Svindel med NemID eksploderet under corona-pandemien

Svindlen med NemID er i perioden fra 2017 til 2020 blevet tredoblet, og særligt under corona-krisen har svindlen taget fart.

Det fremgår af en ny rapport fra Rigspolitiet.

Ifølge rapporten blev der i 2017 registreret 3012 svindelsager, men det tal var i 2020 steget til 9172.

Rigspolitiet vurderer, at svindlen blandt andet kan skyldes de skærpede sikkerhedskrav i forbindelse med online-betalinger.

Her skal betalingerne nu ofte også godkendes ved hjælp af NemID, og derfor er de it-kriminelles interesse i at få adgang til NemID-oplysninger steget.

Samtidig oplyser Rigspolitiet, at en del af årsagen kan findes i ændre svindelmønstre under corona-pandemien.

”Særligt under Covid-19 pandemien er der sket en markant stigning i anmeldelser, hvor gerningsmænd forsøger at lokke oplysninger om NemID ud af de forurettede."

"Fordi så mange mennesker har været tvunget til at opholde sig derhjemme, er der noget, der tyder på, at dele af den fysiske berigelseskriminalitet i endnu højere grad er flyttet over på internettet,” siger Henrik Sønderby, der er politiinspektør i det nationale efterforskningscenter NEC ifølge en pressemeddelelse.

Henrik Sønderby oplyser desuden, at Rigspolitiet samtidig vil opruste sin informationsindsats i et forsøg på at ruste borgerne til bedre at kunne identificere de digitale svindelforsøg.

”Denne form for kriminalitet er svær at løse med traditionelle politimetoder, fordi den finder sted i folks private e-mails og via telefonopkald. Vi kan ikke bekæmpe den, ved at sende flere patruljer på gaden, men vi kan gå ud og advare borgerne og give dem gode råd og vejledning til, hvordan man forebygger og beskytter sig bedst muligt. Det forsøger vi og andre myndigheder at gøre, så ofte vi kan,” siger han ifølge pressemeddelelsen.

Svindelsagerne i undersøgelsen dækker over en række forskellige former for svindel.

Her i blandt phishing, men også sager, hvor NemID-oplysningerne blot er blevet ”anvendt uretmæssigt af personer”, som det hedder.