IKEA har netop lanceret en ny Varmblixt smart lampe – og den passer lige så godt på bordet som på væggen

IKEA har lanceret en række nye smarte lamper som en del af sin Varmblixt-serie.

Disse omfatter en donutformet LED-lampe med blødt skiftende farver.

Der findes også en dæmpbar version af den rørformede Varmblixt-pendel.

Vi er på CES 2026, hvor IKEA netop har lanceret en stilfuld, donutformet smart lampe med afdæmpede, subtilt skiftende farver. Lampen, som kan monteres på væggen eller bruges på et bord, er en ny tilføjelse til Varmblixt-serien, der først blev lanceret i 2023 og er et samarbejde med den hollandske kunstner og designer Sabine Marcelis.

Den oprindelige 2023-kollektion omfattede glas og kander, pendellamper, et oplyst spejl og den klassiske Varmblixt LED-lampe, som havde skinnende orange glas, der reflekterede det omgivende lys i rummet og spredte en varm glød.

IKEA har nu opdateret LED-lampen til 2026 med frostet hvidt glas og farveskiftende belysning. Lampen leveres med en Bilresa-fjernbetjening, der giver dig mulighed for at bladre gennem 12 forudindstillede farver, fra lyserød og lavendel til blød gul. Hver nuance er valgt af Sabine Marcelis og glider jævnt over i den næste.

Den nye Varmblixt LED-lampe leveres med en fjernbetjening, der giver dig mulighed for at skifte mellem 12 udvalgte farver, eller du kan styre den via IKEA-appen, hvis du foretrækker det. (Image credit: IKEA)

Alternativt kan du springe fjernbetjeningen over og tilslutte lampen til IKEA's Dirigea Wi-Fi-hub. Dette giver dig mulighed for at styre lampen via virksomhedens mobilapp eller andre Matter-kompatible smarte hjem-systemer. Denne metode giver dig adgang til en bredere palet med over 40 farver.

Hvis du kan lide designet, men ikke er interesseret i smarte hjem-funktioner, behøver du ikke bekymre dig, da den originale orange version uden smarte kontrolfunktioner stadig vil være tilgængelig.

Ud over Varmblixt LED-lampen (til venstre) lancerer IKEA også en smart version af Varmblixt pendellampen (til højre). (Image credit: IKEA)

IKEA lancerer også en smart version af den rørformede Varmblixt LED-pendel med dæmpbart hvidt lys. Ligesom LED-lampen kan den styres med den medfølgende fjernbetjening eller tilsluttes Dirigea-hubben og integreres i et større smart hjem.

Begge lamper kommer i salg den 1. april. Varmblixt LED-lampen vil koste 99,99 dollar, svarende til cirka 640 kroner, mens LED-pendellampen vil koste 149,99 dollar, svarende til cirka 960 kroner. De nøjagtige priser for Danmark er endnu ikke blevet offentliggjort.

IKEA er blevet et stort navn inden for prisvenlig smart home-teknologi og lancerede 21 nye smart-produkter i november, herunder lyskilder, sensorer og smarte stikkontakter. Det bliver interessant at se, hvad virksomhedens ingeniører og designere har i vente til 2026, især da IKEA sigter mod at indhente store aktører som Philips Hue.