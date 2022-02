Ny chip kan give iPhone 14 endnu bedre batteritid

Apples iPhones er gennem mange år blevet kritiseret for sin begrænsede batteritid, men med de seneste års modeller har Apple forsøgt at rette op på den kritik.

Nu melder den taiwanske medie Economic Daily News om, at en udskiftning blandt selskabet asiatiske leverandører kan betyde, at den kommende iPhone 14 kan få et endnu lavere strømforbrug og dermed bedre batterilevetid.

For ifølge mediet har Apple skrottet Samsung som leverandør af 5G-chips til den kommende iPhone, og i stedet vil Apple bruge en forbedret chip fra det mindre taiwanesiske selskab TSMC. Det skriver Computerworld.

Chippen fra TSMC ventes ifølge Apple-mediet 9to5mac at gøre brug af en 6nm-arkitektur, der både har et lavere strømforbrug end de normalt så forslugende chips, men også optager mindre fysisk plads inde i telefonen, hvilket kan levne plads til et større batteri.

Udover den nye chip går der også rygter om, at pro-udgaven af den næste iPhone 14 vil få et betydeligt bedre kamera.

Ming-Chi Kuo, der er en af de mest brugte Apple-analytikere og er kendt for at have stærke kilder i Apples asiatiske forsyningskæde, oplyste således før jul, at han vurderede den næste iPhone vil være i stand til at tage billeder på op til 48 megapixel. Det rapporterer Computerworld.