Garmin avslører hardføre Instinct 2, en klokke med potensielt uendelig batteritid

Garmin har avslørt den seneste modellen i selskapets hardføre klokkeserie: Instinct 2. Den nye klokken er oppfølgeren til Garmin Instinct fra 2018, og er nå tilgjengelig i to størrelser: 45 mm (lik størrelse som originalen) samt nye og mer kompakte 40 mm.



Garmin Instinct Solar er en av våre favorittklokker fra Garmin, mye på grunn av den utrolige batteritiden, og Instinct 2 er ikke snauere. Den fås både som vanlig- og Solar-variant, og med en helt gjennomsnittlig dose sollys kan Solar-modellen kontinuerlig holdes i live, selv i smartklokkemodus.



Instinct 2 inkluderer også nye treningsverktøy, som for eksempel en VO2 max-funksjon, noe mange eiere av den opprinnelige modellen ønsket seg.



Som i forgjengeren, Instinct, er klokken vannbestandig ned til 100 meter, hvilket gjør den passende i omgivelser som innebærer vannsprut, regn, snø, svømming, dykking og andre vannsporter.

(Image credit: Garmin)

Klokken har også fått et nytt design. Der mange av Garmins andre lanseringer har vært utført i relativt stillferdige farger som svart, grå og brungrått, fås Instinct 2 i mer sprakende konsepter som Electric Lime, Poppy og Neo-Tropic (en slags blågrønn.)

Special Edition

I likhet med forgjengeren Instinct, vil Garmin Instinct 2 være å finne i forskjellige spesialversjoner, laget spesifikt med tanke på forskjellige omgivelser og aktiviteter: Surf, Tactical og Camo.



Instinct 2 Surf Edition (tilgjengelig både som standardversjon og Solar-versjon) har en helt egen widget som holder styr på tidevannet, og dermed også hvordan det står til med surfeforholdene. De er også kompatible med Surfline, slik at du kan lagre spilloppene du foretar deg på bølgene og få oversikt over disse i etterkant.

(Image credit: Garmin)

Instinct 2 Solar Tactical Edition er laget med tanke på militært personell. Med på kjøpet får man en slags nødbryter man kan bruke om man kjapt vil slette alt på klokken og gå tilbake til fabrikkinnstillinger (nyttig, om det er prekært at man får bort sensitiv data vedrørende hvor man har oppholdt seg, for eksempel.) Man får også en lavsignatur-modus, som slår av all form for lokaliseringsfunksjonalitet og alle trådløse dataoverføringer; støtte for nattsynsbriller; posisjonskoordinater i flere formater og såkalt Jumpmaster-aktivitetsmodus, til bruk i fallskjermhopping.



Til slutt kan vi nevne Instinct 2 Camo Edition. Disse har ikke ekstra funksjonalitet kontra de andre klokkene, men har såkalte Graphite- og Mist-mønstre, slik at de kan gå i ett med ørken og bystrøk.



Hvis du ikke synes noe av det ovennevnte høres fristende ut, så finnes det også muligheter for å skreddersy Instinct 2 ved hjelp av Garmins «Your Watch Your Way»-verktøy. Her kan man velge hva man selv måtte ønske av urkasser og reimer.



For øyeblikket finnes det ikke en modell som tilsvarer Garmin Instinct E-Sports Edition, som ble lansert i mars 2021 (og som kunne vise spilleres puls på skjermen under strømming.) Det er mulig at en oppdatert variant av E-Sports Edition kommer i løpet av de nærmeste månedene, men det er heller ikke umulig at selskapet har valgt å holde seg til klokker brukt på eventyr i det virkelige liv.

Kommentar: Hva får vi fra Garmin neste gang?

Garmin startet 2022 med et smell: Smartklokken Garmin Venu 2 Plus ble lansert tidlig i januar, etterfulgt av etterlengtede Garmin Fenix 7, og superluksuriøse Garmin Epix et par uker etter.



Lanseringen av Garmin Forerunner 55 i fjor ymtet om at resten av Forerunner-serien snart vil få en oppdatering. Vi har allerede sett hint som tyder på at en triatlonfoksuert Forerunner 955-variant kan være på plakaten. I januar dukket det nemlig opp en oppføring på Garmins australske hjemmeside som viste en Forerunner 955 LTE-pakke, med prisen 1049 australske dollar (omlag 6 600 kroner.) Informasjonen ble fjernet kort tid etter.



Denne siden kan ha vært en midlertidig løsning, uten noe egentlig relevant innhold, og vi synes i alle fall prisen virket usannsynlig (lav til å være en LTE-variant) – særlig når det er snakk om en modell som selges i en pakke sammen med én eller flere pulsmålere.



Likevel tillater vi oss å være smått optimistiske. Forerunner 945 ble lansert i april 2019, og Garmin pleier normalt sett å la det gå to eller tre år mellom klokkelanseringer – så vi krysser fingrene.