Roomba Max 705 – iRobots smarteste rengjøringsassistent hittil?

Roomba Max 705 er den nyeste modellen i iRobots støvsugerpark, og har som mål å gjøre støvsuging helt håndfritt. Med sterk sugekraft, forbedret LiDAR-navigasjon og en selvtømmende dokkingstasjon designet for 75 dager med vedlikeholdsfri drift, er modellen spesielt rettet mot husholdninger med kjæledyr og store rom. Vi testet hvordan den håndterer hår, smuler og hverdagsrot – og ble imponert over hvor raskt den kartlegger rom og unngår hindringer.

Men ikke alt er perfekt. Beholderen er liten, fastvareoppdateringer tar tid, og den bommer noen ganger på smuss rundt kantene. Likevel er Roomba Max 705 en av de mest gjennomtenkte robotstøvsugerne vi har testet hittil, med en smart app, sterk sugekraft og pålitelig automatisk tømming. Les hele anmeldelsen for å se hvordan den står seg mot konkurrenter som Roborock og Dreame – og om det er verdt å flytte inn i hjemmet ditt.



👉 Dyptgående anmeldelse av iRobot Roomba Max 705