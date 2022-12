Beste Android mediaspiller 2022

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

Included in this guide:

Beste Android mediaspiller: Android tv-bokser som tar underholdningen et steg videre.

Android mediaspillere har lenge vært kjent for å få tilgang på mer TV-innhold, via kabel eller satelitt. Nå har Android-boksene utviklet seg til å bli noe mer, de tilbyr alt fra IPTV i HD til strømming av gaming og annen underholdning.

De beste Android-enhetene har mange bruksområder. Koble til en TV og du har plutselig en smartenhet med tilgang til alle strømmetjenester og apper, som Netflix (Åpnes i ny fane) og Disney Plus (Åpnes i ny fane).

Android-boksene er også imponerende kraftfulle, så du kan koble til en skjerm og bruke dem som mini-PC (Åpnes i ny fane). Dette gjør dem til et flott alternativ til dyrere og større stasjonære datamaskiner (Åpnes i ny fane). På grunn av den kompakte størrelsen kan du lett gjemme unna mediaspilleren, noe som gjør dette til et godt valg for å drifte reklameskjermer, interaktive skjermer og lignende.

Her lister vi opp de beste Android mediaspillerne for bruk på jobb, hjemme - eller hva du enn vil.

Testene er gjort i Storbritannia, så enkelte av modellene kan være vanskelig å finne på det norske markedet. Vår automatiske prisrobot leter kontinuerlig etter produkter i Norge, så flere modeller kan dukke opp etter hvert.

Vi har også en gjennomgang av de beste strømmetjenestene (Åpnes i ny fane).

Beste Android mediaspiller

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester.

Nvidia Shield TV Pro - beste Android mediaspiller Xiaomi Mi Box S - beste billige Android mediaspiller Amazon Fire TV Cube - beste Amazon strømmeenhet Turewell T9 MINIX NEO U9-H Mecool MK9 Pro Ematic Jetstream A95X Max

Toppliste: Android TV-boks for alle behov

(Image credit: Nvidia)

Den siste versjonen av Nvidia Shield Pro tilbyr ikke så mye nytt fra tidligere versjoner, men det trenger den strengt tatt ikke: Det er fortsatt den beste strømmeboksen og retrospill-maskinen på markedet. Det er en Android mediaspiller / spillkonsoll med all kraft du kan tenke deg og er fullpakket med funksjoner og tjenester som bør friste enhver film- eller gaming-entusiast.

Uansett om du vil spille de siste PC-titlene på TVen din eller se 4K-filmer i HDR-format - Nvidia Shield Pro har det du trenger.

Les vår test av Nvidia Shield TV Pro review (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Mi Box S kan strengt tatt ikke sammenlignes med de beste på denne listen, men om du er på utkikk etter Android TV uten å tømme lommeboka er denne verdt en titt. Enheten er ikke perfekt, men det er mye bra i boksen og den vil fungere for de fleste enkle behov.

Det er verdt å vite at vi kom over noen irriterende småfeil i vår test, fjernkontrollen sviktet en gang i blant og den klarer ikke de mest krevende oppgavene.

Read our full Xiaomi Mi Box S review (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Amazon)

3. Amazon Fire TV Cube Beste Amazon strømmeenhet Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Fire TV OS + Oppgradert prosessor + Dolby Vision

Nå som Fire TV OS, en variant av Android, er på plass i Amazons nyeste Fire TV Cube har vi fått en ny favoritt blant Amazons strømmeenheter. Amazon Fire TV Cube fra 2017 har fått en solid oppgradering, prosessoren er mye bedre og inkluderingen av Dolby Vision er en stor opptur.

Fire TV Cube har alltid gitt solid ytelse, men den seneste versjonen har fått på plass justeringene som gjør den enda raskere og bedre.

Les vår anmeldelse av Amazon Fire TV Cube (Åpnes i ny fane) på engelsk

Dagens beste priser på Amazon Fire TV Cube (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 1 007 kr (Åpnes i ny fane) Les mer (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Turewell)

4. Turewell T9 Rask og effektiv Android-boks Grunner til å kjøpe + Android 9.0 Pie + Bra brukergrensesnitt + Godt utvalg av spill + 4K HD + Sparer båndbredde

Turewell T9 Android 9.0 TV kommer med Android 9.0 Pie, som gjør den rask og effektiv. Denne Android mediaspilleren har et godt utvalg av spill, et bra brukergrensesnitt (til denne prisen) og Google Play Store som gir deg tilgang til et enormt utvalg av opplevelser. Boksen støtter også videodekoding og kan spille av omtrent alle populære lyd- og bildeformat, inkludert 4K HD video.

H.265-koding sparer deg for 50% av båndbredden for strømming sammenlignet med H.264. Dermed får du muligheten til å spille tusenvis av Android-spill på en stor 4K-skjerm uten å oppleve forsinkelser eller forstyrrelser.

(Image credit: MINIX)

5. MINIX NEO U9-H God Android-boks, god pris. Grunner til å kjøpe + 60fps + Full HDR10 support + Billig

NEO U9-H 64-bit Media Hub for Android leverer lynrask video opp til 60fps med jevn og krystallklar bildekvalitet, takket være 4K-egenskapene i boksen. Enheten har også støtte for full HDR10, så her får du bildeopplevelser du kan sette pris på.

(Image credit: Mecool)

6. Mecool MK9 Pro Android-boks med Google Assistant Grunner til å kjøpe + YouTube i 4K + HDR10 + Bluetooth stemmekontroll + Google Assistant

Mecool MK9 Pro har den kraftige S905X2-chippen fra Amlogic og kan spille av Youtube i 4K, støtter HDR10, HLG HDR og H.265(HEVC) videokoding. Det gir høy kontrast, sterke farger og klare bilder.

Du kan styre enheten ved å prate med den via Bluetooth, det er en ganske stilig funksjon. Med Google Assistant kan du også styre smarthjemmet ditt med Mecool MK9 Pro.

(Image credit: Ematic)

7. Ematic Jetstream Miniatyr Android-boks med Bluetooth stemmesøk Grunner til å kjøpe + 4K Ultra HD + Støtte for veldig mange strømmetjenester + 60 FPS video + Bluetooth stemmesøk

Ematic Jetstream 4K Ultra HD TV fungerer godt for deg som ikke har brukt en mediaspiller før. Den er enkel i bruk, koster ikke for mye og har et enormt utvalg av strømmetjenester.

Boksen er liten, men kraftig. Den støtter 60fps video i 4K-oppløsning og du får med Bluetooth stemmesøk slik at du ved hjelp av stemmen kan søke etter, installere og aktivere apper, spill, filmer og serier.

(Image credit: A95X Max)

8. A95X Max Android-boks som lar deg spille inn video Grunner til å kjøpe + Unik funksjon for videoinnspilling + Dual band WiFi + Bruk mobilen som fjernkontroll

Denne Android mediaspilleren har 2.4GHz + 5GHz Dual Band WIFI, i tillegg til 10M/100M/1000M Ethernet Lan. Dette sikrer stabilt signal fra alle kanter, som sammen med Bluetooth 5.0 gir deg lynrask dataoverføring til kompatible enheter.

A95X Max gir deg muligheten til å spille inn video, noe vi ikke har sett hos andre mediaspillere. Det finnes ingen fjernkontroll, men du kan bruke mobiltelefonen din til å navigere med, så det er ikke et savn.

Her har du vår gjennomgang av de beste smart-TVene (Åpnes i ny fane).