer VPN og en lang række andre funktioner og tjenester. Du får 2 TB online lagerplads, 10% rabat i Google-butikken og forskellige Premium-videoopkaldsfunktioner (livestream videoopkald på YouTube, Google Meet støjreduktion, videooptagelse og op til 24-timers gruppevideoopkald). Googles eksperter sidder også klar til at hjælpe og giver svar med det samme, hvis du har spørgsmål om Googles produkter og tjenester osv.

Google One Premium-abonnementet (Åbner i nyt vindue) koster 9,99 US dollars pr. måned. Det er en del billigere end mange andre store navne. Månedsprisen for fx ExpressVPN, CyberGhost, Hotspot Shield og andre koster omkring 13 US dollars.

Hvis du vælger et Google One Premium-abonnement og betaler for ét år, koster det dig 8,33 US dollars pr. måned. Det er så til gengæld betydeligt dyrere end nogle andre. Et årligt abonnement hos Private Internet Access koster fx kun 3,33 US dollars om måneden, og betaler du for tre år koster det kun 2,03 US dollars om måneden, og så får du en langt mere kraftfuld VPN-tjeneste.

Google One VPN's brugergrænseflade kan næsten ikke være mere basal (Image credit: Google)

Hvor brugervenlig er Google One VPN?

Google One-appen forsøger ikke på nogen måde at matche almindelige VPN'er, når det kommer til det visuelle. Det er i bund og grund bare en hjemmeside med forskellige sektioner om VPN og Google Ones andre funktioner, og det er her du finder alt, hvad du har brug for.

Tjenesten er utrolig nem at bruge. Alt, du skal gøre, er at trykke på Aktiver VPN, derefter får du en Aktiver VPN-knap, og typisk er du forbundet i løbet af et par sekund. Standard VPN-apps forbindes som regel med ét klik i stedet for to, men det er sådan set også den eneste væsentlige forskel.

Android-brugere kan gøre livet endnu nemmere ved at tilføje Google One VPN under hurtige indstillinger. Derefter behøver du ikke selv starte appen. Når du vil tilslutte eller slå den fra skal du bare rulle lidt ned og trykke på Google One VPN-knappen.

Google One VPN kan ikke bruges til at fjerne blokeringen af Netflix eller andre streamingtjenester på grund af den måde, den er designet på (Image credit: Netflix)

Hvad kan Google One VPN fjerne blokering af?

Med de fleste VPN'er kan du oprette forbindelse til servere i forskellige lande, så du fx kan få det til at se ud som om, at du befinder dig i New York, selvom du rent faktisk sidder i Odense. På den måde kan du få adgang til indhold, som normalt ikke er tilgængeligt i dit land.

Google One VPN-appen vælger automatisk din server, og det er som regel en, der er placeret i dit eget land. Hvis du ikke kan ændre din placering, kan du ikke fjerne blokeringer af noget overhovedet.

Et problem med især streamingsider er, at de ofte kigger efter VPN-forbindelser og blokerer adgangen, hvis de registrerer, at du bruger en. Men vil Google One VPN så forhindrer dig i at få adgang til de store streamingplatforme?

Vi oprettede forbindelse til One VPN og derefter Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus og BBC iPlayer uden besvær. Det ser ud til, at Google One VPN's erklæring om at den "ikke fjerner blokering af noget" har mindst én fordel: Der er mindre chance for at blive blokeret, samtid med at du lovligt får adgang til websteder i dit eget land.

Google One VPN tilbyder en anstændige hastigheder (Image credit: Google)

Hvor hurtig er Google One VPN?

Vi testede Google One VPN’s ydeevne ved at installere appen på en Samsung Galaxy Tab A7 og derefter oprette forbindelse til tjenesten ved hjælp af en Three UK 5G-router.

Med VPN slået fra opnåede Three 5G-routeren gennemsnitlige hastigheder på 250-260 Mbps.

Google One VPN reducerede hastighederne, dog kun minimalt, til 200-225 Mbps.

For at få en fornemmelse af, hvordan den klarede sig sammenlignet med andre VPN'er, installerede og kørte vi apps fra ExpressVPN, Surfshark, IPVanish og Mullvad på samme opsætning. De havde alle gennemsnitshastigheder på ca. 125-150 Mbps. Det er betydeligt langsommere end Google One VPN.

Du skal dog ikke tage disse resultater som nogen form for garanti. Når det kommer til måling af mobile VPN-hastigheder, er der et hav af variabler, og du kan opleve meget forskellige resultater afhængigt af dit netværk, din enhed, router, placering, internetudbyder, tidspunkt på dagen og meget mere.

Konklusion: Hvor god er Google One VPN?

Google One VPN mangler nogle enormt vigtige funktioner, og det, at du ikke kan ændre placering, fjerne blokering af noget eller køre den på Windows eller Mac, gør den mindre tiltalende for mange brugere. Men hvis du kun har brug for VPN til lejlighedsvis mobilbrug, når du er forbundet til offentlig wi-fi, og du kan bruge 2 TB online lagerplads og de andre Google One-fordele, er den helt klart værd at overveje.