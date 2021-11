Fossil-klokkene har vært solide Wear OS-enheter som støtter seg på elegant design, i stedet for banebrytende nye funksjoner. Men den nye Fossil Gen 6-klokken, inneholder noen nyheter som få av dens konkurrenter kan skilte med: Det nye Snapdragon Wear 4100 Plus-brikkesettet, og etter hvert (i 2022) vil den få det nye Wear OS 3, bedre kjent som programvaren som kombinerer Googles bærbare operativsystem og Samsungs Tizen OS.

Riktignok er det de fleste forbedringene du finner fra Fossil Gen 5, og oppsettet er praktisk talt identisk. Men hvis du følte at den siste smartklokken var litt for elegant, har den nye Fossil Gen 6 mer tydelige trykk- og kroneknapper - og en rille på rammen. Den er fortsatt stilig, selv om den ikke skiller seg voldsomt fra den forrige modellen.

Det er de interne oppdateringene som virkelig fremhever klokken. I tillegg til Snapdragon Wear 4100 Plus-brikkesettet som løfter smartklokken til det Fossil hevder er 30 prosent raskere hastigheter enn Fossil Gen 5, har den nye Fossil Gen 6 1 GB RAM og 8 GB lagring. Den 1,28-tommers AMOLED-skjermen virker uendret fra forgjengeren, men den er fortsatt av topp kvalitet.

På sensorsiden legger Fossil Gen 6 til SpO2-sensorer for å spore oksygennivået i blodet, samt en oppgradert hjertefrekvenssensor for sporing over tid. Nå er ikke Fossils apper allverden å skryte av, så du kommer sannsynligvis til bruke de du kjenner, for eksempel Google Fit-appene, når du skal spore trening og helse.

Totalt sett har Fossil Gen 6 flere fordeler sammenlignet med forgjengeren, men med noen batteriproblemer og en prislapp som konkurrerer med de beste ikke-Apple-smartklokkene, er vi usikre på om Gen 6 vil overgå de beste smartklokkene - som nå er ledet av Samsung Galaxy Watch 4.

(Image credit: Future)

Fossil Gen 6 priser og lanseringsdato

Fossil Gen 6 ble lansert 27. september 2021. Den kommer i 42 mm størrelse med flere fargealternativer for dekselet, inkludert svart, en gråaktig smoke-farge og rosegull.

Standardversjonen, med de vanlige klokkeremmene i silikon og skinn, har en prislapp på 2600 kroner, mens modellen med et rem i rustfritt stål koster litt mer, rundt 2900 kroner. Vær oppmerksom på at Fossil Gen 6-klokkeremmene er 18 mm brede, noe som betyr at de ikke er kompatible med 20 mm-klokkeremmene som brukes av andre smartklokker som Apple Watch 7 eller Samsung Galaxy Watch 4.

(Image credit: Future)

Design og skjerm

Fossil Gen 6s design er ikke mye endret sammenlignet med forgjengerne – det er fortsatt en rund smartklokke med svarte, fleksible plastikkremmer og en krone på høyre side, flankert av trykknapper på hver side. Den nye bærbare enheten har fått noen små endringer for å skille den fra Gen 5, så den er ikke helt lik, men du må helt innpå smartklokken for å se forskjellen.

Den mest åpenbare endringen er den lille kanten på kanten av rammen som absolutt er mer visuelt interessant enn de rene kantene på Fossil Gen 5 – og før du spør, nei, den roterer ikke som Samsung Galaxy Watch 4 Classic - de rene kantene er mer en estetisk touch - som du kanskje setter pris på?

Kronen ser litt flatere og bredere ut, men det er nå to små bøyler på sidene av kronehjulet - noe som forhåpentligvis betyr at kronen ikke vil feste seg så lett i lommer eller ermer. Du kan fortsatt klikke på kronehjulet for å komme til applisten din, og det er nok motstand i den til at du ikke trykker den ned ved et uhell. Trykkknappene på hver side av kronen har bredere ender, noe som betyr større trykkoverflate og antagelig gjør det lettere å trykke enn det var hos på de forrige modellene. Dette tillegget fir klokken et mer industrielt utseende, noe vi liker.

Ellers følger klokkedesignet sine forgjengere med bøyler fra den svarte urkassen, som fester klokkeremmene, og et sett med sensorer på undersiden av kroppen som flukter med huden. Klokken er unektelig elegant, og selv om den føles tyngre enn andre smartklokker som enten er lettere - som Samsung Galaxy Watch Active 2 - eller balanserer vekten bedre - som Apple Watch 7, så tynger den ikke håndleddet.

Fossil Gen 6s skjerm ser ut til å være den samme 1,28-tommers AMOLED-skjermen som på forgjengeren. Den er fortsatt forbasket bra. 416 x 416 oppløsning med 328 piksler per tomme plasserer den blant skjermene på de beste smartklokkene og den viser dermed klare bilder og grafikk.

Vår eneste store kritikk er at skjermen ikke strekker seg til kanten av rammen - det er et gap på flere millimeter mellom der urskivene slutter og metallet begynner, men den kanten er så dyp svart at det ikke er en distraherende feil.

(Image credit: Future)

Form og helse

Fossil Gen 6 er ikke en smartklokke rettet primært mot trening, men du kan absolutt ta den med på løpeturer og treningsøkter. Helseprogramvaren er ganske begrenset – Cardiogram-appen måler og kartlegger hjertefrekvensen med jevne mellomrom, og det finner en blodoksygensporings-knapp hvis du sveiper til venstre på startskjermen, samt en treningsknapp som bare spør om du er innendørs eller utendørs - uten spesifikk treningssporing.

Dermed vil de fleste brukere sannsynligvis velge den installerte Google Fit-pakken med apper som er installert som standard for å spore trening og andre helserelaterte aktiviteer. For eksempel Fit Workout, som har innebygd flere treningstyper, samt andre apper som overvåker hjertefrekvens, søvn, treningsmål og meditativ pust.

Å ta Gen 6 ut på trening er helt greit – designet og knappene er ikke for vanskelige og smartklokken er heller ikke for tung - Den er ikke i veien når du trener. Men slankere treningsrettet smartklokke, som den eldre Samsung Galaxy Watch Active 2 eller en nyere Fitbit Versa 3, kan oppleves lettere rundt håndleddet når du er ute og svetter.

(Image credit: Future)

Ytelse og batteri

Fossil Gen 6 har noen av de beste spesifikasjonene vi har sett i en smartklokke som ikke er fra Apple med sitt Snapdragon Wear 4100 Plus-brikkesettet, 1 GB RAM, samt 8 GB lagringsplass for apper og annet innhold.

Med slike spesifikasjoner oppleves klokken som veldig kjapp. Den bytter raskt fra app til app, og fra skjerm til skjerm uten forsinkelse. Overgangene er jevne, og det er ingen trykk-forsinkelser. Etterhvert kommer klokken til å kjøre det nye Wear OS 3, etter en kommende oppgradering, i 2022, men inntil da har vi den velprøvde, og knapt endret på flere år, Wear OS 2 til å ta seg av styringen av klokken.

Batteriet er en annen historie. Selv om vi ikke har hatt mye tid i lag med smartklokken, føles det som om vi knapt får en dag ut av den før vi må lade. Helsesporingsfunksjoner kan tømme klokken raskere, for eksempel den periodiske pulsovervåkingen, men vi lurer også på om alltid-på-skjermen hurtig tapper strøm.

Uansett lader Fossil Gen 6 raskt nok. Med laderen som fulgte med, lader klokken fra null til full innen en time: Fossil hevder at den går fra 0 prosent til 80 prosent på 30 minutter. Vi må teste den skikkelig for å få et bedre bilde av batteritømming og ladehastigheter.

Rask dom

Fossil Gen 6 er en kraftig smartklokke som kjører Wear OS 3, så den er allerede enklere å anbefale enn eldre enheter med gammel programvare. Men om det er nok til å sette en prislapp i nærheten av andre topp ikke-Apple smartklokker som Samsung Galaxy Watch 4, er vanskelig å si i løpet av vår korte tid med smartklokken.

Som alltid er Fossils slanke design i Gen 6s favør og dens 1,28-tommers AMOLED-skjerm er en av de beste på markedet. Men den begrensede batteriet hindrer oss i å anbefale klokken fremfor andre wearables med mye bedre batteritid. Hvis smartklokken ikke har batteri til mer enn en dags bruk og den må lades før sengetid - hver dag? Da er Gen 6s raske opplading ganske uvesentlig.