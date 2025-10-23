Er billige robotstøvsugere verdt å kjøpe? Jeg har testet modeller i alle prisklasser – her er min mening

Det er ikke lett å bestemme seg for hvor mye man skal bruke på en robotstøvsuger. Det finnes modeller som starter på rundt 2 000 kroner og helt opp til 20 000 kroner. Betyr det at de billige er et kupp? Vil du angre på at du ikke brukte litt mer?

Jeg er ansvarlig for TechRadars guider til de beste robotstøvsugerne og har testet modeller i alle prisklasser – og her er min konklusjon: Billige robotstøvsugere kan definitivt være verdt et kjøp, så lenge du er villig til å gjøre litt vedlikehold selv og holder deg til etablerte, pålitelige merker.

Det er også et flott tidspunkt å skaffe seg en, ettersom Black Friday nærmer seg og årets beste rabattsesong allerede er i full gang, med flere rimelige robotstøvsugere til enda bedre priser.

(Image credit: Future)

Hvis du velger riktig merke, vil selv en billig robotstøvsuger kunne tilby god rengjøringskraft, pålitelig navigasjon og en brukervennlig app (tre ting jeg aldri går på kompromiss med). Du vil sannsynligvis ikke få en automatisk tømmende dokkingstasjon, noe som betyr at du må tømme den lille støvbeholderen selv. Hvis den har en moppefunksjon, er den sannsynligvis enkel – du må feste og fukte moppekluten på forhånd, og deretter vaske den etter bruk. Hvis det høres ut som et rimelig kompromiss, finnes det mange gode budsjettalternativer å velge mellom.

En rask merknad om merker: Roborock og Dreame er mine personlige favoritter. Som du kanskje gjetter, unngår jeg helt ukjente merker. Jeg ville også personlig holdt meg unna iRobot Roomba – den billigste modellen jeg testet derfra var veldig frustrerende når det gjaldt navigasjon.

Hvilken rimelige robotstøvsuger burde jeg kjøpe?

Mange billige robotstøvsugere er like, og prisen på kjøpstidspunktet er ofte avgjørende. Her er det beste alternativet jeg har funnet akkurat nå;

Jeg testet denne modellen i min egen leilighet, hvor den presterte bra i alle rengjørings- og navigasjonstestene mine (les hele min anmeldelse av Dreame D9 Max Gen 2). Deretter flyttet den til foreldrenes hus, hvor den står under en seng oppe og hjelper moren min med å holde tritt med støvet på teppebelagte soverom. Den har gått to til tre ganger i uken i over syv måneder, og vi har aldri hatt noen problemer eller klager på ytelsen.

Hvem burde velge en mer avansert modell?

For noen kan det være verdt å investere i en dyrere robotstøvsuger. For mange er robotstøvsugere som automatisk tømmer den lille støvbeholderen verdt den ekstra kostnaden – de representerer ikke en stor prisforskjell, men de gjør bruken mye mer praktisk.

(Image credit: Future)

Hvis du beveger deg opp til mellom- og premiumsegmentene, får du også tilgang til avanserte funksjoner, som dokker som kan fylle vanntanken, dosere vaskemiddel, vaske og tørke mopper – og til og med rengjøre seg selv. Du får også høyere sugekraft. En sugekraft på 6000 Pa og over er nok for de fleste, men hvis du har mange tepper eller kjæledyr, kan en enda kraftigere modell være verdt investeringen.

Vår testvinner på topplisten over de beste robotstøvsugerne er for øyeblikket Eufy X10 Pro Omni. Det er en kraftig robotstøvsuger i premiumklassen og det beste valget for de som har mer penger å bruke.