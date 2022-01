Test: Huawei Watch GT 3

Kort oppsummert

Huawei Watch GT 3 er en treningsfokusert smartklokke som tar seg meget godt ut på armen og føles rask og responsiv (takket være en ny prosessor.) Den har også en imponerende rekke treningsfunksjoner, og har svært god batteritid – særlig hvis du velger å gå for 46 mm-varianten.



En skulle kanskje tro at den lange batteritiden gikk på bekostning av antall funksjoner, men slik er det ikke. De biometriske sensorene kan holde styr på puls, oksygenmetning i blodet, hudtemperatur, stressnivåer og søvn. Huawei har oppgradert den optiske pulsmåleren i årets variant, og leverer med den imponerende resultater. Forandringer i hjerterytme oppdateres raskt om man kjører intervalldrag og klokken holder tritt selv om den ikke sitter perfekt på håndleddet. Dette er ytelse som med fordel kan sammenlignes med (langt dyrere) klokker laget mer spesifikt for trening.

Huawei Watch GT 3 tilbyr et vell av aktivitetsmoduser, men er kanskje aller best til løping. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Man får også støtte for fem forskjellige satelittsystemer (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS) med på kjøpet, noe som i teorien burde gi deg bedre dekning i områder hvor sikten opp til oven er laber. I praksis kan vi ikke si at dette var spesielt merkbart (mer om det senere), og i våre tester var ikke Watch GT 3 like presis som Garmins GPS i lengdemålene vi endte opp med da vi løp en kjent rute, men nøyaktigheten holder i lange baner til hverdagslig trening.

Klokken støtter over 100 forskjellige aktiviteter (både innendørs og utendørs), men som i så mange andre klokker er det løpingen som får flest avanserte funksjoner. Klokken har blant annet et AI-system som gjør at man kan sette opp et mål med en frist, hvilket gjør at man blir servert en treningsplan som kontinuerlig tilpasses i henhold til hvordan man yter i perioden. Verktøyet er vellaget, enkelt i bruk og passer godt til alle som nettopp har kommet i gang med løpingen og ønsker å konkretisere og nå sine første mål.



At den har innebygget mikrofon kan også være kjekt for alle som bedriver aktiviteter der det kan være vanskelig å fiske opp mobilen. Med denne kan man være i samtaler via Bluetooth hvis man er på sykkelen, eller ikke ønsker å åpne sekken og grave frem telefonen. Her er det likevel ingen støtte for eSIM, så klokken kan ikke brukes på egen hånd hvis man vil ha kontakt med omverdenen, men funksjonene er enkle i bruk og kan være nyttige i nødstilfeller.



Det er synd at man ikke får med støtte for NFC-betalinger. Siden dette er en mer hverdagslig klokke enn mange andre konkurrenter ville en slik funksjon ha passet godt inn.

Klokken har en responsiv berøringsskjerm, men også en hendig (smått Apple-aktig) krone, hvilket er en prima kombinasjon. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Huawei Health-appen man bruker på telefonen kan fås til både Android og iOS, men varianten som ligger på Google Play Store fikk vi rett og slett ikke til å fungere sammen med klokken. Alternativet ble Huawei AppGallery (selskapets egen appbutikk.) For de fleste er ikke dette et stort problem, men vi hadde satt pris på om vi kunne unngått flere appbutikker når det strengt tatt ikke burde vært nødvendig.



Rundt regnet er dette en solid enhet som drar nytte av mange gode funksjoner fra Huaweis tidligere modeller og kombinerer det hele i en stilig hverdagsklokke som ser dyrere ut enn den faktisk er. Hvis du er på utkikk etter en treningsklokke, men samtidig vil ha en slags smartklokke light, så er det ingen tvil om at du bør vurdere Huawei Watch GT 3 – særlig siden prisen er såpass snill.

Pris og lanseringsdato

Huawei Watch GT 3 ble lansert i starten av desember 2021. Anbefalt utsalgspris ligger mellom 2 990 kroner for 42 mm-varianten med silikonreim og 3 600 kroner for 46 mm-varianten med reim i rustfritt stål.



Det er noe mer enn Huawei Watch GT 2, som hadde en anbefalt utsalgspris på 2 490 kroner (42 mm), men man kan allerede i dag få for eksempel Elite-versjonen (med reim i rustfritt stål) til noen hundrelapper mindre i enkelte butikker.

Skjerm og utseende

Med 46 mm-modellen til test er det ingen tvil om at en av de mest slående attributtene ved klokken er den store skjermen – som Huawei for øvrig omtaler som kant-til-kant, men som i praksis har et omlag 1,8 mm bred sort inaktivt område rundt. Dette er på ingen måte et stort minus i bruk, men føles som en naturlig omkransning som gir en passelig mengde plass ut mot den sorte ringen som fysisk viser minuttene i en time (kan være kjekt om man tar i bruk minimalistiske digitale urskiver). Hele toppdelen i glass kurver lettere aggressivt ned mot urkassen i rustfritt stål og fremstår som et relativt klassisk design.

AMOLED-skjermen er stor, lyssterk og har en oppløsning som tilsvarer en PPI på 326. Undertegnede, som har ganske tynne håndledd, var litt redd for at urkassen skulle fremstå stor og brautende på armen, men selv om klokken måler 46 mm på tvers bidrar faktisk skjermstørrelsen (på 1,43") og den helhetlige urskiven (uten brede kanter) til å gjøre klokken litt mer nett og raffinert. Tykkelsen (11 mm) og størrelsen i seg selv er tross alt ikke all verden, så det kan være verdt å prøve den på, om den ser litt brutal ut ved første øyekast.

AMOLED-skjermen i Huawei Watch GT 3 fremstår svært lyssterk, selv i dagslys. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Vårt prøveeksemplar er den såkalte Elite Edition, som har både urkasse og reim utført i rustfritt stål, hvilket er kombinasjonen vi synes tar seg best ut av alternativene man har å velge i. De to andre variantene, Active og Classic Edition, tilbyr henholdsvis reimer utført i gummi og lær. Det eneste vi har å utsette på utføringen i Elite Edition er at graden av børsting i metallet ikke helt matcher mellom reim og urkasse, og at urkassen med fordel kunne ha vært litt mindre blankpolert.

Av andre synlige attributter finner man en krone øverst på høyre side av urkassen, og en bred konfigurerbar knapp et par centimeter nedenfor. Kronen kan presses inn for å få opp hovedmenyen, og dreies for enten å zoome inn og ut om du velger å bruke menyen i rutenettmodus (lik Apple Watch), eller å gå mellom forskjellige valg om man velger å bruke menyen i listemodus. De to knappene (og i særskilthet kronen) bidrar til et mer tradisjonelt utseende, og passer godt sammen med tanken om en hverdagsklokke som fremstår klassisk, men med et treningsarsenal som kan tilfredsstille de aller fleste.

Bilde 1 av 2 På tross av tynt håndledd fremstår ikke Huawei Watch GT 3 for stor. (Image credit: John Fredrik Kristiansen) Bilde 2 av 2 Huawei Watch GT 3 har en urkasse i rustfritt stål, og en skarp AMOLED-skjerm. Bildet viser Active-modellen med lærreim i 42 mm. (Image credit: Future)

Design

Det har blitt lansert mange klokker som utfordrer grensene mellom hva som er passende til hverdags og trening i de senere år, og inneværende modell er intet unntak. Heldigvis treffer Huawei Watch GT 3 godt med balansegangen i både design og funksjonalitet. Selve urkassen føles overraskende lett med sine 42,6 gram, og selv om reimen i rustfritt stål nok bikker 30 gram (vi har ikke de eksakte tallene) ligger den nokså lett på armen kontra mer tradisjonelle klokker.

Vår britiske kollega testet den mindre modellen på 42 mm med lærreim (se bilder), og kunne også vitne om at vekten overrasket positivt. 42 mm-varianten veier omlag 35 gram uten reim, hvilket faktisk er en del mindre enn vekten til 41 mm-varianten av Apple Watch 7, som ender opp på 42,3 gram.

Den relativt tunge reimen i vår testvariant skulle man kanskje tro virket negativt inn på hvordan den føles i bruk under trening, men etter vår erfaring er faktisk stålkonstruksjonen mer behagelig mot armen enn gummivarianten (selv om denne er mindre seig enn fra andre produsenter), på tross av at undertegnede har hårete armer. Dette kan også ha sammenheng med at vi var heldige med diameteren på armen kontra reimen. Stålreimen er konstruert av en rekke faste spiler (ingen tøyelighet) som måler 6 mm hver. Disse kan man legge til eller fjerne etter eget forgodtbefinnende for å justere størrelsen (det følger for øvrig med fire ekstra spiler, for en maksomkrets på 210 mm.) Etter å ha fjernet fire spiler satt klokken godt, men fjerner vi en femte fungerer ikke lukkemekanismen. Dette kan nok få betydning for enkelte, siden selv vi, som har en røslig kul fra ulna-knokkelen, ikke klarer å få klokken til å holde konstant seg over selve håndleddet (der den bør sitte for best mulige målinger av puls.) Dette er likevel ikke noe stort problem i praksis, mer om det senere.

Det følger med fire ekstra spiler. Spilene kan fjernes fra reimen uten verktøy, i fall man har tynne armer. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Pulsmåleren i årets modell er oppdatert (mer om det senere), og man får også med en sensor som måler oksygenmetning i blodet. Denne kan du bruke i faste intervaller eller sette i gang når du selv vil. Velger du å kun gjøre egne målinger sparer man godt med batteri. Hvis man velger å gå for 42 mm-varianten, som har 7 dagers batteritid kontra 46 mm-variantens 14, så kan dette komme godt med.



Man får også oversikt over stressnivåer over tid, samt temperatur på hud. Dette finner man ikke på Apple Watch 7, og det begynner å se ut som om Apple Watch 8 ikke vil få funksjonaliteten heller, så at vi får det i Watch GT 3 er gledelig.

Det eneste aberet vi velger å trekke for når det gjelder maskinvaren er vibreringsenheten. Den oppfører seg helt greit om man får et varsel eller om den dukker opp i kortform, men bruker man den som haptisk feedback med kronen, så skurrer det i hele klokken. Det gir et litt billig inntrykk.

Huawei Watch GT3 kan måle oksygenmetning i blodet kontinuerlig, men man kan også velge å ta en sjekk manuelt. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

EKG-måler er dessverre ikke inkludert, så om man er ute etter en enhet som kan advare om man får atrieflimmer, så vil ikke Watch GT 3 hjelpe deg med det. Et mulig alternativ kan være Fitbit Charge 5.



I likhet med Garmin Venu 2 Plus har Huawei Watch GT 3 en mikrofon som gjør at du kan motta samtaler via enheten på håndleddet. I motsetning til Garmins klokke klarer kan man med Watch GT 3 også ringe andre, hvis man er koplet til telefonens adressebok. Klokken har dog ikke sin egen SIM, så man er avhengig av å være i nærheten av mobilen, slik at man kan ta i bruk Bluetooth. Det er likevel en svært kjekk funksjonalitet å ha, og kan potensielt være livreddende i enkelte situasjoner.

Huawei Watch GT 3 Har et knippe Apple-aktige aktivitetsringer man kan velge å prøve å fylle i løpet av dagen (dette bildet ble tatt tidlig på dagen, selvsagt) (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Batteritid

Den største forskjellen mellom de to klokkestørrelsene er batteritiden. 46 mm-varianten varer opptil 14 dager på én enkelt lading, mens 42 mm-modellen varer i opptil 7 dager.



Vår britiske kollega som testet 42 mm-modellen, hadde kontinuerlig måling av oksygenmetning avslått og snittet på én trening per dag, resultatet ble seks dagers brukstid per lading. Det er imponerende for en såpass sensortung klokke med stor skjerm. Til sammenligning så har Fitbit Charge 5 både færre funksjoner og er mindre, men bruker omtrent like mye strøm i hverdagslig bruk.



Batteritiden i 46 mm-varianten er på sin side beint frem utrolig. TechRadars søsterside, T3, testet, i likhet med oss i Norge, denne modellen og ladet klokken bare to ganger på to uker.



Vi vil faktisk gå så langt som å si at batteritiden er på et nivå som gjør at man aldri trenger å bekymre seg for lading. Vi trente langt mer ujevnt enn våre britiske kolleger, der de største batterityvene gjerne var lengre sykkel- og gåturer på helgedager, og ble like overrumplet hver gang vi sjekket batterinivået. Selv etter turer på fem timer, med oksygenmetning kontinuerlig stående på, var det aldri snakk om at man måtte lade på et ugunstig tidspunkt.



Faktisk ladet vi stort sett klokken da vi var i dusjen, laget mat, eller en klatt hist og her på sengekanten. Det holdt i lange baner. Dette er den første klokken vi har prøvd hvor vi kunne ignorere batteriet i så lange tider at vi rent glemte av at det var snakk om en klokke som måtte lades.



Batteritiden noe av det aller beste med Huawei Watch GT 3. Produsenten påstår som ovennevnt at 46 mm-varianten skal klare 14 dager mellom hver lading, og vi har få grunner til å tvile på det (gitt at man slår av de mest strømkrevende funksjonene.) Vi har prøvd flere treningsklokker som knapt klarer å gjennomføre en hel dag om man er på langtur eller trener mye, men Watch GT 3 overrasket oss flere ganger ved leggetid med enorme mengder batteritid igjen, selv med omtrent alt av funksjoner påslått og særdeles aktive dager.

Batteritiden er svært imponerende, særlig hvis du velger å gå for den største varianten på 46 mm. Bildet viser Active-modellen med lærreim i 42 mm. (Image credit: Future)

Treningsfunksjoner

Huawei Watch GT 3 har over 100 treningsprogrammer, men gjør seg ekstra godt som løpeklokke, med verktøy som fungerer godt for alle nivåer.



Lengdemålene var relativt nøyaktige da vi testet klokken med en rute vi hadde målt på forhånd. Feilmarginen var på 300 meter. Garmin-klokker til lignende priser er noe mer nøyaktige, men nøyaktigheten er mer enn god nok for de aller fleste.



Hvis man vil dele resultatene med omverdenen, så skal det ikke mer til enn et par klikk i Huawei Health-appen. Man kan lage videoer som spiller av ruten man har valgt og sende disse via valgfrie apper til venner og bekjente.

The Huawei Watch GT 3 supports five satellite location tracking systems (Image credit: Future)

Etter hver treningsøkt får man et estimat på hvor lang tid man kommer til å bruke på restitusjon, slik at man er klar til dyst ved neste anledning. Dette er en funksjon som blir stadig vanligere i treningsklokker, og kan være riktig så nyttig for alle nybegynnere som er redde for å starte ferden mot bedre form for hardt.



En av klokkens mer unike funksjoner er «AI-treneren», som gjør at man kan sette et spesifikt mål i Huawei-appen og få en treningsplan servert, basert på høyde, vekt, alder, nåværende nivå og personlige bestetider. Etter å ha plottet inn attributtene, inkludert datoen du ønsker at treningsprogrammet skal starte, og eventuelt datoen du ønsker å være i en gitt form (for eksempel til et løp), så kan man sette ønsket vanskelighetsgrad og dagene man har tid til å trene.



Det er verdt å merke seg at man ikke kan lage treningsopplegg som retter seg mot evenementer som er lenger enn fire måneder frem i tid, hvilket er litt skuffende, gitt at et av valgene er forberedelse til en maraton – og det kan, som kjent, ta litt tid.

Huawei's 'AI coach' can create a training plan that will adapt over time according to your performance (Image credit: Future)

Når man har fått på plass informasjonen kan man synkronisere planen med kalenderen sin. Man har også enkel tilgang til treningsplanen via appen. Hver trening man fullfører blir loggført i appen. Dette verktøyet ligner en del på det man får med tilsvarende funksjoner i Garmin Connect. Begge variantene analyserer de ukentlige øktene og finjusterer treningsplanen i sanntid, alt ettersom hvordan man yter.



Etter vår erfaring var Huawei-AI-en snill i starten av halvmaraton-planen, men begynte å legge litt mer press på oss etter at grunnlaget ble satt. At appen trenger litt data for å komme i gang kan være greit å ha i mente, om man synes det går litt tregt i starten.



Huawei Watch GT 3 har også en ny og forbedret optisk pulsmåler. I vår erfaring var denne rask i oppfattelsen i tilfeller da pulsen fluktuerte mye under intervalltrening. Resultatene hadde ikke større avvik enn 5 slag i sekundet sammenlignet med resultater fra en brystmontert måler.

De ovennevnte funksjonene og den medfølgende Health-appen har fungert feilfritt under testperioden, men vi må innrømme at vi har måttet lete litt etter enkelte innstillinger. Det hele fremstår imidlertid som ganske logisk lagt opp etter noen dagers bruk. Vi irriterer oss litt over at temperaturinnstillingene (celcius kontra fahrenheit) ikke ser ut til å bite på overalt. Det ser heller ikke ut til å gå an å forandre på hvilken dag uken starter. Det er sikkert mange som synes det er flott å starte uken på søndag, men vi foretrekker altså mandag, noe som gir utslag når man for eksempel skal se på statistikk over trening. Vi foretrekker engelsk språk på våre enheter, og det er ingen grunn til at enheter skal følge språk, særlig ikke når det finnes egne innstillinger for dette i appen.

Treningsøkt-funksjonen har gjort gode målinger både når det gjelder rute og puls under sykling og løping, og vi kan ikke annet enn å regne med at de andre treningsformene også holder samme kvalitet. GPS-funksjonaliteten (som også inkluderer målinger fra GLONASS, Galileo og BeiDou) har fungert plettfritt utendørs, men tåler ikke at man har rare bygningsmassene over eller rundt seg. Dette setter i gang en svært irriterende stemme som skriker ut om at man må passe seg for «hindre», noe Huawei gjerne kunne ha spart seg for, selv om utbasuneringene kan deaktiveres.

GT Watch 3 har også en ny funksjon ved navn Route Back som gjør at man kan følge i sine egne fotspor hjem. Vi testet ikke denne funksjonen, men gitt at GPS-sporingen er såpass nøyaktig er det få feilsteg produsenten kan ha gjort her.

Funksjonalitetene knyttet til restitusjon, søvn, trening og andre helserelaterte målinger er logisk lagt opp og fungerer godt kontra andre mer sportsrettede merker. Vi opplevde faktisk at pulssensoren i Huawei Watch GT 3 fungerte langt bedre enn for eksempel den som sitter i Polar Ignite, på tross av at klokken hadde en tendens til å ende opp på feil side av håndleddet under sykling. På dette punktet kan vi likevel ikke fungere som garantister for at andre brukere vil oppleve det samme. Som ovennevnt var vi svært heldige med omkretsen på reimen etter at vi fjernet de overflødige spilene, og håndledd er som kjent svært ulike, så at sensoren sitter som støpt på oss kan selvsagt være et enkelttilfelle – men i vårt tilfelle er det snakk om svært god passform og ytelse.

At klokken sitter relativt løst og såpass behagelig fører samtidig til at den faller ned mot hånden under trening. Dette kombineres dårlig med at krone-knappen fungerer som pauseknapp for treningen. Vi opplevde flere ganger at vi ufrivillig mistet et kvarter eller to med treningstid fordi klokken på egen hånd hadde bestemt seg for en hvil. Dette er unødvendig, og siden man kan pause med berøringsskjermen skjønner vi ikke helt hvorfor Huawei velger å doble muligheten for feiltrykk ved å ha samme funksjon på kronen.

Huawei Watch GT 3 har en ny optisk pulssensor. Resultatene tukter de man får fra rene treningsklokker når det gjelder nøyaktighet. Bildet viser Active-modellen med lærreim i 42 mm. (Image credit: Future)

Intern programvare

I menyen har man mulighet til å velge å starte en treningsøkt; se dine tidligere treningsmeritter (rekorder); få en oversikt over hvordan du ligger an når det gjelder restitusjon, oksygenopptak, treningsmengde med mer; få pulshistorikk; oversikt og statistikk over oksygenmetning i blodet; hudtemperatur; informasjon om såkalt Healthy Living, en rekke oppgaver du kan velge å gjennomføre i løpet av en dag; aktivitetsoversikt; søvnoversikt; stressoversikt; pusteøvelser; samtalelogg; oversikt over kontakter; musikkavspilling (fra internminnet); barometer; kompass; varsler; stoppeklokke; timer; alarmklokke; lommelykt og finn telefon-funksjon.

Det meste fungerer som det skal, men ikke alt er fritt for irritasjonsmomenter. Kompasset er for eksempel helt på tur. Det klarte vi aldri å kalibrere riktig ved å følge instruksene man får av klokken, men ifølge informasjon vi har googlet oss frem til skal det være mulig å gjøre en bedre kalibrering om man bruker klokken sammen med en Huawei-telefon. Vi bruker en telefon fra OnePlus, så kompasset forblir til tider 90 grader feilkalibrert (det viser ikke 90 grader feil kontinuerlig, men mellom 0 og 90.) Det er selvfølgelig leit, siden det alltid er kjekt å kunne vite himmelretningen, særlig om man er på langtur.



Det skal sies at kalibreringsverktøyet dukket opp flere ganger under testperioden, tilsynelatende på tilfeldige tidspunkter, og at kompasset noen ganger fungerte godt etter ny kalibrering. Vi fant ingen metode for manuelt å sette i gang kalibrering, og Huawei kunne heller ikke gi oss svar på om det i det hele tatt er mulig.

Vi hadde også problemer med at klokken ikke følger innstillinger når det gjelder temperatur. Selv om vi setter den medfølgende Health-appen til å vise lengde og temperatur i meter og celcius nekter klokken å vise noe annet enn fahrenheit på urskivene og i værvisningen om man sveiper mot venstre (kroppstemperatur kommer imidlertid i korrekt format.) Dette er dog noe som helt sikkert vil bli rettet på i en kommende oppdatering, for når man går gjennom forhåndsvisninger av andre urskiver vises temperatur i celcius. Det er med andre ord en feil, og ikke noe som har gått Huawei hus forbi.

Apropos urskivene, så finnes det selvsagt et drøss å velge mellom. Kvaliteten er sprikende, og det skorter mest blant de som prøver å etterligne reelle urskiver. Forsøk på emulering av mekanikk og gjenskinn i metall tar seg sjelden spesielt godt ut, så vi endte opp med å bruke de mer fargesprakende og spenstige variantene. Noen av disse er faktisk riktig så fine, og det finnes gode varianter i alle sjangre, men få blant gratisurskivene (som det for øvrig finnes et utall av.)

Vi skulle dog ønske at det var mulig å legge til flere varianter om man velger å slå på AOD-modusen (at skjermen alltid er på), for disse er ganske så basale.

Mobilappen

Huawei Watch GT 3 bruker samme app (Huawei Health App) som selskapets andre treningsklokker, smartklokker og smartvekter. Den finnes både til Android og iOS, men vi klarte ikke å kople klokken til versjonen som er å finne på Google Play Store. Klokken dukket ikke opp i listen over kompatible enheter, og appen kunne ikke finne den.



Etter litt googling kom vi frem til at det ikke kunne skade å prøve Huawei AppGallery og versjonen som kan lastes ned der. Etter å ha lastet ned Huawei Health fra den alternative butikken fikk vi klokken til å fungere, og Health-appen har holdt seg oppdatert siden. Litt irriterende er det likevel at man må bruke Huaweis butikk, siden denne gjerne blander seg opp i oppdateringer av andre apper (som Google Play Store i utgangspunktet har ansvaret for.)



Appen er enkel i bruk og gir deg rask tilgang til all de seneste dataene den har samlet inn via et dashbord som gir deg god oversikt over ulike mål. Trykker man seg inn på et av disse får man flere detaljer og en mer inngående historikk.

Healthy Living er et verktøy man kan skreddersy, slik at man får oppfordringer om for eksempel å legge deg tidlig eller ikke sitte stille for lenge. (Image credit: Future)

Én unik funksjon i Huawei-appen er «Healthy Living», et kløverformet diagram der de individuelle bladene representerer forskjellige mål man kan skreddersy, som for eksempel oppvåkningstid og leggetid; hvor mye vann man drikker; daglige pusteøvelser; minimumsnivå for daglig aktivitet og antall skritt.



Det anbefales at man setter sine egne mål, snarere enn å la standardinnstillingene stå som de er. Vi startet perioden med ganske mange av aspektene og varslene påslått, men det ble raskt mer slitsomt og stressende enn nyttig. Etter å ha skreddersydd valgene fungerte det hele langt bedre.

Flere digitale urskiver og apper kan lastes ned via Huawei Health-appen (Image credit: Future)

Når det gjelder nedlastbare apper til selve klokken, så er utvalget relativt begrenset. Enkelte fungerer dog ganske godt, som for eksempel navigasjonsappen som bruker Google Maps. Her kan du få veivalg uten å måtte ha mobilen i hånden til enhver tid, en tidvis svært befriende følelse. Per nå er alle tredjepartsapper gratis.



Det er også gledelig å se at samtlige Huawei-funksjoner og -verktøy er gratis, inkludert AI-verktøyet. I motsetning til Fitbit og Amazon stuer ikke Huawei enkelte funksjoner bort bak et abonnement, så alt du trenger å betale for er den faktiske klokken.



Generelt sett har appen et godt design, er intuitiv å bruke, og genuint hjelpsom når det gjelder å få så mye som mulig ut av Watch GT 3. Det er bare litt synd at man må knote med installeringen.

Kjøp den hvis ...

Du vil ha en allsidig klokke

Huawei Watch GT 3 gjør det meste godt. Dette er en hverdagsklokke med solide treningsfunksjoner, faktisk så solide at mange treningsklokker blir underlegne.

Du hater å bekymre deg over lading

Huawei Watch GT 3 har en ekstrem batterikapasitet (særlig 46 mm-varianten). Såpass god er den at man kan finne på å glemme av at den går på strøm.

Du trenger litt drahjelp med treningen

Hvis du har som mål å løpe i ditt første halvmaraton, eller trenger litt starthjelp kan Watch GT 3 være midt i blinken. Treningsplaner og restitusjonshjelp gir deg et godt utgangspunkt.

Ikke kjøp den hvis ...

Du skal bruke den kun til trening

Dette er en fabelaktig klokke for alle som trener moderate mengder. AI-treningen fungerer godt, men hvis du er av den aktive typen og har mer finkornede mål, så kan en treningsklokke fra Garmin, Polar eller Coros passe bedre.