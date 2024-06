Apple WWDC 2024: 5 ting, vi forventer at se

Apples Worldwide Developers Conference har en tendens til at undgå ny hardware til fordel for opdateringer til Cupertinos utallige softwareplatforme. Og det ser ud til at være tilfældet for WWDC 2024, hvor ingen hardware er tippet til at blive afsløret på showcasen.

Så det efterlader et spørgsmål om, hvad man kan forvente på dette års WWDC. Ud fra de hidtidige rygter og nogle kvalificerede spekulationer om, hvad der er sket før, og hvordan teknologiverdenen ser ud, kan vi komme med et godt bud på, hvad vi tror, der vil blive vist frem.

Læs uden videre om fem ting, vi forventer på WWDC 2024.

Masser af AI

(Image credit: Shutterstock / Yuganov Konstantin)

I betragtning af at Samsung Galaxy S24-telefonerne er fyldt med generative AI-værktøjer, og at Google I/O handlede om AI, vil vi vædde en god del på, at Apple også vil læne sig op ad AI til sine softwareplatforme.

Apple er ikke fremmed for AI med smarte algoritmer, der bruges til at sammensætte imponerende fotos på iPhones, og deres egenudviklede chips kommer med Neural Engine, der er dedikeret til at behandle maskinlæringsopgaver.

Men Apple har endnu ikke beskæftiget sig med generativ AI, hvor smarte værktøjer kan skabe nye ting i stedet for at optimere eksisterende data eller forbedre fotos og videoer. Så vi kan forvente, at Apple vil fremvise noget generativ AI-teknologi som smarte redigeringsværktøjer i Final Cut Pro, automatisk opsummering af FaceTime-opkald eller øjeblikkelige dagsordener baseret på møder eller feriebookinger.

Da Apple-produkter ofte har været værktøjer for indholdsskabere, kan vi forvente, at generative AI-funktioner læner sig op ad produktivitet, f.eks. hjælp til fotoredigerere eller intelligent test af kode for fejl.

Uanset om Apple udvikler sine egne AI-modeller eller samarbejder med virksomheder som ChatGPT, kan vi forvente, at multimodal AI - hvor data kan behandles fra flere input, sensorer og kilder - vil spille en rolle, da Apples AI-indsats helt sikkert vil blive spredt ud over hele økosystemet og ikke kun være begrænset til macOS eller iOS.

Siri bliver mere intelligent

(Image credit: Apple)

Rygterne har svirret om, at den virtuelle assistent Siri skal have en ordentlig AI-opgradering, muligvis med hjælp fra ChatGPT.

Mens Siri uden tvivl stod i spidsen for de virtuelle assistenters fremmarch med sin debut i iPhone 4S, ses den nu som et godt stykke bagefter Amazon Alexa og Google Assistant. Så et nyt skud intelligens, især forbedret naturlig sprogforståelse, bedre søgefunktioner og adgang til en multimodal AI-model, kan give en langt mere kompetent Siri.

Vi taler om evnen til at forstå sammensatte sætninger i naturligt sprog, f.eks. at få besked på at lave en liste over restauranter, der skal besøges, baseret på en persons rejseplan eller planlægge en hel ferie ved at suge data fra bookede fly og hoteller.

Sådanne opgraderinger kombineret med den store rækkevidde af Apples iPhones kan betyde, at Siri får et ordentligt comeback som virtuel assistent.

Store ændringer til iOS 18 og iPadOS 18

(Image credit: Apple)

Apple kan ikke afholde et WWDC uden at præsentere iOS, i år i sin 18. udgave. Og vi forventer, at Apple giver os et stort kig på, hvilke nye funktioner, tweaks og ændringer der kommer med iOS 18.

Det mest fremtrædende - og du har sikkert opsnuset et tema her - vil sandsynligvis være integrationen af nye og forbedrede AI-funktioner. Ud fra rygterne kan dette indebære brug af ChatGPT-integration på tværs af platformen.

Det er endnu ikke klart, hvordan det kommer til at se ud, men det vil sandsynligvis følge efter en smartere Siri med funktioner som intelligente svar på e-mails eller AI-drevet redigering i Fotos-appen og intelligent sammensætning af playlister i Apple Music, som bliver indbygget i iOS 18.

Det samme vil sandsynligvis være tilfældet med iPadOS 18, da det er tæt forbundet med iOS. Ideelt set ville vi se nogle flere produktivitets- og kreativitetsstyrede værktøjer til at udnytte potentialet i de nye M4-chip-udstyrede iPad Air- og iPad Pro-modeller. Et mere skrivebordslignende miljø, når de førnævnte iPads er forbundet med et Magic Keyboard, ville være godt, men det er måske ønsketænkning.

Forvent ting som nye tilgængelighedsindstillinger og nogle designjusteringer på tværs af både iOS og iPadOS.

Intelligente ting i macOS 15

(Image credit: Future / Apple)

Ligesom iOS vil den næste version af macOS, som bliver den 15. i rækken, blive vist frem på WWDC 2024. Og vi forventer, at mange af de funktioner, der tilføjes til apps som går igen på tværs af Apples systemer - som Notes, Pages, Safari og meget mere - også vil være at finde i macOS.

Ikke for at gentage os selv, men generativ AI vil helt sikkert være at finde i macOS. Vi forventer funktioner som smarte måder at opsummere dokumenter, præsentationer og websider på, smarte redigeringsværktøjer, smart assistance i kodningsmiljøer, forbedring af websøgning og andre produktivitetsfokuserede funktioner.

Vi kan også forvente at se nogle designjusteringer af macOS' udseende, potentielt med forbedrede tilgængelighedsfunktioner og -muligheder og måske flere muligheder for tilpasning.

AI og watchOS

(Image credit: Future)

Her skal vi også lige forbi AI igen, og vi forventerat se nogle smarte generative AI-ledede funktioner potentielt vil blive tilføjet til watchOS og få et fuldt kig på watchOS 11. AI vil sandsynligvis blive brugt sammen med en tilsluttet iPhone, der tager sig af behandlingen, med det formål at tygge sig igennem sensor- og fitnesssporingsdata for at skabe afstemte og tilpassede træningsprogrammer til brugerne.

Man kan forestille sig tilføjelsen af AI-drevne virtuelle trænere og undervisere og smart brug af en iPhones kameraer til at filme en persons stilling og holdning, når man laver aktiviteter som yoga, og derefter få et Apple Watch til at bruge lyd og haptiske beskeder til at instruere en person i at have perfekt form.

Vi forventer også at se nye funktioner i watchOS, som f.eks. bedre sundhedssporing og registrering af problemer som atrieflimren.

Og alt andet...

Vi forventer ikke at se et stort fokus på hjemme- eller lydteknologi for Apple, men vi kan forvente, at nogle AI-funktioner vil sive igennem resten af Apples økosystem, som f.eks. at tilføje smart tuning til AirPods baseret på, hvor en person befinder sig, eller muligheden for at skabe smarte rutiner i hjemmet via Apples HomeKit og Home-app.

Apple Vision Pro vil helt sikkert dukke op og sandsynligvis få et løft i funktioner og bredere anvendelsesmuligheder. Men da mixed reality-headsettet ikke ligefrem er en must-have-enhed i øjeblikket, er det ikke sikkert, at Apple vil fokusere så meget på det.

Vi giver dig alle de seneste nyheder fra WWDC 2024, så hold dig til TechRadar. Og hvis du selv vil følge livestreamen, kan du se vores guide: Sådan ser du WWDC 2024.