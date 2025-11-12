3 billiga soundbars med höga betyg att hålla utkik efter under Black Friday

Sonos Ray är en prisvärd soundbar som kan dyka upp med fina rabatter under Black Friday.

Efter att ha övervakat Black Friday-reor i många år har vi lärt oss att det bästa sättet att hitta ett riktigt fynd på något som en av de bästa soundbars-modellerna är att planera i förväg. Det är delvis för att ett "fynd" på något du egentligen inte ville ha inte är ett riktigt fynd. Men främst för att om du bestämmer dig för vad du vill ha redan inför rean och letar aktivt efter just det, finns det en väldigt stor chans att du får exakt vad du vill ha, till det pris du vill betala.

Så hur gör man det? Det första steget är att hoppa över de allra senaste lanseringarna: en soundbar som släpptes för bara en månad sedan får sällan någon större rabatt (även om det ibland finns undantag). Produkter som funnits ute ett tag är däremot perfekta för rabattkampanjer – och om de dessutom kommer från ett stort varumärke med bred popularitet, ökar chansen att hitta en riktigt bra deal. Många återförsäljare lockar in dig till sina Black Friday-evenemang med erbjudanden på eftertraktade märken i hopp om att du ska köpa fler saker samtidigt.

Men glöm inte de mindre kända märkena: några av våra favoritmodeller i budgetklassen presterar redan långt över sin prislapp och kan bli ännu mer prisvärda under årets största shoppinghelg. Här är tre soundbars vi rekommenderar att du har på din lista.

Sony HT-2000: Sonos-alternativ med överraskande stort ljud

Sony HT-S2000 är en testvinnande budgetlimpa. (Image credit: Sony)

I vårt test av Sony HT-S2000 gav vi den fyra och en halv stjärna av fem – den är prisvärd och levererar ett ljud som känns mycket större än det kompakta chassit antyder. Den klarar dialoger i filmer särskilt bra och basen imponerar för sin prisklass.

Dess rubrikfunktioner är stöd för Dolby Atmos och DTS:X tack vare Sonys avancerade ljudbearbetning. Det finns några begränsningar – till exempel streamar den endast via Bluetooth och saknar stöd för röstassistenter – men för oss är det inte ett problem: vi vill ha en soundbar som låter utmärkt utan att kosta skjortan, och det gör denna.

Nuförtiden ligger soundbaren runt 4 000 kronor och vi har redan sett vissa prissänkningar hos återförsäljare som Amazon, som i skrivande stund sänkt priset till 3 490 kronor på soundbaren. Det kan dyka upp ännu bättre priser längre in i november om vi har tur!

Sonos Ray: en liten soundbar som packar massor av kraft

Sonos Ray är perfekt för dig som vill ha något litet och billigt. (Image credit: Future)

Sonos Ray är den perfekta prisvärda soundbaren för äldre eller mindre TV-apparater – den passar bra för TV-apparater mellan 24 och 50 tum. Det är en utmärkt uppgradering för dessa TV-apparaters ljudsystem och den är särskilt bra för filmdialoger. Med fyra högtalarelement plus basportar tillför den både det låga bastrycket och den övergripande klarheten som många mindre TV-apparater saknar.

I vårt test av Sonos Ray sa vi att den är en ”enorm, enorm uppgradering jämfört med TV-högtalare” med bra bas och mycket tydligt tal. Den är också riktigt bra för musik – vi ansåg att den var bäst i klassen i sin priskategori – och den erbjuder trådlös streaming via Wi-Fi i toppklass.

Till fullpris tyckte vi att den var ett mycket stabilt köp, även om det inte var något fynd. Men priset har sjunkit avsevärt sedan lanseringen och vi förväntar oss att det kommer att sjunka ännu mer denna månad.

Ultimea Poseidon D50: surroundljud till ett extremt lågt pris

Ultimea Poseidon D50 ger dig surroundljud till överkomligt pris. (Image credit: Future)

Ultimea Poseidon D50 Den bästa billiga ljudlimpan för surroundljud just nu. Our expert review: Specifikationer Mått: 400 x 90 x 70 mm (soundbar); 155 x 244 x 215 mm (sub); 135 x 70 x 90 mm (bakhögtalare) Kanalkonfiguration: 5.1 Ljudeffekt: 400W Anslutningar: HDMI ARC, digital optisk, AUX, USB, Bluetooth 5.3 Dagens bästa erbjudanden 1 227,61 kr hos Banggood.com 1 807,36 kr hos Banggood.com Anledningar att köpa + Äkta bakre högtalare och subwoofer + Hyfsad ljudkvalitet + Enkel installation Anledningar att låta bli - Ljudet kan kännas lite platt - Saknar Dolby Atmos och DTS:X - Ser något billig ut

Vi ser redan flera kampanjer på denna prisvärda soundbar, vilket gör den till ett av årets stora Black Friday-fynd. Den ligger runt i vanliga fall runt 1 800 kronor, men går att få tag på för så lite som 1 200 kronor i skrivande stund och vi räknar med att få se fler fina rabatter på denna soundbar under reafesten.

Redan till sitt ursprungliga pris var detta ljudsystem extremt billigt – och billigt betyder i det här fallet inte dåligt. I vårt test av Ultimea Poseidon D50 gav vi den fyra stjärnor och kallade den en uppfriskande produkt: den försöker inte vara snyggast eller imponera med en lång lista av funktioner du aldrig använder; den erbjuder helt enkelt ett stabilt helhetspaket bestående av en huvudsoundbar, en subwoofer och två surroundhögtalare.

D50 har varken Dolby Atmos eller DTS:X, men den är betydligt kraftfullare och har mycket mer bas än högtalarna i de flesta TV-apparater, vilket gör både film och spel betydligt roligare. Vi gillade särskilt hur den hanterade live-sport och de vinande jaktplansljuden i Top Gun: Maverick, och den gör ett bra jobb även med musik. Om du vill uppgradera ljudet från din TV utan att tömma plånboken är detta ett av de mest prisvärda sätten att göra det.

