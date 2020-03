Er VPN-tjenester lovlige?

VPN-tjenester er lovlige stort sett over alt, med unntak av noen få land der de enten er helt forbudt eller utsatt for strenge restriksjoner. Disse er imidlertid mer relevante for menneskene som bor der enn for folk som er på besøk, og vi har aldri hørt om tilfeller der turister har fått problemer fordi de har brukt VPN på hotellet. Likevel er det naturligvis lurt å være forsiktig i enkelte land der myndighetene utøver mer kontroll.

I land som kontrollerer VPN-bruk, kan det også finnes et skille mellom godkjente og ikke godkjente tjenester. I Kina må for eksempel tjenester være godkjent av myndighetene, noe som tyder på at slike tjenester er de siste du bør stole på når det kommer til å skjule aktivitetene dine fra kinesiske myndigheter. Det er litt uklart hva bruk av forbudte tjenester kan føre til, men vi vet i hvert fall at mange av landets innbyggere bruker dem for å unngå kontroll og blokkering.

I De forente arabiske emirater kan du få bøter på opptil en halv million dollar og havne i fengsel om du bruker en VPN. Situasjonen er også mye den samme i Russland, mens det samme kan skje om du bruker en tjeneste som ikke er godkjent i Iran. Andre land som forbyr tjenester som ikke er godkjent er Irak, Hviterussland, Turkmenistan og Nord-Korea, mens Uganda blokkerer bruk av dem.