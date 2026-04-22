Samsung viser fremtidens design frem i Milano, hvor AI skal blive en 'ven', der følger dig gennem livet

Samsung vil sætte »Humanity First« i sin designfilosofi

AI skal fungere som en diskret ledsager i hverdagen

Der blev præsenteret nye produkter, herunder deres enorme micro RGB-tv og gennemsigtige fjernsyn

Samsung er en af de store teknologivirksomheder, der deltager i dette års Design Week i Milano, hvor virksomheden nu præsenterer sin vision for, hvordan fremtidens teknologi skal designes. Under en præsentation ledet af Samsungs Chief Design Officer, Mauro Porcini, fik vi mere at vide om, hvordan virksomheden ønsker at sætte mennesket i centrum for sin produktudvikling.

Porcini beskrev, hvordan Samsung ønsker at skabe teknologi, der gør livet nemmere, hjælper mennesker med at leve længere og giver flere muligheder for at udtrykke deres personlighed. Både gennem produkterne i hjemmet og dem, man har med sig i løbet af dagen. En vigtig del af visionen er, at teknologien skal smelte ind i hverdagen snarere end at dominere den.

Mauro Porcini fortalte om virksomhedens designvisioner og kommende planer. (Image credit: Amanda Westberg)

Et tydeligt eksempel på dette, som vi har set tidligere, er virksomhedens The Frame-tv-modeller, der er designet til at fungere som en del af indretningen i stedet for bare at være en skærm. The Frame-serien giver også mulighed for stor variation og muligheder for at tilpasse rammen til netop den stil, man foretrækker, og det er et designkoncept, som Samsung ønsker at bygge videre på i fremtiden. Samsung fremhævede også foldbare telefoner og andre designfokuserede produkter som eksempler på, hvordan virksomheden forsøger at kombinere teknologi og æstetik.

Kommende produkter og koncepter

Under præsentationen fik vi endnu et indblik i flere kommende produkter og koncepter, herunder det enorme 130-tommer Micro RGB-tv, som først blev præsenteret på CES i Las Vegas tidligere på året. Dette tv vil fremover blive lanceret på det nordiske marked i størrelser fra 50 til 85 tommer. De nøjagtige priser og lanceringsdatoer er endnu ikke fastlagt, men vi har fået at vide, at priserne kan blive betydeligt mere overkommelige, end man måske skulle tro, i betragtning af teknologien.

Det 130 tommer store tv er virkelig imponerende at se i virkeligheden; her er det indbygget som en del af væggen med træpaneler hele vejen rundt. (Image credit: Amanda Westberg)

AI var naturligvis et gennemgående tema under præsentationen. Samsung beskrev, hvordan fremtidens AI-systemer skal fungere mere som en personlig ledsager, der er til rådighed, når man har brug for den, men som ellers holder sig diskret i baggrunden.

For at illustrere dette viste Samsung forskellige scenarier fra et smarte hjem. I et eksempel kunne et smart klædeskab bruge AI til at give tøjråd, mens et smart spejl kunne give dig tips om din hud, og hvordan en smart højttaler kunne bruges til at booke en middag med venner.

Besøgende fik også mulighed for at se flere mere eksperimentelle designkoncepter, herunder forskellige varianter af pladespillere, smarte halsbånd, smarte briller og meget mere.

Samsung fortsætter Design Week, hvor de forventes at præsentere flere nyheder og koncepter. Vi vil også være til stede der og rapportere videre fra eventet.