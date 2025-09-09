Apple Watch Ultra 3, Series 11, SE 3, AirPods Pro 3 – alle fitnessgadgets lanceret under Apples enorme september-event

Apples store iPhone 17-event er overstået – og der var meget at glæde sig over for Apple Watch-fans. Vi fik som ventet Apple Watch Ultra 3 og Series 11 at se, og desuden en ny Apple Watch SE – altså en fuldstændig opdatering af hele serien med de bedste Apple Watch-modeller . Selv nye AirPods Pro 3 fik fitnessfunktioner

Mellem tre nye modeller, nye funktioner og de vigtige prisoplysninger var der meget for sundheds- og fitnessentusiaster at tage ind. Hvis du gik glip af noget, behøver du ikke at bekymre dig – her er en opsummering af alt, du behøver at vide.

1. Apple Watch Series 11

(Image credit: Apple)

Apples tyndeste ur til dato, Apple Watch Series 11, er endnu mere holdbart end sin robuste forgænger, med en keramisk specialbelægning, der er dobbelt så ridsefast . Series 11 får endelig 5G-understøttelse for LTE-modeller, muliggjort takket være en ny antennearkitektur, der er mere energieffektiv end nogensinde og bruger mindre batteri ved mobil opkobling .

Den nye urskive kaldet Flow anvender Apples Liquid Glass-designsprog til at bryde lys i farver, der ser virkelige ud. En anden ny urskive, Exactograph, adskiller timer, minutter og sekunder i en Ultra-inspireret æstetik.

Den længe rygtede LED-baserede blodtryksfunktion er ankommet, i form af Hypertension. Gennem data fra Apples Heart and Movement Study med 100.000 deltagere regner Apple med at identificere en million tilfælde af mulig hypertoni allerede i det første år, selvom den ikke vil opdage alle tilfælde. Søvnanalyserne er blevet forbedret med den nye Sleep Score, selvom jeg næppe ville kalde dette revolutionerende – Apple må være den sidste producent af wearables i verden til at indføre det!. Søvnlængde, konsekvent sengetid og afbrydelsesdata giver dig en søvnscore på op til 100, understøttet af indsigt fra søvneksperter.

Endelig, det store højdepunkt: 24 timers batteritid!. Endelig en opgradering fra de gamle, magre 18 timer. Apple Watch Series 11 findes i Jet Black, Rose Gold og Space Grey, og brugere kan vælge mellem 100 % genanvendt aluminium eller titan. Desuden findes nye farver til armbånd og loops samt nye Hermès-bånd. Startprisen er 3.495 kroner.

2. Apple Watch Ultra 3

(Image credit: Apple)

Ja, den ser ens ud på overfladen, men meget er sket under skallet. En ny vidvinkel-OLED-skærm betyder en lysere skærm med større overflade uden at ændre størrelsen på urkassen, hvilket gør det til den største skærm nogensinde i et Apple Watch. Den opdateres oftere i always-on-tilstanden og viser en ny urskive kaldet Waypoint. Præcis som Series 11 får den 5G-forbindelse, og som det er blevet rygtet, får den også satellitforbindelse. Med få tryk indsamles kritisk information, og nødfunktioner for meddelelser aktiveres, og for at muliggøre satellitforbindelse er radioenheden i uret blevet omdesignet for at fordoble signalstyrken.

Endnu en batteriforbedring findes også i Apple Watch Ultra 3: hele 42 timers batteritid! Urkassen findes i det stilrene sorte titan, der blev introduceret sidste år, samt i børstet naturligt titan fra tidligere generationer . Dette titan er 100 % genanvendt og siges at være fremstillet med en innovativ 3D-printproces . Der findes også nye farver på armbåndene, og de nye funktioner Hypertension og Sleep Score er på plads . Prisen starter på 6.999 kroner .

3. Apple Watch SE 3

(Image credit: Apple)

De vigtigste funktioner og fordele ved et Apple Watch til den mest overkommelige pris . Opgraderingen SE 3 får samme kraftfulde chip som de nuværende Apple Watch-modeller, S10 . Den tilbyder always-on-skærm, og understøttelse for bevægelser som dobbelttryk og håndledsbevægelse, der blev introduceret tidligere år

SE 3 får flere sundhedsfunktioner som temperaturmåling ved håndleddet (til blandt andet cykelsporing), appen Vitals, opdagelse af søvnapnø samt Sleep Score . Den kan endda afspille medier! . Der er ingen batteriopgradering for SE 3, som forbliver på 18 timer, men den får hurtigopladning . Kun 15 minutter giver otte timers brug . SE 3 findes i farverne Starlight og Midnight, og starter på 1.999 kroner.

4. AirPods Pro 3

(Image credit: Apple)

Flere mennesker træner med AirPods Pro end med nogen andre hovedtelefoner i verden, og Apple fokuserer på pulsmåling under træning. Apples mindste hjertesensor nogensinde er indbygget i disse små hovedtelefoner og bruger maskinlæringsalgoritmer sammen med data fra sensorer og accelerometre.

Træningsappen kan bruges med AirPods Pro 3 sammen med Apple Fitness+ og indsamler data på samme måde som et Apple Watch. Du kan tjene badges og lukke aktivitetsringe, spore træning i fitnesscentret via apps som Ladder og endda bruge den AI-drevne Workout Buddy. Alt dette – uden et ur.

