Lancering af Apple iPhone 17 – alt, hvad Apple lancerede, og 9 ting, vi blev klogere på

Apples store lanceringsevent for iPhone 17 er slut – og nu, hvor støvet har lagt sig efter en række lanceringer, er det tid til at opsummere alle de vigtigste højdepunkter.

Som navnet på begivenheden, »Awe Dropping«, antydede, var der masser af nyheder. Vi fik fire nye iPhones, herunder den længe rygtede iPhone Air, plus tre nye modeller til Apple Watch-fans, herunder flagskibet Apple Watch Ultra 3.

Da AirPods Pro 3 også blev præsenteret på Apples store begivenhed, er der meget at følge med i – heldigvis har vi gjort alt det hårde arbejde og samlet alle højdepunkterne ét sted nedenfor...

1. iPhone er blevet tyndere

Efter måneder med rygter er iPhone Air nu her og erstatter iPhone 16 Plus med et nyt slankt og let design.

Og hvor er den slank – kun 5,6 mm, hvilket gør den til den tyndeste iPhone nogensinde.

Apple har ikke været nødt til at gå på kompromis med funktionaliteten for at gøre den så slank; iPhone Air har samme A19 Pro-chip som iPhone 17 Pro, en 6,5-tommers skærm med ProMotion, et enkelt 48 MP bagkamera og et nyt 18 MP hovedkamera med Centre Stage-funktionen (læser mere længere nede).

Når det gælder batterilevetid, siger Apple blot, at det holder »hele dagen« – men vi er ivrige efter at teste denne påstand selv.

Hvor meget vil du betale for denne slanke formfaktor? iPhone Air starter ved 8.999 kroner for basismodellen, som har 256 GB lagerplads, men du kan opgradere til 512 GB eller 1 TB, hvis du har et større budget.

Som med de andre iPhone 17-modeller kan den forudbestilles fra den 12. september og købes i butikkerne fra den 19. september.

2. iPhone 17 Pro og Pro Max har også fået opgraderinger.

Apple er meget stolt af sine Pro-modeller af iPhones i år, og både iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max kommer tilsyneladende med store opgraderinger på næsten alle områder.

Den mest åbenlyse ændring er designet af de nye telefoner. Både iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max har et stort kamerablok, der løber vandret hen over deres respektive bagpaneler, som Apple kalder et »kamera-plateau i fuld bredde«.

Dette omplacerede modul er vigtigt af to årsager: For det første har det gjort det muligt for Apple at introducere et 48 MP telekamera, og for det andet har det frigjort plads til »det største batteri nogensinde i en iPhone«.

Andre opgraderinger til dette års Pro-modeller omfatter et ny kølesystem med såkaldt vapor chamber/dampkammer og en A19 Pro-chip, som begge vil hjælpe iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max med at leve op til deres placering som de bedste iPhones Apple nogensinde har lavet.

Prismæssigt koster Pro 9.999 kroner og Pro Max 10.999 kroner – lidt dyrere end tidligere modeller. Der findes dog også en 2 TB-version af Pro Max, som koster 18.999 kroner, hvilket gør den til den dyreste iPhone nogensinde.

3. Basismodellen iPhone 17 blev mere kraftfuld

Apples nye basis-iPhone, iPhone 17, har en række opgraderinger, der gør den til større opgradering i forhold til forgængeren.

Naturligvis får du en mere kraftfuld chip i form af A19, men denne chip forstår også at udnytte batteriet bedre, så den bidrager også til at give batteriet otte ekstra timers videoafspilning.

Og batteriets levetid synes ikke at lide under, at iPhone 17 nu endelig får en 120 Hz ProMotion-skærm med en belægning af Ceramic Shield 2-glas for at beskytte skærmen med høj opdateringshastighed mod ridser.

Det nye 48-megapixel »Fusion«-kamerasystem gør det muligt for to bagkameraer at fungere som hovedkamera, 2x optisk zoom med teleobjektiv, 48 MP ultravidvinkel og 1x makrofotografering. Hvis dette system leverer imponerende billeder, kan det sætte en ny standard.

Som prikken over i'et har Apple ikke hævet prisen på standard-iPhone, som har en startpris på 7.499 kroner.

4. Centre Stage er kommet til frontkameraet på iPhone 17

Selfie-kameraer er måske ikke den mest glamourøse funktion, men Apple har satset stort på dem i år – alle nye iPhone-modeller har fået frontkameraer med nye firkantede sensorer og praktiske Centre Stage-funktioner.

Centre Stage fungerer meget ligesom sin Mac-versionen og holder dig automatisk i midten af billedet under videosamtaler og zoomer ud, hvis du tager en gruppeselfie. Den firkantede sensor betyder også, at du ikke behøver at dreje din iPhone på siden for at tage en selfie i liggende format, da den simpelthen kan skifte til det bedste billedformat.

Der vil selvfølgelig være en vis beskæring, men Apple har øget frontkameraets opløsning til 18 MP for at kompensere for dette. Det er en lille, men nyttig forbedring af livskvaliteten for selfie-fans.

5. Men der er endnu ingen tegn på den legendariske iPhone Fold.

Andre teknologivirksomheder nyder at give hints om kommende enheder, før de er klar til at blive afsløret – og Apple præsenterede faktisk Vision Pro seks måneder før lanceringen. Men desværre var der ingen tegn på den længe ventede iPhone Fold på dagens Apple-arrangement.

Er det rigtigt? Hvornår kommer den? Hvor meget vil den koste? Vi ved ikke mere nu, end vi gjorde 10 minutter før »Awe Dropping«-begivenheden.

Undtagen... at de nye iPhone Air-telefoner ligner den type slanke telefoner, man ville være nødt til at lave, hvis man skulle lancere en slank, foldbar telefon i den nærmeste fremtid... så måske kommer den alligevel før end vi aner?

6. AirPods Pro 3 ser ud til at være en betydelig opgradering

Vores 5 ting, du skal vide om Apples helt nye AirPods Pro 3-artikel er stedet, hvor du kan få det fulde overblik, men kort sagt: AirPods Pro 3 er her, og giver Apples populære høretelefoner nye funktioner i form af liveoversættelse og pulsmåling.

De er nu mindre end før og har fem »skumfyldte« ørepropper, selvom den nu traditionelle lanceringspris på 1.999 kroner forbliver uændret.

Det hævdes også, at der er sket forbedringer i batterilevetiden, ANC og vandtæthed, som nu er angivet som IP57. Er der noget som skuffede?

Der blev ikke nævnt noget om temperaturmåling eller IR-kameraer, men Live Translation-funktionen ser stadig meget interessant ud...

7. Apple Watch Ultra 3 har fået en større skærm

Ja, Apple Watch Ultra 3 ligner ved første øjekast Ultra 2, men en ny vidvinkel-OLED-skærm betyder en større skærm og slankere kanter uden at ændre størrelsen på kabinettet, hvilket gør det til den største Apple Watch-skærm til dato.

Ligesom Series 11 (nedenfor) tilbyder den 5G-mobilforbindelse, og nyt for Ultra er satellitbaserede nødopkaldsfunktioner. Ultra 3 får også en forbedret batterilevetid, denne gang fra 36 til 42 timer i smartwatch-tilstand.

Den får også alle de nye måleværktøjer, herunder hypertension, søvnscore og watchOS 26's nye AI Workout Buddy.

8. Apple Watch Series 11 har nu 5G

Apple Watch Series 11 har derimod nogle nye funktioner.

Series 11 får 5G-forbindelse til LTE-modeller, muliggjort af en ny antennearkitektur og en ridsefast keramisk skærmbelægning. Derudover er den længe rygtede LED-blodtryksmålingsfunktion i form af hypertension kommet, og søvnsporing er blevet forbedret med den nye søvnscore.

Og endelig det mest fremtrædende træk: 24 timers batterilevetid betyder endelig en opgradering fra de gamle, ynkelige 18 timer.

Priserne starter ved 3.499 kroner for 42 mm-modellen med kun GPS og stiger til 4.699 kroner for 46 mm-modellen med mobilforbindelse.

9. Og der er også en Apple Watch SE 3

Den nye, prisvenlige Apple Watch-model fuldender serien og har samme S10-chip som sine søsterure – hvilket gør det muligt for SE 3 at replikere mange af de tricks fra sidste års Series 10, såsom dobbelttryk og håndfri bevægelser med håndleddet.

Du kan også afspille medier fra dit nye, billigere ur, hvis du ønsker det. SE 3 har ikke fået forlænget batterilevetid, men til gengæld får den hurtigopladning som trøstepræmie.