Hvordan velge riktig VPN?

Det er mange aspekter å vurdere når du skal velge VPN-tjeneste, og her får du seks tips som kan være greie å ha med seg. Hvis du er usikker på hva en VPN er, tar du en kikk her.

1. Har tjenesten servere i alle land og regioner du trenger? Flere servere i samme land gjør at forbruket fordeles, men det er ikke dermed sagt at du garantert får bedre hastighet. Det er ikke sikkert at en tjeneste med 500 servere nødvendigvis er bedre enn en med 100.

2. Sjekk hvor mange tilkoblinger du kan ha samtidig. Dette antallet er typisk 3 eller 5, noe som gjør at du i hvert fall kan ha en PC, en mobil og et nettbrett tilkoblet. Bare husk at mange selskaper kun tillater én bruker, så hvis du lar hele familien koble seg til og bruke hver sin enhet samtidig så kan du få problemer.

3. Noen tilbydere oppgir tilkoblingsprotokollene de bruker. OpenVPN og IKeV2 er gode og sikre valg. Du kan også komme over SSTP og den eldre PPTP, i tillegg til valg som TCP eller UDP over OpenVPN. Du trenger ikke ha oversikt over alle disse detaljene, men flere alternativer kan være greit å ha.

4. Alle VPN-tilbydere hevder at de ikke logger det du gjør på nett, men det er nærmest uunngåelig å lagre noe data. Noen tjenester lagrer for eksempel datoen du logget på, hvor mye data du brukte, og sletter alt annet når du er ferdig. Andre legger til detaljer som IP-adresse og serveren du brukte, og lagrer dataene i flere måneder eller til og med år. Er du bekymret for dette, så sjekk brukeravtalen. Det kan også være lurt å sjekke om tjenesten har vært vurdert som trygg av eksterne eksperter.

5. Vurder om klientprogramvaren gir deg det du trenger. Disse har gjerne en liste med servere og en tilkoblingsknapp, men kunne du ha bruk for mer? Noen oppgir også serverlast og ping-tid i grensesnittet, slik at det skal bli lettere å velge en god server. Det kan også være greit med et bokmerkesystem som lar deg finne igjen bestemte servere. Er du en mer avansert bruker, kan det også være nyttig med mer avanserte funksjoner og innstillingsmuligheter.

6. Vurder prisen nøye. Være på vakt når du ser veldig gode tilbud – disse kan komme med begrensede funksjoner, eller gi deg avslag kun på den første måneden og videreføre abonnementet automatisk med en høyere pris. Les den lille skriften, og bruke gjerne en betalingstjeneste som PayPal som enkelt lar deg stoppe automatisk betaling om nødvendig. Benytt deg gjerne også at gratisperioder for å finne ut om en tjeneste fungerer for deg før du betaler.