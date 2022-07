iPhone Flip: Alt, hvad vi ved indtil videre

Vi har hørt rygter om Apples iPhone Flip i et godt stykke tid nu, men i de sidste måneder har det været lidt stille. Det betyder ikke, at Apples rygtede foldbare telefon (opens in new tab) ikke er under vej. Det betyder højst sandsynligt bare at vi nok må vente lidt længere, før vi får den at se.

Foldbare telefoner blev hurtigt et hit, og Samsungs populære mobiler som fx Galaxy Z Fold 3 og Z Flip 3 har fået selskab af rivaler som Huawei, Motorola, Xiaomi, Oppo, Honor og flere, og det er kun et spørgsmål om tid nu, før Apple ankommer til festen.

Der er ingen, der ved helt præcist, hvor længe Apple har arbejdet på deres foldbare telefon, som måske kommer får navnet iPhone Flip eller iPhone Fold afhængig af designet. Teknologigiganten er kendt for at holde kortene tæt på kroppen når det gælder deres nye projekter.

Derudover er Apple også kendt for at tage sig god tid, når det gælder lancering af sit eget bud på nye enheder, så vi var ikke overraskede over, at iPhone Flip eller Fold ikke debuterede sammen med iPhone 13 tilbage i september 2021. Måske dukker den op sammen med iPhone 14? Vi kan kun vente og se.

Det er helt klart spændende at se Appels bud på en foldbar telefon. Indtil videre findes der stadig kun et lille udbud af foldbare enheder på markedet, og mobilproducenterne har endnu ikke haft tid nok til at få løst nogle af de større problemer som bl.a. skærmens holdbarhed og batterilevetid.

Mange mener, at smartphonens æra ikke startede, før den første iPhone kom på markedet i 2007, og selvom det er en grov forenkling af mobiltelefonens udvikling, viser det også lidt om, hvor meget Apples produktdesign påvirker forskellige typer enheder.

Selvom det både er på godt og ondt, er der en grund til, at vi har udbredt ansigtsgenkendelse men fx langt færre hovedtelefonstik. Det endelige Apple-produkt vil højst sandsynligt blive den mest raffinerede version af en foldbar telefon til dags dato.

Her kan du se alt, hvad vi ved indtil videre, og hvad vi godt kunne tænke os at få at se i en foldbar iPhone.

iPhone Flip: Kort og godt

Den foldbare iPhone: Udgivelsesdato og pris

Én kilde mener, at vi tidligst får en foldbar iPhone at se i 2023, men at det sagtens kan gå hen og blive meget senere. Siden da har vi faktisk hørt fra et par andre kilder, at iPhone Fold tidligst lander på markedet i 2025.

Der kan altså gå lidt tid, før den foldbar iPhone bliver tilgængelig på markedet, men da Apple altid har været mestre i at holde sine nye designs og projekter skjulte, kan enheden være længere fremme i produktionen, end vi tror.

Vi ved heller ikke, hvor meget den nye telefon kommer til at koste endnu. De fleste foldbare telefoner koster over 10.000 kr., så vi skal nok ikke forvente, at Apples foldbare telefon bliver billig.

Hvad angår navnet, har vi kun hørt rygter om, at den muligvis kan blive kaldt iPhone Flip, sandsynligvis med henvisning til de Galaxy Z Flip-lignende patenter, vi har set.

Foldbar iPhone: Læk og rygter

På nuværende tidspunkt er rygter om den foldbare iPhone i store træk opdelt i to lejre: Nogle mener, at enheden vil have en ægte foldbar skærm, mens andre mener at den får to forskellige skærme, som er adskilt af et hængsel.

Der blev afsløret flere mulige designs i en samling patentansøgninger tilbage i februar 2019. Nogle af illustrationerne viste ét stort display som kan foldes sammen med ét hængsel, mens en anden viste to hængsler, altså muligvis 3 skærme, der kan foldes sammen i en Z-formet formation.

Image 1 of 3 Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office (Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office ) Image 1 of 3 Dette design viser, hvordan en iPhone kan se ud, når den foldes. Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office (Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office ) Image 1 of 3 These two designs show possible ways the screen could store in the body of the device when folded. Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office (Image credit: Apple ) Image 1 of 3 Dette design viser, hvordan enheden kan se ud, når den er foldet i tre sektioner.

Andre patenter, som den der dukkede op i marts 2020, afslører, at Apple muligvis arbejde på en foldbar enhed med to forskellige skærme adskilt af ét hængsel. Selvom det patenterede design antyder, at teknologigiganten muligvis forsøger at minimere rammen mellem skærmene så meget som muligt, vil det stadig være mere iøjenfaldende end én foldbar lang skærm.

Det er, hvad Jon Prosser foreslog på Twitter: Apples nuværende foldbare iPhone-design har to separate skærmpaneler på ét hængsel.

Selvom det muligvis kun er en "aktuel prototype" og ikke det endelige design, lader det til, at telefonen har samme afrundede kanter som iPhone 11, i modsætning til et mere kantet design på iPhone 12 og iPhone 13-serierne.

Der er heller ingen hak til frontvendte kameraer: Sensorerne, der styrer Face-ID, vil ifølge Prosser være anbragt i en lille udskæring på den ydre skærm.

Foldbar iPhone (Image credit: Patently Apple)

Det stemmer også overens med et senere læk fra Prosser, der antydede, at iPhone Flip muligvis får et muslingeformet design som fx Motorola Razr 2020 eller Samsung Galaxy Z Flip. Ifølge samme kilde, udkommer den i "sjove farver".

Det betyder muligvis, at vi kan forvente at se iPhone Flip i nogle fede nuancer, når den endelig lander.

Vi har set endnu et billede af, hvordan den foldbare iPhone kunne se ud takket være en anden patentansøgning. Her ser vi en enhed, der kan foldes ud til en større enhed på samme måde som Samsung Galaxy Z Fold 2.

Denne enhed, som vi kalder iPhone Fold, har en skærm, der er længere end den anden. På den måde kan du se dine beskeder og notifikationer i den ene side, når telefonen er foldet sammen.

Et helt andet læk tyder på, at denne foldbare iPhone muligvis kommer med Apple Pencil-understøttelse og at skærmen kommer til at være 7,3-tommer eller 7,6-tommer.

Vi forventer, at Apple lancerer en enhed med en muslingelignende form først, men det andet kunne også meget vel være på vej.

Vi har også hørt fra en analytiker, at Apple er i gang med at teste en elektronisk papirskærm (EPD) med E-Ink til hovedskærmen på en foldbar telefon. Det skulle fungere som en e-reader-skærm (men i farver) og kan holde lang tid uden at dræne batteriet.

Apples foldbare telefon får muligvis et beskyttende lag på toppen af skærmen, der beskytter den mod revner, og som kan udfylde allerede eksisterende mikrorevner, for at forhindre større skader. Apple har patent på denne teknologi, så det er uden tvivl noget, virksomheden leger lidt med.

Andre steder har vi set et Apple-patent af et slankt, men robust hængsel, som muligvis kan bruges til en smartphone med et foldbart display. Ikke fordi det fortæller os særlig meget, men det er flere beviser på, at der er en iPhone Fold eller iPhone Flip på vej.

Sidst men ikke mindst har vi en rapport, der antyder, at Apple har to foldbare iPhone-designs, der allerede har bestået sine holdbarhedstest. Det betyder ikke, at telefonerne nødvendigvis er lige på trapperne, men det er et godt tegn på, at Apple er på rette vej.

iPhone Flip: Fem ting vi gerne vil se

iPhone 11 Pro (Image credit: Future)

1. Kameraer i topklasse

Foldbare enheder bygger bro mellem telefoner og tablets, men dem, vi har set indtil videre som bl.a. Samsung Galaxy Fold og Huawei Mate Xs, er pakket med de bedste kameraer fra disse mærkers andre flagskibstelefoner.

Selvom der ikke er nogen grund til at tro, at Apple ikke vil gøre det samme, har teknologigiganten ikke opgraderet kameraerne på sine iPads i flere generationer nu. Da det ikke lod til at kameraerne i iPhone SE 2020 blev bedre end dem fra iPhone 8, som var forgængeren, har vi en mistanke om, at Apple måske vælger at spare på omkostninger ved at give sin foldbare iPhone et enkelt kamera i stedet for den fulde samling, som der blev brugt i iPhone 11 Pro og 11 Pro Max.

Apple Pencil (Image credit: Future)

2. Understøttelse af Apple Pencil

Apple kunne overgå andre foldbare enheder ved at introducere Apple Pencil-understøttelse. Selvom vi forventede, at Samsung ville introducere stylus-integration med sine foldbare enheder, er der gået rygter frem og tilbage om, hvorvidt den kommende Samsung Galaxy Fold 2 kommer med en S Pen-stylus (set i Galaxy Tab S6 og Galaxy Note 10).

Apple Pencil 2 fastgøres magnetisk til de nyeste iPad Pro-tablets, og vi ville elske det, hvis Apple gjorde sin stylus til en del af sin foldbare iPhone.

iPhone 11 (Image credit: Apple)

3. Apples stilfulde og funktionelle design

Lad os sige det som det er: Selvom den første generation af foldbare telefoner har været imponerende, har deres design haft visse mangler og svagheder lige fra problemer med hængslerne til flækkede skærme. Vi ville elske at se et robust design, der fungerer uden problemer.

Nu er det ikke fordi, at Apples sortiment er helt uden fejl. Vi har alle set flækkede iPhone-skærme, butterfly-tastaturfejl og batteriproblemer på ældre iPhones. Men når det gælder udseende og funktion, har Apple i det mindste bevaret et ry for stilfulde og funktionelle designs.

iPad (Image credit: Apple)

4. iPadOS-integration

Da iPadOS blev adskilt fra iOS, blev vi begejstrede for et nyt styresystem, der virkelig kunne at drage fordel af iPad-skærmegenskaberne. Indtil videre har vi været ret tilfredse med multitasking-funktionerne, hvor man kan have flere apps åbne på samme tid. Det synes vi personligt er praktisk, når man skriver i Google docs, og fx vil søge efter noget i Safari.

Det ville være fantastisk at se en version af operativsystemet i den foldbare iPhone, men der er selvfølgelig stadig mange ukendte faktorer. Vil enhedens skærm være stor nok til at håndtere iPadOS-kontrollerne? Hvis den kan foldes ud til en 7,9 tommer skærm, som er på størrelse med skærmen på iPad Mini, kan det muligvis ade sig gøre. Indtil vi ved, hvordan den foldbare telefon kommer til at se ud, er det uklart, hvor velegnet iPadOS vil være.

iPhone (Image credit: Future)

5. Stærk batterilevetid

Foldbare telefoner som Galaxy Fold og Huawei Mate X har haft respektabel batterilevetider, men vi forventer mere af Apple, når de kommer med deres bud på foldbare telefoner. iPhones er generelt ikke kendt for at holde længere end en dag, og flagskibe fra Samsung og Huawei har batterier med større kapacitet, der gør, at de som regel holder lidt længere.

Vi kunne godt tænke os, at Apple bruger den ekstra enhedsplads til at sørge for, at deres foldbare telefoner holder længere end konkurrenterne.