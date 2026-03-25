Denon præsenterer tre Wi-Fi-højttalere med Dolby Atmos

Denon har lanceret en opdateret version af sin Home-serie med tre nye trådløse højttalere. Serien består af modellerne Home 200, 400 og 600, der er udviklet til multirumsbrug og integreret i hjemmets indretning. Det ser ud til, at Denon dermed er i skarp konkurrence med højtalerproducenten Sonos.

Pris og tilgængelighed

De nye multiroom højttalere fra Denon er tilgængelige fra 24. marts 2026 hos HiFi-Klubben.

Pris:

Denon Home 200: - 2.599 kroner

Denon Home 400: - 3.799 kroner

Denon Home 600: - 5.199 kroner

Denon har præsenteret en ny generation af trådløse højttalere i Home-serien med fokus på både lyd og design. Serien er udviklet til at kunne indgå som en fast del af hjemmets rum uden at dominere visuelt, samtidig med at den skal levere en sammenhængende lydoplevelse på tværs af flere rum.

Ifølge Denon er designprocessen taget udgangspunkt i, hvordan teknologi opleves i dagligdagen. Materialerne omfatter vævede tekstiler, glatte overflader og silikone, som er valgt med henblik på både holdbarhed og udtryk i hjemmet. Højttalerne fås i farverne Stone og Charcoal.

Skal fylde boligen med musik

Serien består af tre modeller med forskellige størrelser og anvendelser. Home 200 er den mindste model og er udstyret med tre drivere og tre forstærkere, som skal give en rummelig lyd i et kompakt format.

Home 400 er udviklet til større rum og har seks drivere og seks forstærkere samt opadgående enheder, der skal bidrage til en mere omsluttende lydoplevelse.

Topmodellen Home 600 er udstyret med 6,5-tommer woofere samt separate diskant-, mellemtone- og opadgående drivere. Kombinationen skal give dyb bas og samtidig bevare detaljerne i lydbilledet.

Højttalerne understøtter virtuel Dolby Atmos Music, som skal skabe en mere flerdimensionel gengivelse af lyd. Tilslutning sker via Wi-Fi, Bluetooth, USB-C eller Aux-In, og streaming understøttes gennem tjenester som TIDAL, Amazon Music HD og Qobuz via HEOS-platformen.

Systemet kan forbindes med op til 64 enheder fordelt på 32 zoner, hvilket gør det muligt at afspille samme musik i hele hjemmet eller forskellige lydkilder i separate rum.