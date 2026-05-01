Samsung lancerer tv-forårskollektionen med nye The Frame- og Music Studio-modeller

Ny Glare Free-teknologi skal mindske refleksioner og forbedre billedkvaliteten

The Frame Pro får Mini LED, AI-processor og trådløs forbindelse

Music Studio-serien satser på design og forbedret lyd via Q-Symphony

Kort efter Design Week i Milano har Samsung nu officielt præsenteret sit nye lifestyle-sortiment inden for tv og lyd i Sverige, hvor design og teknologi igen står i centrum. Blandt nyhederne er den opdaterede Samsung The Frame (2026) sammen med helt nye modeller i Music Studio-serien, som alle er produkter, der fokuserer på at smelte sømløst ind i hjemmets indretning i stedet for at stikke ud som klodsede teknologiske gadgets.

Den største nyhed i dette års The Frame-modeller er, at Samsung erstatter den tidligere matte skærm med Glare Free-teknolog. Det er den samme løsning, som tidligere er set i deres mere premium Neo QLED- og OLED-modeller. Dette skal give en skærm, der er bedre til at eliminere refleksioner, samtidig med at den giver et klarere billede med bedre kontrast.

Samtidig er installationen blevet mere fleksibel. Mindre modeller som 43 tommer får nu indbyggede tilslutninger, mens større størrelser som 55 og 65 tommer fortsat bruger One Connect-boksen. Alle modeller leveres med både stativ og vægbeslag for en mere diskret montering tæt på væggen.

Ligesom tidligere får brugerne adgang til Samsungs Art Store med et bredt udvalg af kunstværker, der kan vises, når tv'et ikke er i brug. Et oplagt valg for dem, der ønsker noget stilrent i lyse stuer.

(Image credit: Samsung)

Den nye Samsung The Frame Pro tager konceptet et skridt videre med et Neo QLED Mini LED-panel, der skal give højere lysstyrke og bedre kontrast. Den får også en ny Wireless One Connect-løsning, som gør det muligt at placere tilslutninger op til ti meter væk fra skærmen.

Indvendigt er den udstyret med Samsungs NQ4 AI Gen3-processor, som analyserer og optimerer både billede og lyd i realtid. Den nye model har også fået en højere billedfrekvens end tidligere, hvilket gør den mere velegnet til hurtige sports- og gamingoplevelser – perfekt til sommerens fodbold-VM!

De nye Music Studio-modeller

(Image credit: Samsung)

Samsung præsenterede også de nye modeller Samsung Music Studio 5 og Samsung Music Studio 7, som skal supplere lyden i deres tv-sortimentet. Fokus ligger igen på at kombinere et stilrent design med ydeevne i topklasse. Højttalerne er designet i samarbejde med designeren Erwan Bouroullec, og skiller sig markant ud fra andre tv-højttalere, vi tidligere har set.

Pris og tilgængelighed

De nye modeller kommer til salg i Danmark fra den 11. maj, og her er de vejledende priser: