Apple Watch Ultra 3, Series 11, SE 3, AirPods Pro 3 – alle fitnessgadgets lanceret under Apples enorme september-event
Alle wearables, Apple fremviste under sin "Awe Dropping"-livestream.
Apples store iPhone 17-event er overstået – og der var meget at glæde sig over for Apple Watch-fans. Vi fik som ventet Apple Watch Ultra 3 og Series 11 at se, og desuden en ny Apple Watch SE – altså en fuldstændig opdatering af hele serien med de bedste Apple Watch-modeller . Selv nye AirPods Pro 3 fik fitnessfunktioner
Mellem tre nye modeller, nye funktioner og de vigtige prisoplysninger var der meget for sundheds- og fitnessentusiaster at tage ind. Hvis du gik glip af noget, behøver du ikke at bekymre dig – her er en opsummering af alt, du behøver at vide.
1. Apple Watch Series 11
Apples tyndeste ur til dato, Apple Watch Series 11, er endnu mere holdbart end sin robuste forgænger, med en keramisk specialbelægning, der er dobbelt så ridsefast . Series 11 får endelig 5G-understøttelse for LTE-modeller, muliggjort takket være en ny antennearkitektur, der er mere energieffektiv end nogensinde og bruger mindre batteri ved mobil opkobling .
Den nye urskive kaldet Flow anvender Apples Liquid Glass-designsprog til at bryde lys i farver, der ser virkelige ud. En anden ny urskive, Exactograph, adskiller timer, minutter og sekunder i en Ultra-inspireret æstetik.
Den længe rygtede LED-baserede blodtryksfunktion er ankommet, i form af Hypertension. Gennem data fra Apples Heart and Movement Study med 100.000 deltagere regner Apple med at identificere en million tilfælde af mulig hypertoni allerede i det første år, selvom den ikke vil opdage alle tilfælde. Søvnanalyserne er blevet forbedret med den nye Sleep Score, selvom jeg næppe ville kalde dette revolutionerende – Apple må være den sidste producent af wearables i verden til at indføre det!. Søvnlængde, konsekvent sengetid og afbrydelsesdata giver dig en søvnscore på op til 100, understøttet af indsigt fra søvneksperter.
Endelig, det store højdepunkt: 24 timers batteritid!. Endelig en opgradering fra de gamle, magre 18 timer. Apple Watch Series 11 findes i Jet Black, Rose Gold og Space Grey, og brugere kan vælge mellem 100 % genanvendt aluminium eller titan. Desuden findes nye farver til armbånd og loops samt nye Hermès-bånd. Startprisen er 3.495 kroner.
2. Apple Watch Ultra 3
Ja, den ser ens ud på overfladen, men meget er sket under skallet. En ny vidvinkel-OLED-skærm betyder en lysere skærm med større overflade uden at ændre størrelsen på urkassen, hvilket gør det til den største skærm nogensinde i et Apple Watch. Den opdateres oftere i always-on-tilstanden og viser en ny urskive kaldet Waypoint. Præcis som Series 11 får den 5G-forbindelse, og som det er blevet rygtet, får den også satellitforbindelse. Med få tryk indsamles kritisk information, og nødfunktioner for meddelelser aktiveres, og for at muliggøre satellitforbindelse er radioenheden i uret blevet omdesignet for at fordoble signalstyrken.
Endnu en batteriforbedring findes også i Apple Watch Ultra 3: hele 42 timers batteritid! Urkassen findes i det stilrene sorte titan, der blev introduceret sidste år, samt i børstet naturligt titan fra tidligere generationer . Dette titan er 100 % genanvendt og siges at være fremstillet med en innovativ 3D-printproces . Der findes også nye farver på armbåndene, og de nye funktioner Hypertension og Sleep Score er på plads . Prisen starter på 6.999 kroner .
3. Apple Watch SE 3
De vigtigste funktioner og fordele ved et Apple Watch til den mest overkommelige pris . Opgraderingen SE 3 får samme kraftfulde chip som de nuværende Apple Watch-modeller, S10 . Den tilbyder always-on-skærm, og understøttelse for bevægelser som dobbelttryk og håndledsbevægelse, der blev introduceret tidligere år
SE 3 får flere sundhedsfunktioner som temperaturmåling ved håndleddet (til blandt andet cykelsporing), appen Vitals, opdagelse af søvnapnø samt Sleep Score . Den kan endda afspille medier! . Der er ingen batteriopgradering for SE 3, som forbliver på 18 timer, men den får hurtigopladning . Kun 15 minutter giver otte timers brug . SE 3 findes i farverne Starlight og Midnight, og starter på 1.999 kroner.
4. AirPods Pro 3
Flere mennesker træner med AirPods Pro end med nogen andre hovedtelefoner i verden, og Apple fokuserer på pulsmåling under træning. Apples mindste hjertesensor nogensinde er indbygget i disse små hovedtelefoner og bruger maskinlæringsalgoritmer sammen med data fra sensorer og accelerometre.
Træningsappen kan bruges med AirPods Pro 3 sammen med Apple Fitness+ og indsamler data på samme måde som et Apple Watch. Du kan tjene badges og lukke aktivitetsringe, spore træning i fitnesscentret via apps som Ladder og endda bruge den AI-drevne Workout Buddy. Alt dette – uden et ur.
Prisen på Apples AirPods Pro 3 ligger på 1.999 kroner.
