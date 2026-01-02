CES 2026 – det forventer vi

Hvis der er et dominerende tema for CES 2026, er det helt sikkert AI. Det vil være vævet ind i stort set hvert produkt, hver samtale og hver forudsigelse om fremtiden for forbrugerelektronik, men det vil langt fra være den eneste store nyhed på verdens største teknologimesse.

CES 2025 tiltrak 142.465 besøgende og 4.500 udstillere, og vi forventer også, at dette års event – der finder sted 4.-9. januar i Las Vegas, Nevada – vil samle tusindvis af udstillere og masser af besøgende.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Den ikoniske Sphere vil også igen spille en rolle. I år vil Lenovo her indtage scenen for at fremvise nye udviklinger inden for pc- og mobilteknologi via Motorola, hvilket også forventes at blive efterfulgt af en optræden af Gwen Stefani.

Hvad angår det, som besøgende vil møde på selve udstillingsområdet, vil fokus, bortset fra alt, der har med AI at gøre, være fokuseret på emner som:

(Image credit: Matrox)

Sundhed og levetid

Mobilitet og transport

PC'er og chips

TV- og skærmteknologi

Smarte hjem

Fødevareteknologi

Underholdning

Robotteknik

Start-up-virksomheder

Mere AI

En blanding af noget nyt og noget velkendt

På mange måder er dette års messe den samme som tidligere CES-events. CES er en blanding af forbrugerprodukter, forretningsløsninger og endda virksomhedsfokuseret teknologi. Det omfatter 4K- og 8K-tv'er, som du vil sætte i din stue næste år, de computere, du vil tage med i skole, den LED-ansigtsmaske, du vil bruge for at se yngre ud, det oversættelsesapparat, du vil bære i øret eller på dit ansigt for at fremstå smartere, og det eksoskelet, du vil spænde fast til din krop for at kunne gå længere eller løfte mere.

(Image credit: Nanoleaf / Mirumi / Yukai Engineering)

Mange af produkterne vil være kendte fra tidligere år, men betydeligt flere vil nu være udstyret med AI, der gør dem smartere og forhåbentlig mere nyttige.

Bærbar AI forventes at blive en klar tendens, hvor AI- og AR-briller og AI-chatbots sandsynligvis vil dukke op i flere typer bærbare produkter.

Vi forventer også en bred vifte af lydprodukter fra alle de store aktører i velkendte formater såsom højttalere, soundbars, over-ear-hovedtelefoner og øretelefoner. Ja, AI vil også spille en rolle her, og vi vil muligvis se nogle uventede kombinationer.

(Image credit: Halliday / Future)

Hälsa och livsstil

CES har i mange år fokuseret på sundhed, velvære og skønhed, men nu samles alt i stigende grad under begrebet "Longevity" - altså "Lang levetid".

Ud over anti-rynke-masker og eksoskeletter er det uklart, hvilke typer produkter der præcist vil dukke op her. Måske vil vi se apps designet til at styrke kognitive evner eller endda robotter, der kan udfordre hjernen med spørgsmål på daglig basis. Det er ikke umuligt.

(Image credit: Lenovo / Asus)

Mobilteknologi, herunder tablets, bærbare computere, e-læsere og telefoner, dog ikke fra de største navne som Apple, Samsung og Google, forventes at blive præsenteret med de nyeste mobile chips og nogle virkelig interessante kameraer. Vi håber også at se en række mere usædvanlige formfaktorer, herunder flere foldbare enheder.

På samme måde forventer vi at se flere forbruger- og kontorcomputere, men CES er ofte et sted, hvor man kan se mere vilde designeksperimenter, såsom sammenrullelige eller udvidelige skærme og tastaturer.

Store fjernsyn og endnu større gadgets

(Image credit: Future)

Noget af udstyret på CES vil være stort. Virkelig stort. I tidligere år har vi set landbrugsrobotter fra Caterpillar og John Deere. Samtidig forventer vi også mindre arbejdsrobotter såsom poolrensere og selvfølgelig masser af robotstøvsugere. Vi håber inderligt, at mindst én af dem kan overgå sidste års Roborock Saros Z70 med en robotarm.

(Image credit: Future)

Fjernsyn vil blive større og måske lysere takket være Micro RGB LED, og vi vil se endnu flere gennemsigtige og fleksible skærme. Men vi forventer faktisk ikke at se nogen virkelig store tv-nyheder, og færre producenter vil sandsynligvis tale om 8K, da der stadig stort set ikke findes noget 8K-indhold.

Vi forventer ikke, at Netflix vil være til stede på messen, og vi forventer heller ikke at se så mange berømtheder som i tidligere år. Der er måske simpelthen for meget usikkerhed omkring de store medievirksomheder, og omkring hvordan AI vil påvirke fremtiden for indhold og kreativitet.

Smartere end nogensinde

Smart hjem-teknologi vil være overalt, selvom vi forventer, at de fleste virksomheder primært vil fokusere på, hvordan deres platforme nu er »AI-forbedrede«, eller i det mindste hvordan de samarbejder med de store økosystemer for at lette integration og automatisering. Måske bliver dette også året, hvor Matter-teknologien faktisk begynder at leve op til sine løfter.

(Image credit: Future)

Vi vil også se robotter, herunder menneskelignende robotter, selvom ingen forventer nogen større gennembrud svarende til Figure 03 fra Figure AI eller Neo Beta fra X1. Hyundai forventes at fremvise flere mobilitetsrobotter, og Unitree vil sandsynligvis demonstrere sin G1 igen sammen med andre robotopdateringer.

Derudover kan vi forvente utallige start-ups med lige så mange vilde og mærkelige ideer i stort set alle større kategorier. Mange af dem vil være upraktiske eller i det mindste langt fra klar til markedet, men de peger alle mod fremtiden – og det er jo trods alt derfor, vi er her.