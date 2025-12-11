Hvor mye sugekraft trenger man egentlig i en robotstøvsuger? Dette ser jeg etter som profesjonell tester

Jeg har testet robotstøvsugere i alle former, størrelser og prisklasser, med alle slags spesifikasjoner. Men hvor mye sugekraft trenger du egentlig i en robotstøvsuger, og hvilke spesifikasjoner er det verdt å se etter?

Robotstøvsugeres sugekraft måles i Pascal (Pa). De billigste modellene på markedet kan ligge på rundt 3000 Pa. I mellomklassen ligger de ofte fra 5000 til 9000 Pa. Inntil nylig var det absolutt høyeste tallet jeg så rundt 10 000 Pa.

I løpet av de siste 12 månedene har imidlertid tallene skutt i været. Flere produsenter startet 2025 med flaggskipmodeller som lå på 20 000 Pa, og de aller nyeste modellene når oppover 30 000 Pa. Morsomt nok, som redaktør for TechRadars guide til de beste robotstøvsugerne og tester av mange av disse nye modellene, har jeg ikke sett en 2x eller 3x forbedring i faktisk rengjøringsytelse – men jeg kommer tilbake til det om et øyeblikk.

Hvilket minimumsnivå bør du se etter? Jeg tror det ligger rundt 5000 Pa, eller 6000 Pa hvis du vil ha noe som kan håndtere mye dyrehår. Det er selvfølgelig ingen garanti for god rengjøring, men risikoen for skuffelse er større hvis du går lavere.

Jeg har testet flere svært kapable robotstøvsugere som ligger rundt det nivået. Og den gode nyheten er at ettersom produsenter kjemper om å skryte av stadig høyere tall, finnes det ofte veldig gode tilbud på modeller som ikke ser like imponerende ut på papiret.

Men som jeg allerede har antydet – utover det nivået tror jeg det nøyaktige antallet Pascal en robotstøvsuger har langt fra er det viktigste. Her er tre grunner til at du ikke burde legge for mye vekt på en robotstøvsugers sugekraft ...

1. Spesifiserte tall gjelder alltid for den sterkeste modusen

Som med alle støvsugere er sugekraftstallene som er oppgitt for den høyeste effektinnstillingen. Hvis du har en enklere robotstøvsuger med bare tre eller fire nivåer, kan det hende du ofte velger en av de sterkere innstillingene, men generelt sett er ikke det øverste nivået det folk flest bruker i hverdagen. Dette gjelder spesielt hvis støvsugeren har mange innstillinger, og den høyeste kalles noe sånt som «Super Max Ultra TURBO+» og tydeligvis er ment for ekstreme situasjoner.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Dette er ikke like problematisk for robotmodeller som det er for trådløse støvsugere, hvor en av grunnene til å unngå de sterkeste innstillingene er at de tømmer batteriet raskt. Hvis en robotstøvsuger har lite strøm, kjører den ganske enkelt tilbake til dokken, lader opp og fortsetter der den slapp. Dette betyr minimale avbrudd for deg ... så lenge du ikke har det travelt, selvfølgelig.

Merk imidlertid at en generell regel for trådløse støvsugere er at de aller sterkeste innstillingene er designet for å brukes sparsomt – ikke som standard. Overbruk kan føre til at batteriet eldes raskere.

(Image credit: Future)

2. Høyere tall betyr ikke alltid bedre rengjøring

tter min erfaring er det langt fra åpenbart at robotstøvsugere med de høyeste Pascal-tallene også er de som rengjør best. Og det er definitivt ikke slik at en modell med for eksempel 16 000 Pa rengjør dobbelt så godt som en med 8000 Pa. Basert på mine tester er forskjellen i faktisk rengjøringskraft ofte veldig liten når man kommer til de virkelig høye nivåene (10 000 Pa eller mer).

Roborock Q5 Pro+ har bare 5000 Pa, men den har klart seg gjennom TechRadar-tester og fått mye ros fra anmelderen vår (som har testet noen av de kraftigste modellene på markedet). Det er en av de beste billige robotstøvsugerne du kan kjøpe. Roborock Saros Z70 har 22 000 Pa og gjorde det også bra, men klarte likevel ikke å få opp alt.

Det er mange andre faktorer som påvirker hvor godt en robotstøvsuger rengjør. Utformingen og bredden på hovedbørsten og selve sugekraften er avgjørende, men det samme er presis navigasjon og en effektiv sidebørste. Det hjelper ikke å tilby episk sugekraft hvis roboten bare dekker halve gulvflaten.

(Image credit: Future)

3. Robotstøvsugere er rett og slett ikke laget for dyp rengjøring

Min mening er at uansett hvor mye sugekraft du har i en robotstøvsuger, er den fortsatt ikke det rette verktøyet for en virkelig grundig rengjøring. Da trenger du en av de beste trådløse støvsugerne – eller, hvis du virkelig vil gå all in, en modell med kabel.

Robotstøvsugere fungerer best for «lite og ofte» rengjøring. De kan kjøre flere ganger i uken – eller daglig om du vil – og hjelper deg med å holde tritt slik at smuss og støv aldri får en sjanse til å bygge seg opp. Og alt dette gjøres praktisk talt uten tid eller innsats fra din side. Det er her robotstøvsugere utmerker seg. Og med det i tankene er jeg ikke sikker på om produsentenes nåværende fiksering på sugespesifikasjoner er der de burde legge all sin energi.