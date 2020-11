«Call of Duty: Black Ops Cold War» kjører nesten dobbelt så raskt i 4K med Nvidia DLSS

«Call of Duty: Black Ops Cold War» har nettopp implementert støtte for Nvidias DLSS-teknologi, sammen med tre andre spill – og det er ingen tvil om at dette innebærer enorme ytelseshopp.



«Call of Duty: Black Ops Cold War» drar ekstrem nytte av den imponerende teknologien, og kjører med opptil 85 % høyere FPS i 4K med DLSS påslått.

Med andre ord får man nesten dobbel ytelse, så selv med et skjermkort fra foregående generasjon, som RTX 2070 Super, får man nå i snitt 76 FPS ifølge Nvidias interne tester – sammenlignet med 39 FPS uten DLSS påslått. Testen ble utført i 4K og i såkalt DLSS «performance mode», med ray tracing påslått.

(Image credit: Nvidia)

De endelige resultatene, som du kan se i diagrammene ovenfor, er virkelig imponerende. Slik det ser ut nå kan heldige eiere av RTX 3080 forvente seg nærmere 120 FPS i 4K med alt av ray tracing-effekter påslått.

Enorme ytelseshopp

De andre PC-spilene som har fått støtte for DLSS er «War Thunder», «Enlisted» og «Ready Or Not», og i sistnevnte klarer oppskaleringsteknologien å forbedre ytelsen med hele 120 %. Ifølge Nvidias tester klarer et RTX 3070 70 FPS i 4K med ray tracing påslått, mens spillet kun kjører i rundt 30 FPS uten DLSS.



«Enlisted» får også et ytelseshopp på drøye 50 % i 4K med DLSS påslått om man bruker et RTX 3070-skjermkort. Nok et imponerende resultat. «War Thunder» har ikke like mye å tjene på å slå på DLSS, men det er likevel ikke en forbedring man bør kimse av, man får tross alt 30 % bedre ytelse om man bruker et 3070.

Det er tydelig at den nyeste versjonen av DLSS (versjon 2.0), som ble lansert tidligere i år, gjør godt arbeid når det gjelder å sikre silkemyk ytelse, særlig når man beveger seg over på 4K.



Husk at Nvidia gir bort «Call of Duty: Black Ops Cold War» gratis hvis du kjøper et av RTX 3080- og RTX 3090-skjermkortene (det skal sies at det ikke er spesielt enkelt å kjøpe et av disse kortene nå for tiden.) Skytespillet støtter for øvrig også Nvidias Reflex-teknologi, som reduserer latenstiden mellom når du utfører en handling og når den utspiller seg i spillet. (Bedringen i latenstid kan være på opptil 20 % om man bruker et skjermkort som GTX 1660 Super.)

Kilde: PC Gamer