Vi har testet Garmin Venu 2

Garmin Venu 2 er en av de beste sportsklokkene på markedet. Her kombineres kraftige treningsfunksjoner med et glimrende spekter av smartklokkeverktøy til dagligdags bruk. Selv om designet ikke akkurat er banebrytende, og det dessuten er svært likt den første Garmin Venu, er det velegnet til både trening og dagligdags bruk. Dette er en balanse det er vanskelig å treffe. Det store høydepunktet er imidlertid den lyssterke og høyoppløste AMOLED-skjermen. Her kan du se massevis av data samtidig, slik at du får et vell av opplysninger om trening og helse direkte på håndleddet. Venu 2 er gjennomtenkt og velutført, og en av de beste Garmin-klokkene så langt.

Tominuttersanmeldelse

Garmin Venu 2 er en av de beste Garmin-klokkene på markedet. Den treffer balansen mellom smartklokke og pulsklokke bemerkelsesverdig godt, og mellom avanserte sporingsverktøy for trening og essensielle hverdagsapper, slik at du får en smartklokke som passer til alle anledninger.

Som mange andre moderne kroppsnære enheter, har Venu 2 lagt vekt på helse og velvære. Stressnivåene måles kontinuerlig, og energimåleren Body Battery minner deg på å ivareta den psykiske helsen. Du kan også loggføre vanninntak, telle skritt, trapper og kaloriforbruk i tillegg til å få oversikt over søvmønsteret ditt.

Likevel er ikke dette bare et enkelt aktivitetsarmbånd. Venu 2 er fullpakket med kraftige verktøy til måling av en rekke sportsaktiviteter. Dekningen for løping er svært grundig. Og som du vil vente deg fra Garmin, et selskap som har skapt seg et stort navn innenfor presis satellittnavigasjon, er den integrerte GPSen ekstremt nøyaktig. Målingene har svært små feilmarginer, og i de detaljerte kartene får du opp hvordan du endrer hastighet under treningsøktens gang.

Når du fordyper deg i klokkens innebygde apper, vil du som på Venu Sq finne avanserte verktøy som Garmin Coach (som samhandler med treningsapper lastet ned via Garmin Coach-appen), topplister til alle utfordringene du deltar i og en detaljert oversikt over de seneste treningsøktene dine. Brukere av Venu Sq kan også laste ned Challenges-appen, som ikke leveres forhåndsinstallert.

Når du er ute og trener, vil du med Venu 2 også få gleden av auto-pause, splittet sporing og en høydemåler via det integrerte altimeteret. Den er ikke like avansert som Fenix 6 eller Forerunner 945, som kan skilte med mer avanserte treningsverktøy og direkte navigasjon, men den er likevel et godt alternativ, særlig til denne prisen.

Garmin Venu 2 med AMOLED-skjerm (Image credit: Future)

Er du av den typen som helst trener i et studio, får du også mye glede av Venu 2. Dette er den første Garmin-enheten med grafiske muskelkart som gjør det enklere å planlegge øvelser på bakgrunn av belastningen for hver muskelgruppe. Dette er en flott vri. Venu 2 har også det fortrinnet fremfor enkelte sportsklokker vi nylig har testet at den ikke loggfører spinningøvelser som skritt. Alltid-på-skjermen gjør det også enklere å følge med på hvilken pulssone du til enhver tid befinner deg i under harde treningsøkter.

Svømmere vil få glede av pulsmåling under vann, deteksjon av hvilke svømmetak du tar og bassengmålinger. Dessuten er Venu 2 like velegnet til golf som mange spesialiserte golfklokker.

Disse opplysningene presenteres på en superskarp AMOLED-skjerm. Den har høy oppløsning, slik at du kan se store mengder opplysninger samtidig, uten behov for å gå inn i Garmin Connect-appen på mobilen din. Hele pakken er svært imponerende, med egenskaper som til sammen utgjør en sportsklokke som er tilstrekkelig smart og praktisk til at man kan gå men den hele døgnet.

Garmin Venu 2 – statistikk for helse og velvære (Image credit: Future)

Pris og lansering

Garmin Venu 2 ble lansert i april 2021, med en pris i Norge på 4490 kroner, både for 40- og 45-millimeteren. Det er vesentlig høyere enn lanseringsprisen for den opprinnelige Garmin Venu da den kom i 2020, og over dobbelt så dyr som Garmin Venu Sq (uten musikk). Venu 2 er tilgjengelig i norske nettbutikker fra slutten av mai.

Garmin Venu 2 – design

Lik den opprinnelige Venu

Velg mellom klokkehus på 40 og 45 millimeter

Flere fargevalg for rem, hus og ytterkant

Garmin Venu 2 er temmelig lik sin forgjenger, med et klassisk design som er tilstrekkelig elegant til daglig bruk og praktisk nok til trening. Den er ikke banebrytende, med sin silikonrem, ytterkant i metall og polymer-hus, men med den nye klokken er det tatt tak i våre største innvendinger mot originalutgaven av Venu, som bare ble levert i én størrelse.

Standardutgaven av Venu 2 har et hus på 45 mm og en skjerm på 33 mm, mens den mindre versjonen, Venu S (som vi tester her), har et hus på 30 mm og en skjerm på 27,5 mm. Begge størrelsene fungerer med Garmins stardardremmer på 18 mm, og dermed er det enkelt å skifte rem.

Garmin Venu 2 – tilvalg for urskive (Image credit: Future)

45-millimeteren er tilgjengelig i to fargevarianter: skifergrå samme i rustfrittstål med sort urkasse og sølvfarget ramme med granittblå urkasse. 40-millimeteren Venu 2S leveres i fire fargevarianter: skifergrå ramme i rustfritt stål med grafittfarget urkasse, lys gullfarget ramme i rustfritt stål med lys sandfarget urkasse, sølvfarget ramme i rustfritt stål med tåkegrå urkasse og roségullfarget ramme i rustfritt stål med hvit urkasse.

Kunder i USA kan også skreddersy designet ved bestilling av klokken, ved å plukke og mikse rem og urkasse etter egen smak. Det er uvisst om også norske kunder vil få glede av denne muligheten.

Garmin Venu 2 – sensorer på baksiden (Image credit: Future)

Klokken betjenes via en berøringsskjerm og to fysiske knapper på høyre ytterkant. Den nederste av disse fungerer som en tilbake-knapp, mens den øverste er innholdssensitiv, og det kommer opp ikoner på skjermen i samsvar med hvilke handlinger den er knyttet til for øyeblikket – på samme måte som på Garmin Instincts dobbeltskjerm.

Man kan velge mellom flere flotte urskiver, blant annet noen som animeres når man vekker klokken. I tillegg til at du har alltid-på-varianten, som sluker mye mer batteri.

Garmin Venu 2 – skjerm

Fargesterk AMOLED-skjerm

Høy oppløsning gir gode detaljer

Justerbar lysstyrke

Akkurat som med den opprinnelige Garmin Venu, er en av de mest slående egenskapene til Venu 2 dens fargesterke AMOLED-skjerm. I 2021 har dessuten oppløsningen fått et løft, slik at du nå får gleden av 416 x 416 piksler på 45 millimeteren, mens 40 mm-utgaven kan skilte med 360 x 360.

Til sammenligning hadde den 43,2-millimeters originalversjonen av Garmin Venu en oppløsning på 390 x 390 piksler, mens skjermen på flaggskipmodellen Fenix 6 bare er på 240 x 240.

Pikseltettheten innebærer at grafikken er skarp og klar, og at du kan se alle detaljene i grafer og diagrammer uten å måtte ty til appen på telefonen. Mengden data du får opp på håndleddet er imponerende. Her kan du følge med på utviklingen av pulsen og stressnivåene i dagens løp, eller ukens, for den sakens skyld.

Som standard er klokken satt til laveste lysstyrke, og vi opplevde at dette fungerte godt i de fleste situasjoner. Men ved sterkt sollys kan det være lurt å øke lysstyrken. Dette vil bli en belastning for batteriet, men forskjellen var ikke så stor som vi hadde regnet med. Varigheten ble bare redusert med et par prosentpoeng per dag.

Smartklokkefunksjoner

Detaljert kalendervisning

Detaljerte app-varsler

Musikkavspilling fra en rekke kilder

Litt ujevn miks av tredjepartsapper

Garmin Venu 2 har et vell av gode smartklokkefunksjoner. Med den høyoppløste skjermen kan du få opp detaljerte opplysninger om blant annet dagsplan, værvarsel og appvarsler på håndleddet.

Akkurat som Venu Sq har også Venu 2 en valgmulighet for kartlegging av kvinnehelse. Dette kan du sette opp som snarvei i listen over aktivitetene dine. Overraskende nok er denne funksjonen enda mer omfattende enn verktøyet du finner i den kvinnerettede modellen Garmin Lily, med en større bredde i symptomer og humører å velge mellom, slik at du lettere skal få oversikt over syklusen din.

Garmin Venu 2 – pulsmåling under en treningsøkt (Image credit: Future)

Med Garmin Pay kan du utføre kontaktløse betalinger via NFC, hvis banken din støtter dette. Dette må du stille inn i Garmin Connect-appen på mobilen før du kan ta funksjonen i bruk. Først da vil den komme opp som valgmulighet på klokken.

Klokken kan spille av musikk fra en tredjepartsapp som Amazon Music, Deezer eller Spotify (som du får appene til via Garmin Connect IQ), eller fra lokalt lagret musikk. Venu Sq har plass til inntil 500 sanger, mens både Venu 2 og Venu 2S kan romme 650. Det skal gi deg rikelig med valgmuligheter under lange treningsøkter.

For å laste ned sanger må du første koble opp klokken til et WiFi-nettverk i Garmin Connect. Dette er en ganske grei prosess. Du bare trykker på enheten som vises øverst på appens hovedskjerm og følger instruksene der.

Du kan også styre musikkavspillingen på telefonen fra Venu 2 – starte/pause sanger, hoppe fremover og bakover og justere lydvolumet. Til forskjell fra mange klokker viser skjermen navnet til sang og artist, og hvor langt man er kommet i sangen. Du kan også styre avspillingen av YouTube-videoer, noe som er svært nyttig hvis du skal sende dem til en TV.

Garmin Connect IQ – apper (Image credit: Garmin)

Garmin Connect IQ-butikken er halt klart ikke så velassortert som Google Play eller App Store, og innholdet er mild sagt av blandet art. De beste tilbudene konsentrerer seg gjerne om trening og navigasjon (Google Maps, Komoot og Stryd er alle nyttige verktøy som bidrar til klokkens funksjonalitet). Men de mange enkle tidtakingsappene og de kjedelige spillene er ikke mye å juble over.

På Venu 2 får du dessuten en håndfull forhåndsinstallerte apper, og du kan ha i alt 35. De du ikke bruker jevnlig, kan du avinstallere via Connect IQ.

Treningssporing

Ekstremt presis GPS

Detaljerte treningsdata på håndleddet

Støtter et bredt utvalg av aktiviteter

Garmin Venu 2 kan måle dusinvis av innendørs- og utendørsaktiviteter. Under oppsettet vil du bli bedt om å velge ut et knippe av dine favoritter. Dette er en hendig funksjon som gjør at du slipper å navigere deg gjennom en lang liste hver gang du skal trene.

Presisjonen til GPSen viste seg å være overveldende god i våre tester. Presisjonen ga en 10 meters margin på vår forhåndsmålte 5-kilometersrute (en feilmargin som kan tilsvare bredden til fortau og stier). Det er som vi kan vente oss av et selskap som er sterke innenfor satellittbasert posisjoneringsteknologi. Det er godt å se at nivået holdes ved lag.

Når du er ferdig med en økt, vil du få opp et lite kart (som er GPS-sporet), samt avstand, tid, antall skritt, hastighet, kaloriforbrenning og pulsdata. Hvis klokken er knyttet til en ANT+-klar sensor, som en kraftmåler, vil også dataene fra denne komme opp umiddelbart.

Garmin Venu 2 – tilkobling av GPS før løping (Image credit: Future)

En av de beste egenskapene til Garmin Connect er muligheten til å sette opp treningsplaner, slik at du får hjelp til å nå bestemte mål – som å oppnå en viss tid på ditt neste halvmaraton. Her får du forslag til økter avhengig av hvilken form du er i og dine senere prestasjoner. Blar du deg gjennom tilvalgs-widgetene i Venu 2, finner du en Garmin Coach-snarvei som gir deg tilgang til disse planene direkte på håndleddet. Med en kjapp berøring kan du også sette i gang neste økt.

Venu 2 fungerer også utmerket ved trening på gymmen. Vi testet den gjennom flere intense spinning-økter, og klokken kartla alle endringer i pulsen, slik at man også fikk opp de ventede økningene under spurt.

Garmin Venu 2 – treningssporing (Image credit: Garmin)

Du kan navigere deg gjennom tidligere økter når du vil på denne enheten, ettersom detaljert statistikk og kart lagres i klokken. Hvis du vurderer å oppgradere fra en annen Garmin-enhet, vil det glede deg at du kan navigere deg gjennom alle nylige økter synkronisert med Garmin Connect – ikke bare begrenset til de som er lagret direkte i Venu 2.

Når det gjelder treningsøkter, er det verdt å merke seg at de fleste smartklokker bare har én fysisk knapp eller skive, mens dedikerte løpeklokker ofte kontrolleres av flere knapper. Dette hindrer at du slumper til å avbryte en økt med en utilsiktet berøring av skjermen. Dermed kan du også betjene klokken når du har på deg hansker i kulden. Berøringsskjermen kan dessuten låses.

Venu 2 balanserer det hele godt med sine to fysiske knapper. Du må med hensikt trykke på en av knappene for å pause eller gjenoppta økten, mens mer fininnstilte kontroller betjenes via berøringsskjermen.

Garmin Venu 2 – treningshistorikk (Image credit: Future)

Som nevnt ovenfor, tjener den øverste knappen flere funksjoner. Den utfører ulike funksjoner avhengig av hvilken widget du bruker. Takket være Garmins kontekstbaserte kontroller, blir dette aldri forvirrende. Dette er et tenkesett som er videreført fra Garmin Instinct, der en liten ekstraskjerm tjente denne funksjonen.

Ledsagerapp

Som alle Garmin-enheter, er Venu 2 knyttet til Garmin Connect-appen på smarttelefonen via Bluetooth. Det er en veldesignet app som samler data fra alle selskapets enheter, inkludert blant annet smartklokker og smartvekter, og presenterer dem konsekvent og tydelig.

Appens hovedskjerm kan skreddersys fullstendig, med raskt tilgjengelige widgeter som blant annet viser de seneste treningsøktene, pulsen, søvndata, stressnivåer, kroppsbatteri, kaloriforbruk og menssyklus. Du kan flytte, legge til og fjerne disse etter eget ønske, og appen kan også gi mer dyptgående helseinfo på hovedskjermen hvis den oppdager et mønster eller en endring i dine daglige aktiviteter. Hvis du er i nærheten av å oppnå målet for antall skritt eller du er blitt langt mer aktiv på mandagene, lar appen deg få vite det.

Dashboard, treningsplaner og utfordringer i Garmin Connect. (Image credit: Garmin)

Her finner du dessuten noen imponerende sosiale finksjoner, blant annet muligheten til å opprette utfordringer sammen med venner, delta i utfordringer hos nettsamfunn (med topplister di kan se på Venu 2) og oppføre nødkontakter i tilfelle du skulle utsettes for en ulykke.

Hvis treningskompisene dine ikke benytter Garmin-enheter, kan alle treningsdataene dine automatisk synkroniseres med apper som Strava. Du kan også synkronisere data med et imponerende utvalg, for eksempel MyFitnessPal, Nike+, TrainingPeaks, Noom og Zwift, bare for å nevne noen. I våre tester ble øktene nærmest øyeblikkelig synkronisert med Strava og Nutracheck.

Helsedata i Garmin Connect (Image credit: Garmin)

For å kunne bruke golf-funksjonen i Venu 2, må du først installere den separate Garmin Golf-appen. Den er gratis, og man kan forså at den ikke i utgangspunktet er integrert i Connect. Den rommer over 40 000 baner, noe som ville øke appens størrelse betraktelig.

Garmin Connect har de senere månedene fått vesentlige oppgraderinger, med nye funksjoner som graviditetssporing, og vi venter enda mer utvikling i årene som kommer, slik at selskapets enheter får enda flere funksjoner.

Første gang testet i april 2021.

Kjøp den hvis …

… du vil ha en klokke som passer til alle anledninger

Garmin Venu 2 har et neddempet design som ikke skriker «sportsklokke», og den byr på en imponerende rekke av hverdagslige smartklokkefunksjoner, og dessuten avanserte verktøy for helse og trening.

… du vil ha kjapp tilgang til treningsdata

Den glimrende skjermen til Venu 2 gjør at du virkelig kan fordype deg i treningsdataene dine uten å måtte ty til smarttelefonen. Kart, grafer og diagrammer blir presentert rett på håndleddet.

… du praktiserer en rekke ulike aktiviteter

Selv om Garmin er best kjent innenfor løp og sykkel, er Venu 2 rikelig utrustet for trening på gymmen, med alle de vanligste aktivitetene på plass, som vekter, spinning, HIIT og tredemølle.

Ikke kjøp den hvis …

… du ikke trener jevnlig

Venu 2 er like deler sportsklokke og smartklokke, så hvis du ikke trener jevnlig og heller ikke har planer om å begynne med dette, vil halvparten av funksjonene være unødvendige for deg.

… du har et stramt budsjett

Dette er absolutt ikke den billigste smartklokken du finner, Hvis du må være sparsom, er det lurt å ta en titt på de beste billige smartklokkene. De har nok ikke like mange funksjoner som Venu 2, men de kan likevel være et godt kompromiss.

… du vil ha rikelig med tredjepartsapper

Garmin Connect-butikken er langt mer begrenset enn for eksempel Apples App-store. Hvis du ønsker deg en enhet som for eksempel kan romme morsomme spill, er det nok bedre med en Apple Watch.

På jakt etter smartklokke? Her finner du de beste på markedet.