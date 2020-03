Ja, hva er VPN? Du er ikke den eneste i Norge som lurer på det. VPN står for Virtual Private Network, og dette er en populær teknologi som sikter mot å tilføre et ekstra lag av sikkerhet over både private og offentlige nettverk.

En VPN er altså en «tunnel» gjennom det vanlige internettet, som fungerer som en sikker tilkobling mellom deg og den du kommuniserer med, og ingen andre kan få tilgang til denne kommunikasjonen. Samtidig kan du også dra fordel av at du kobler til en VPN-server i et annet land, noe som gjør at det for mottakeren ser ut som du befinner deg i det landet.

Bare husk at en VPN bare er så trygg som det svakeste leddet i kjeden, og at du er avhengig av å kunne stole på VPN-tilbyderen. Selv om tjenesten tilbyr personvern, er det heller ikke dermed sagt at du nødvendigvis er anonym.

Ikke minst må du også huske på at et VPN ikke nødvendigvis beskytter deg mot skadelig programvare, det er ingen erstatning for et godt antivirusprogram.

Hvorfor trenger jeg en VPN?

Det finnes mange grunner til at du kan trenge en VPN, og den viktigste av dem er kanskje sikkerhet. Det er en kjent sak at offentlige WiFi-tilkoblinger på flyplasser, kaféer og jernbanestasjoner ikke er spesielt trygge, og en VPN vil sikre at ingen kan snoke i dataene som blir sendt mellom deg og for eksempel banken din.

En VPN vil også beskytte deg mot falske WiFi-hotspots som gir deg internettilgang, men som egentlig bare er ute etter å stjele data fra deg. Selv om du kobler deg til en slik, så vil nemlig den krypterte overføringen fortsatt ikke kunne tydes.

En VPN vil også beskytte personvernet ditt ved å skjule hvor du befinner deg. For noen av oss kan det være så enkelt som å lure annonsører som prøver å følge deg rundt på nettet.

Ved siden av å sikre dataene dine mens du surfer på nettet, kan VPN-tjenester også gjøre det mulig å se de beste TV-seriene og sportssendinger mens du er i utlandet. Hvis du noen gang har prøvd å strømme noe på nettbrettet ditt mens du har vært på ferie og fått beskjed om at du ikke har tilgang, så er VPN noe for deg. Ved å bytte IP-adresse til en som befinner seg hjemme i Norge, kan du nemlig omgå dette problemet.

Ikke minst vil slik endring av IP-adresse gjøre det mulig å se innhold som ikke er tilgjengelig i Norge, og en VPN vil for eksempel la deg bruke amerikansk Netflix og BBC iPlayer.

Noe som ikke er like relevant for oss hjemme i Norge er omgåelse av sensur og overvåkning fra myndighetene, men hvis du er ute å reiser i land som Kina eller Iran så kan en VPN hjelpe deg til å bruke tjenester som vanligvis er blokkert for landets innbyggere.