IKEA har netop lanceret en ny Varmblixt smart lampe – og den passer lige så godt på bordet som på væggen
Varmblixt LED-lampen får et nyt look og en smart home-opgradering.
- IKEA har lanceret en række nye smarte lamper som en del af sin Varmblixt-serie.
- Disse omfatter en donutformet LED-lampe med blødt skiftende farver.
- Der findes også en dæmpbar version af den rørformede Varmblixt-pendel.
Vi er på CES 2026, hvor IKEA netop har lanceret en stilfuld, donutformet smart lampe med afdæmpede, subtilt skiftende farver. Lampen, som kan monteres på væggen eller bruges på et bord, er en ny tilføjelse til Varmblixt-serien, der først blev lanceret i 2023 og er et samarbejde med den hollandske kunstner og designer Sabine Marcelis.
Den oprindelige 2023-kollektion omfattede glas og kander, pendellamper, et oplyst spejl og den klassiske Varmblixt LED-lampe, som havde skinnende orange glas, der reflekterede det omgivende lys i rummet og spredte en varm glød.
IKEA har nu opdateret LED-lampen til 2026 med frostet hvidt glas og farveskiftende belysning. Lampen leveres med en Bilresa-fjernbetjening, der giver dig mulighed for at bladre gennem 12 forudindstillede farver, fra lyserød og lavendel til blød gul. Hver nuance er valgt af Sabine Marcelis og glider jævnt over i den næste.
Alternativt kan du springe fjernbetjeningen over og tilslutte lampen til IKEA's Dirigea Wi-Fi-hub. Dette giver dig mulighed for at styre lampen via virksomhedens mobilapp eller andre Matter-kompatible smarte hjem-systemer. Denne metode giver dig adgang til en bredere palet med over 40 farver.
Hvis du kan lide designet, men ikke er interesseret i smarte hjem-funktioner, behøver du ikke bekymre dig, da den originale orange version uden smarte kontrolfunktioner stadig vil være tilgængelig.
IKEA lancerer også en smart version af den rørformede Varmblixt LED-pendel med dæmpbart hvidt lys. Ligesom LED-lampen kan den styres med den medfølgende fjernbetjening eller tilsluttes Dirigea-hubben og integreres i et større smart hjem.
Begge lamper kommer i salg den 1. april. Varmblixt LED-lampen vil koste 99,99 dollar, svarende til cirka 640 kroner, mens LED-pendellampen vil koste 149,99 dollar, svarende til cirka 960 kroner. De nøjagtige priser for Danmark er endnu ikke blevet offentliggjort.
IKEA er blevet et stort navn inden for prisvenlig smart home-teknologi og lancerede 21 nye smart-produkter i november, herunder lyskilder, sensorer og smarte stikkontakter. Det bliver interessant at se, hvad virksomhedens ingeniører og designere har i vente til 2026, især da IKEA sigter mod at indhente store aktører som Philips Hue.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.
- Cat EllisHomes Editor