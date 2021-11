Telenor vil beskytte brugerne bedre

En ny undersøgelse, som er foretaget af analysefirmaet Norstat på vegne af Telenor, viser, at mere end hver tredje dansker er bekymret for svindel med Nem-ID, bank- eller kreditkort og for identitetstyveri.

Tal fra Danmarks Statistik 2020 viser, at halvdelen af befolkningen genbruger deres kodeord på tværs af tjenester. Dermed bruges samme kodeord måske til Facebook, men også til NemID. Det skriver MereMobil.dk

Telenor er bekymrede for udviklingen, der ses indenfor svindel med Nem-ID, kreditkort og identitetstyveri. Derfor er teleselskabet klar med en udvidelse af løsningen NetSikker Plus. Den nye udvidelse hedder ID Vagt.

ID Vagt skal ifølge MereMobil.dk hjælpe med at beskytte dine personlige oplysninger på nettet, samt advare dig, hvis de er med i et datalæk.

ID Vagt, som er den nye tilføjelse til NetSikker Plus, skal som sagt hjælpe brugerne – både med at beskytte oplysninger, samt advare, hvis de har været med i et datalæk. Sker dette så skal du nemlig ændre password.

”Som leverandør af digital infrastruktur har vi et ansvar for at passe på vores kunder og hjælpe dem med at færdes trygt og sikkert på nettet. Internettet er et fantastisk sted med uendelige muligheder, og det skal vores kunder kunne nyde – og samtidig føle sig helt trygge ved, at Telenor har deres ryg, hvis uheldet er ude,” siger Christian Hoffmann, der er direktør for privatmarkedet hos Telenor.