Spar 68 % på en af de bedste VPN-tjenester med NordVPNs Black Friday-tilbud

Det er den tid på året, hvor både Black Friday-tilbud og Cyber Monday-tilbud begynder at dukke op og give dig rigtig god værdi for pengene på din nye sikkerhedssoftware.

En af de bedste VPN-tjenester - NordVPN - har allerede startet sin Black Friday-kampagne ved at sænker priserne på sine abonnementer. Det betyder, at brugerne nu kan få et toårigt abonnement fra kun 2,99 euro om måneden. Det svarer til lige over 22 kroner!

Denne VPN-aftale sænker sine priser med op til 68 % inklusive tre måneders gratis fuld beskyttelse, hvis du vælger et 1- eller 2-årigt abonnement.

Ifølge vores oplysninger vil tilbuddet været tilgængeligt Fra i dag og frem til den 30. november.

NordVPNs Black Friday VPN deals

(Åbner i nyt vindue) NordVPN's bedste deal: 2-årigt abonnement | fra 2,99 € pr. måned | Spar op til 68 %. (Åbner i nyt vindue) Det toårige abonnement giver den bedste pris, du kan få for NordVPN, idet du sparer 68 % af den oprindelige pris og får tre måneder gratis. Standard-abonnementet er nedsat med 64 %, hvilket svarer til 2,99 € om måneden. Plus-abonnementet får 62 % rabat for i alt 3,99 euro om måneden. Komplet sikkerhedspakke har en rabat på 68 %, hvilket bringer den månedlige pris for den fulde Nord-pakke ned på kun 5,29 €. Endnu bedre er det, at du har op til 30 dages pengene tilbage garanti, så du kan prøve det uden risiko. Tilbuddet udløber den 30. november.

NordVPN kortingen uitgelegd

NordVPN har besluttet at sænke priserne på alle årsabonnementer i deres Black Friday og Cyber Monday tilbud. Du kan vælge mellem disse:

NordVPN Standard indeholder den sikre VPN-tjeneste, malware-beskyttelse og blokerer reklamer/trackere på internettet.

indeholder den sikre VPN-tjeneste, malware-beskyttelse og blokerer reklamer/trackere på internettet. NordVPN Plus giver dig beskyttelse af NordPass ud over de ovennævnte tjenester. Dette er Nords egen password manager, der også kan registrere brud på datasikkerheden.

giver dig beskyttelse af NordPass ud over de ovennævnte tjenester. Dette er Nords egen password manager, der også kan registrere brud på datasikkerheden. NordVPN Complete indeholder alle de ovennævnte værktøjer sammen med 1 TB krypteret cloud-lagring.

NordVPN (Image credit: Pexels)

Er NordVPN pålidelig?

Der er masser af grunde til, at NordVPN måske er den mest populære VPN (Åbner i nyt vindue) på markedet lige nu.

En streng privatlivspolitik om ikke at registrere logning og en tjeneste med masser af sikkerhedsfunktioner sikrer dit privatliv og dine data online. Dejlige ekstrafunktioner som beskyttelse mod malware, ad-blocker, Double VPN-indstilling og den seneste tilføjelse Meshnet (der gør det muligt at oprette et VPN-netværk imellem dine egne enheder), gør pakken endnu stærkere.

Med hensyn til ydeevne lader NordVPN dig heller ikke i stikken. Under vores seneste testrunde forbedrede udbyderen yderligere sine hastigheder ved at komme ind i top seks over de hurtigste VPN-tjenester med toppe på 820 Mbps, når de var forbundet med deres WireGuard-baserede NordLynx-protokol og 470 Mbps med OpenVPN.

Deres enorme række af internationale servere (mere end 5.600 servere på over 80 lokationer verden over) er designet til at gøre det muligt til at omgå alle former for online begrænsninger. I vores seneste test lykkedes det NordVPN at låse alle websteder og tjenester op og opnåede en perfekt score. Dette gør også NordVPN til den perfekte streaming VPN, der giver dig adgang til udenlandsk geo-blokeret indhold på næsten alle tilgængelige platforme. Det vil sige Netflix, BBC iPlayer, ITV, Amazon Prime og Disney Plus.