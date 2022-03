Apple Event 2022-sammenfatning - iPhone SE 2022, iPad Air 5, M1 Ultra og Mac Studio annonceret

Lad os starte med, hvad der er blevet annonceret ved Apples event, og så kan vi fortælle dig alt om, hvilke andre små godbidder der er dukket op. Og alle disse vil være tilgængelige for forudbestilling denne fredag den 11. marts og kommer til salg den 18. marts:

Nogle links i denne artikel henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på at lave danske versioner af disse.

iPhone SE 2022 - Denne er nem: Den nye iPhone SE kommer med et 5G A15-chipsæt med en 4,7-tommer skærm og kommer i rød, sort og hvid. Det er i bund og grund det hele, bortset fra det faktum, at den nu har den hårde glas fra bagsiden, som vi kender fra iPhone 13 (ikke keramisk skjold).

iPhone SE har nogle vigtige opgraderinger, såsom 5G-forbindelse, Deep Fusion til kameraerne og en lavere vægt (med bedre batterilevetid). Men det er et fem år gammelt design... der virker som meget for forbrugerne. Priserne starter ved 3.999 kr.

iPad Air 2022 - Denne dukkede også op (som ventet), med den nye iPad, der kommer i fem farver (grå, hvidlig, lilla, rød og den nye blå). Den har det ultravidvinkel 12 MP-kamera for bedre centerscene-indramning, når du foretager videoopkald, understøtter Apple Pencil 2, som kan clipses magnetisk til siden, og så har den også 5G ombord.

Den har nu fået M1-chipsættet, og priserne starter ved 5.299 kr. for 64 GB-basismodellen - selvom du også kan få 256GB.

M1 Ultra chipset - Åh mand, der er meget at komme ind på her, så vi foreslår foreslår, at du læser hub'en for at få den fulde indsigt fra vores ekspert-computerteam. Men i bund og grund er dette to M1 Max-chips tapet sammen med en skjult funktion, der gjorde det muligt for dem at forbinde og levere lynende hastigheder samt op til 128 GB samlet hukommelse.

Mac Studio - En større Mac Mini, der måler 7,7 x 7,7 x 3,7 tommer, kommer som en reduceret Mac Pro med fire Thunderbolt 4-porte, to USB-C-porte foran og kan understøtte så mange Pro Display XDR'er, så du tror, du er i den scene fra Matrix Reloaded.

Den har M1 Max- eller M1 Ultra-chipsættet indeni, og er - ikke overraskende - hurtigere end næsten alt, hvad Apple har i sin serie.

Studio Display - Et 27-tommers 5K-monster med 30-graders hældning og et P3-bredfarvespektrum, med et 12 MP-kamera, tre-array-mikrofon og et A13 Bionic-chipsæt indeni. Dette er grundlæggende en 27-tommer iPhone. Den har også flere USB-C (3) og Thunderbolt (1) porte på bagsiden, med seks højttalere (fire bashøjttalere, to diskanthøjttalere) foran.

Mac Pro - ja, den blev 'annonceret', men blev så fuldstændig lagt på hylden som 'det er til næste gang'. Det ser ud til, at Apple for første gang nogensinde er ved at blive kedeligt.

iOS 15.4 - OK, så det var ikke teknisk 'annonceret' - men vi tror, vi kommer til at se det lande omkring marts med understøttelse af, at Face ID kan låses op, mens du har et mundbind på.