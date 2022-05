Folketinget skærper beskyttelse mod berygtet spion-program

Folketinget øger beskyttelsen mod spionprogrammet Pegasus, som er blevet anvendt til at spionere mod en stribe af europæiske toppolitikere.

Det sker ifølge Finans efter, at blandt andet også Europa-Parlamentet har øget beskyttelsen med Pegasus.

It-chef i Folketingets Administration, Johanne Albjerg, meddeler til avisen, at hun af sikkerhedshensyn ikke vil sige noget konkret om, hvad Folketinget gør for at holde it-systemerne fri for malware.

“Folketinget er bekendt med Pegasus, og vi har anskaffet software til at scanne for, om Pegasus har inficeret telefoner. Vi sikrer desuden, at vores telefoner løbende opdateres til nyeste version,” meddeler hun.

Hertil meddeler Udenrigsministeriet til avisen, at blandt andet Pegasus holder under ‘konstant observation.’ Det rapporterer Computerworld.

Pegasus regnes for at være et af verdens mest effektive - og berygtede - spionprogrammer.

Det frygtede program kan i det skjulte anvendes til at sikre sig fuld adgang til andres telefoner - inklusive kameraer og mikrofon, billeder, apps og alt andet samtidig med, at det er næsten umuligt at spore.

Programmet er så effektivt, at EU mener, at det er en trussel mod vores fundamentale rettigheder til privatliv og vil derfor have det helt forbudt.

Programmet er udviklet af israelske NSO Group. Det skriver Computerworld.

Den berygtede spyware er blevet andet i blandt andet Ungarn, Saudiarabien, Spanien, Frankrig og Uganda.

NSO Group har altid fastholdt, at spyware-programmet er udviklet til at blive anvendt af stater til bekæmpelse af terrorister og forbrydere. Sådan skriver Computerworld.