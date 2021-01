Sådan får du amerikansk Netflix

At få amerikansk Netflix er slet ikke så teknisk og besværligt, som det måske lyder. Det eneste det kræver er en VPN og så selvfølgelig et Netflix-abonnement.

En VPN er en rigtig god måde at få mere ud af dine streamingtjenester, og i artiklen hver forklarer vi hvordan. Kort fortalt kan du med en VPN ændre din enheds IP-adresse, og derfor kan den bruges til at streame film og serier fra lande, du normalt ikke har adgang til. Det kan f.eks. være amerikansk Netflix, den engelske BBC iPlayer osv. Det kræver normalt, at du fysisk befinder dig i henholdsvis USA og England, men en VPN kan omgå den geografiske blokering

Vejen til amerikansk Netflix

Hvordan får du så amerikansk Netflix?

Ved at bruge en VPN kan du få at du kan få din bærbare computer, telefon, tablet og endda din spilkonsol eller tv-streaming-enhed (f.eks. Chromecast) til at være i et helt andet land end det, du virkelig er i. Så hvis du er i Danmark og forbinder til en VPN-server i USA, kan du få adgang til de film og serier der normalt er forbeholdt amerikanere.

Når du har installeret en VPN på din enhed og tændt den, skal du blot vælge en server i det land, som du vil "være i". Netflix vil så tro, at du rent faktisk er i det land.

Bare husk på, at Netflix ikke er glad for, at man omgår de geografiske begrænsninger. Det er et brud med deres betingelser, så det er på egen risiko. Det skal dog nævnes, at vi aldrig har hørt om nogen, der har fået lukket sin Netflix-konto efter at have brugt en VPN.

De bedste VPN-udbydere til Netflix:

1. ExpressVPN: Den bedste Netflix VPN

Der er rigtig mange VPN-udbydere på markedet, men ingen slår ExpressVPN. I vores tests virkede Netflix altid - og du kan få pengene tilbage i op til 30 dage hvis du ikke er tilfreds. Lige nu får du endda tre måneder oven i dit køb.

Se tilbud

2. NordVPN: Det største navn

Selvom du ikke ved meget om VPN, har du måske hørt om NordVPN - branchens bedst kendte navn. En rigtig god VPN til streamingtjenester som amerikansk Netflix. Se tilbud

3. Surfshark VPN : God lavpris VPN

Hvis de to øverste er for dyre, er Surfshark det helt rigtige valg. Her slipper du nemlig med $2,49 om måneden (det svarer til ca. 15 kr. om måneden.) Se tilbud

De bedste VPN-tjenester til Netflix

Bedste VPN til amerikansk Netflix: Få 3 måneder gratis med et årsabonnement

ExpressVPN topper vores liste over de bedste VPN'er til amerikansk Netflix af flere grunde.

Da vi testede ExpressVPN, fik vi den amerikanske udgave af Netflix hver gang. Derudover er det virkelig nemt at installere og bruge, også hvis du ikke er bekendt med VPN i forvejen.

Uanset på hvilken enhed du bruger Netflix, kan du uden problemer bruge ExpressVPN.



Serverforbindelserne er hurtige, uanset om du vil bruge dem til amerikansk Netflix, britisk Netflix eller noget helt andet. Du kan endda streame i 4K og få adgang til indholdet i andre lande på streamingtjenester som Disney+ og Amazon Prime Video.

Har du problemer kan du altid chatte med den døgnåbne, engelsksprogede kundeservice. Du kan f.eks. altid få svar på hvilken server, der egner sig bedst til Netflix.

ExxpressVPN er lidt dyrere end konkurrenterne, men det er det værd. Du kan få pengene tilbage de første 30 dage, hvis du fortryder.

Amerikansk Netflix: FAQ

Hvilkejn VPN er bedst til amerikansk Netflix? Vores liste over de bedste VPN-tjenester til amerikansk Netflix toppes af ExpressVPN. Den giver adgang til den amerikansk udgave af Netflix hver gang. Hvis noget går galt er den døgnåbne kundeservice klar til at hjælpe. ExpressVPN er hurtig, sikker og virker på næsten alle tænkelige enheder. Op til fem brugere kan dele adgangen.

Hvordan vælger jeg VPN til amerikansk Netflix? Mange VPN-udbydere har opgivet at gøre noget ved Netflix-blokeringen, hvilket har ført til den berygtede proxyfejl, der råder dig til at slukke for din VPN, når du ser Netflix. Men alle de ovennævnte VPN'er, der er anbefalet ovenfor, kan give dig adgang til amerikansk Netflix. Hastighed betyder selvfølgelig noget. Videostreaming kræver meget af hastigheden, så det skal være lynhurtigt for at du får en god oplevelse - især hvis du streamer i HD eller 4K. En VPN med mange servere vil have adgang til flere hurtige af slagsen. Det kan også godt betale sig at vælge en udbyder med god support, som du kan kontakte i tilfælde af problemer Privatliv og sikkerhed er vigtige elementer, uanset hvad du bruger en Netflix VPN til. Så udbyderen skal have en politik om ingen logs. Og en anden god idé er at vælge en udbyder med en pengene-tilbage-garanti. Det er nyttigt, hvis den ikke lever op til dine forventninger.

Hvorfor er der forskel på Netflix-indholdet fra land til land? Årsagen til, at Netflix-kataloger er forskellige fra land til land, er enkel: copyright-lovgivning. Filmstudier har forskellige kontrakter i forskellige lande, så , at en serie kan være tilgængelig i et land, men ikke i et andet. Derfor arbejder Netflix med lokale rettigheder. House of Cards i Hong Kong er et godt eksempel - fordi et lokalt tv-netværk har rettighederne til Netflix-serien kan den ikke ses på Netflix i Hong Kong. Det er ingen overraskelse, at USA har mest indhold på Netflix. Størstedelen af det originale indhold kommer derfra. Faktisk er der tusindvis af flere serier på amerikansk Netflix sammenlignet med den danske.

Hvordan undgår jeg Netflix VPN proxy-fejlen? Netflix har investeret store penge i at opdage og blokere VPN'er så servere, der giver adgang i dag gør måske ikke i morgen. Det giver den berygtede fejl nedenfor. Netflix har systematisk fundet og blokeret mistænkte VPN-IP-adresser. Og mens de sidste par år har været en løbende kamp mellem VPN'er og Netflix-begrænsninger, opretter VPN'er nu specifikke serverplaceringer, der er beregnet til at blive brugt sammen med Netflix.