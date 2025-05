4 ting vi digger med verdens første robotstøvsuger med mekanisk arm – og 3 som trenger forbedring

Det ser ut til at de store produsentene av robotstøvsugere er blitt enige om at det vi virkelig trenger er en robot med en mekanisk arm. En som kan flytte ting ut av veien mens den rengjør og til og med sortere rotet vårt og legge ting tilbake der de hører hjemme. Vi så et par robotstøvsugere med armer på årets CES – den store teknologimessen der kommende lanseringer vises frem – men Roborock overrasket alle ved ikke bare å vise en prototype, men faktisk kunngjøre at modellen deres ville bli lansert for salg i løpet av året.

Noen måneder senere er Saros Z70 nå faktisk tilgjengelig for kjøp. Så lever den opp til potensialet sitt, eller har Roborock forhastet lanseringen før teknologien var klar? Er denne innovative roboten klar til å konkurrere med de beste robotstøvsugerne på markedet? Vi har testet den i to uker – og du kan lese hele anmeldelsen i vår test av Roborock Saros Z70.

Selv om ikke alt er perfekt, er det mye å like – inkludert noe som virkelig overrasket oss. Her er fire ting vi likte med denne robotstøvsugeren, samt tre områder der vi mener det fortsatt er rom for forbedring.

4 ting vi digger

1. Gripearmen fungerer imponerende godt

Den mekaniske armen er svært godt designet. I testene våre kunne vi fjernstyre roboten til et område med gjenstander i veien og be den om å plukke dem opp – og nesten hver gang klarte den å identifisere gjenstanden, justere posisjonen og gripemekanismen for å plukke den opp. Vi kunne deretter lede roboten dit vi ønsket at gjenstanden skulle plasseres.

I tilfelle gripeforsøket mislykkes, har Roborock lagt til muligheten for manuell kontroll av armen. Disse er intuitive og presise, og grepet er mykt, men likevel fast. Armen brettes også bak en luke når den ikke er i bruk, slik at den ikke setter seg fast i noe under robotens reise. Det er mye potensial her for personer med begrenset mobilitet.

2. Mange sikkerhetstiltak

De fleste vi har snakket med om denne roboten er litt bekymret for at OmniGrip-armen skal bli overivrig og prøve å rydde bort katten, men Roborock har innebygd flere sikkerhetsfunksjoner for å forhindre at det skjer. For det første er alle armfunksjoner slått av som standard – ingenting skjer før vi forteller den nøyaktig hva den skal gjøre.

Den er designet for å bare plukke opp spesifikke objekter som har blitt identifisert av Roborocks (ofte svært pålitelige) objektgjenkjenningsteknologi. Armen har også en vektbegrensning og nekter å løfte noe som veier mer enn 300 gram. Selve gripefunksjonen er designet for å være «fast, men skånsom», omtrent som en klo i et spill i en fornøyelsespark – men med mye høyere nøyaktighet. Til slutt er det en fysisk nødstoppknapp på selve roboten, samt en barnesikring.

3. Enkel å bruke

Dette er en ny og potensielt skremmende teknologi for utrente brukere, så Roborock fortjener honnør for å ha gjort den svært tilgjengelig. Robotarmens funksjoner er tydelig angitt i appen, noe som oppmuntrer til utforskning og å bli kjent med teknologien. I tillegg er kontrollene logiske og intuitive.

4. Uventet bra som sikkerhetskamera

Mange avanserte robotstøvsugere kan også brukes som overvåkingskameraer, men problemet er at bildet vanligvis er i gulvnivå. Roborock har imidlertid montert et kamera direkte på robotarmen. Siden armen kan strekkes oppover og vinkles vertikalt, får vi et mye større synsfelt enn med et frontmontert kamera.

3 ting som trenger forbedring

1. Den fungerer ikke av seg selv.

Selv om den fjernstyrte gripefunksjonen fungerte veldig bra i testene våre, må Saros Z70 i praksis kunne rengjøre uavhengig for å faktisk være nyttig for folk flest. I teorien kan vi be roboten om å identifisere gjenstander som kan plukkes opp under en full rengjøring av huset, og deretter – når den er ferdig – starte en ny omgang der den plukker opp gjenstandene og plasserer dem på et angitt sted.

Dessverre fungerer ikke denne delen helt ennå. Det ser ut til at alle forholdene må være helt riktige for at prosessen skal lykkes. Så roboten må først se gjenstandene og identifisere dem riktig, deretter finne dem igjen, deretter klare å plukke dem opp, og til slutt navigere til riktig sted for å legge dem ned. Vi har ennå ikke klart å fullføre en eneste omgang der minst én av disse faktorene feiler.

Roborock sa også at prosessen har lavere suksessrate på tepper enn på harde gulv, på grunn av en «maskinvarebegrensning». Dette føles som en ganske avgjørende feil.

Hvis noe dessuten ser ut til å sette seg fast på armen, er alle andre funksjoner låst inntil vi manuelt tilbakestiller roboten ved å trykke på fysiske knapper. På et tidspunkt under testingen vår plukket armen opp en sandal, men mens den roterte, satte sandalen seg fast i en dørstopper og stroppen floket seg, så da roboten prøvde å slippe den, klarte den ikke det. Vi måtte gå dit og «redde» den før vi kunne fortsette. Det er sannsynligvis et logisk sikkerhetstiltak, men det er ikke optimalt at vi som brukere må gripe inn manuelt for å komme videre. Vi håper at automatiseringsfunksjonene vil bli bedre med fremtidige oppdateringer, men akkurat nå kan ikke denne roboten egentlig stå alene og rengjøre for oss.

2. Den kan bare plukke opp noen få ting

I skrivende stund er listen over støttede gjenstander svært kort – sandaler/lette tøfler, sokker, små håndklær og krøllete papir. Det er fornuftig at Roborock er forsiktig med å legge til flere objekteer, da det er viktig at roboten pålitelig kan identifisere dem korrekt og ikke prøve å gripe tak i noe upassende. Men det begrenser brukervennligheten litt, i likhet med vektbegrensningen (og sannsynligvis størrelsesbegrensningen).

Dette er ikke nødvendigvis en feil fra Roborocks side, men mer en naturlig begrensning i designet. Det er fornuftig at en robot som denne ikke vil kunne håndtere noe som er for stort eller for tungt, men det påvirker fortsatt hvor nyttig designet faktisk er i et større perspektiv.

(Image credit: Future)

3. Prisen

Roborock Saros Z70 blir tilgjengelig for forhåndskjøp fra 2. juni hos Elkjøp, Power og Komplett til en pris på 21 990 kroner, med offisiell salgsstart 27. juni.

Det er den dyreste robotstøvsugeren vi har testet – med god margin – og en pris som er utenfor rekkevidde for folk flest. Akkurat nå er det den eneste robotstøvsugeren på markedet med robotarm, så en skyhøy pris er kanskje ikke helt uventet. Men vi ville nok ikke kjøpt den selv for den prisen, i hvert fall ikke før noen av de nåværende manglene er fikset.

Ettersom markedet for robotstøvsugere er fullt av konkurrenter, der nye modeller lanseres jevnlig, er vi vant til å se at prisene raskt presses nedover når enda bedre modeller lanseres. Det ser også ut til at flere robotstøvsugere med armer er på vei fra andre produsenter, så hvis konseptet slår an, kan vi forvente et mer overkommelig prisbilde i fremtiden, men vi mistenker at det vil ta litt tid.