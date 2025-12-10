Hur mycket sugkraft behöver man egentligen i en robotdammsugare? Här är vad jag letar efter som professionell testare

Jag har testat robotdammsugare i alla möjliga former, storlekar och prisklasser, och med alla typer av specifikationer. Men hur mycket sugkraft behöver du egentligen i en robotdammsugare, och vilka specifikationer är värda att kolla efter?

Robotdammsugares sugkraft mäts i Pascal (Pa). De billigaste modellerna på marknaden kan hamna runt 3 000 Pa. I mellanklassen ligger de ofta på 5 000–9 000 Pa. Fram tills nyligen var den absolut högsta siffran jag såg ungefär 10 000 Pa.

Under de senaste 12 månaderna har siffrorna däremot skenat. Flera tillverkare inledde 2025 med flaggskeppsmodeller som låg på 20 000 Pa, och de allra senaste modellerna når uppåt 30 000 Pa. Lustigt nog, som ansvarig för TechRadars guide över bästa robotdammsugare och som testare av många av dessa nya modeller, har jag inte sett någon 2x eller 3x förbättring i faktisk städprestanda – men jag kommer tillbaka till det strax.

Vilken miniminivå bör du titta efter? Jag tycker runt 5 000 Pa, eller 6 000 Pa om du vill ha något som klarar mycket djurhår. Det är såklart ingen garanti för fantastisk städning, men risken att bli besviken är större om du går lägre.

Jag har testat flera mycket kompetenta robotdammsugare som ligger just runt den nivån. Och det positiva är att eftersom tillverkare tävlar om att skryta med allt högre siffror, finns det ofta riktigt bra erbjudanden på modeller som inte ser lika imponerande ut på pappret.

Men som jag redan antytt – bortom den nivån tycker jag att det exakta antalet Pascal en robotdammsugare har är långt ifrån det viktigaste. Här är tre anledningar till varför du inte bör lägga för stor vikt vid en robotdammsugares sugkraft …

1. Specificerade siffror gäller alltid det starkaste läget

Precis som med alla dammsugare gäller de angivna sugsiffrorna för det högsta effektläget. Har du en enklare robotdammsugare med bara tre eller fyra nivåer kanske du ofta väljer ett av de starkare lägena, men generellt sett är toppnivån inte den som de flesta använder till vardags. Det gäller särskilt om dammsugaren har mängder av nivåer och den högsta heter något i stil med ”Super Max Ultra TURBO+” och uppenbart är tänkt för extrema situationer.

Det här är inte lika problematiskt för robotmodeller som för sladdlösa dammsugare, där en av anledningarna till att undvika de starkaste lägena är att de tömmer batteriet snabbt. Om en robotdammsugare håller på att få slut på ström kör den bara tillbaka till dockan, laddar upp och fortsätter sedan där den slutade. Det innebär minimala avbrott för dig … så länge du inte har bråttom, förstås.

Notera dock att en allmän regel för sladdlösa dammsugare är att de allra starkaste lägena är designade för att användas sparsamt – inte som standard. Överanvändning kan leda till att batteriet åldras snabbare.

(Image credit: Future)

2. Högre specifikationer betyder inte alltid bättre städning

Enligt min erfarenhet är det långt ifrån självklart att robotdammsugare med de högsta Pascal-siffrorna också är de som städar bäst. Och det är definitivt inte så att en modell med exempelvis 16 000 Pa städar dubbelt så bra som en med 8 000 Pa. Baserat på mina tester är skillnaden i faktisk städkraft ofta väldigt liten när man kommer upp i de riktigt höga nivåerna (10 000 Pa eller mer).

Roborock Q5 Pro+ har bara 5 000 Pa, men seglade genom våra TechRadar-tester och fick mycket beröm av vår recensent (som har testat några av de mest överdrivet kraftfulla modellerna på marknaden). Det är en av de bästa billiga robotdammsugarna du kan köpa. Roborock Saros Z70 har 22 000 Pa och gjorde också bra ifrån sig, men lyckades ändå inte få upp allt.

Det finns många andra faktorer som påverkar hur bra en robotdammsugare städar. Utformningen och bredden på huvudborsten och själva insuget är avgörande, men även exakt navigering och en effektiv sidoborste är viktiga. Det hjälper inte att erbjuda episk sugkraft om roboten bara täcker halva golvytan.

(Image credit: Future)

3. Robotdammsugare är helt enkelt inte byggda för djupstädning

Min åsikt är att oavsett hur mycket sugkraft du trycker in i en robotdammsugare så är det ändå inte rätt verktyg för en riktig djupstädning. Då behöver du en av de bästa sladdlösa dammsugarna – eller om du verkligen vill ta i, en modell med sladd.

Robotdammsugare fungerar bäst för ”lite och ofta”-städning. De kan köra flera gånger i veckan – eller dagligen om du vill – och hjälper dig att hålla efter så att smuts och damm aldrig hinner byggas upp. Och allt detta sker med i princip noll tid och ansträngning från dig. Det är här robotdammsugare briljerar. Och med det i åtanke är jag inte säker på att tillverkarnas nuvarande fixering vid sugspecifikationer är den riktning de borde lägga all sin energi på.