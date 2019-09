Garmin Venu er en Apple Watch-utfordrer med langt flere treningsfunksjoner

Garmin Venu har nettopp blitt annonsert på IFA 2019, og har all funksjonaliteten man skulle forvente av en Garmin-smartklokke, for ikke å snakke om en lekker AMOLED-skjerm.



Akkurat skjermen er verdt å nevne fordi dette er første gangen en Garmin-smartklokke benytter seg av et AMOLED-panel. Herligheten er på 1,2 tommer og det verserer lovnader om mer livlige bilder enn det som er typisk for merket.

Garmin hevder også at Venu har såkalt 24/7 helsemonitorering i større monn enn andre aktører på markedet. Dette inkluderer overvåkning av søvn og respirasjon, alarmer ved uvanlige hjerterytmer, stressobservasjon, oversikt over menstruasjonsyklus, påminnelser om avslapping, overvåkning av væskenivå, med mer.

(Image credit: Garmin)

Garmin Venu har også merkets såkalte Body Battery-funksjonalitet, hvilket gjør at man kan ha oversikt over hvor mye energi man har, slik at det blir enklere å planlegge når man bør trene og når man bør hvile.



Man får også over 40 animerte treningsrutiner på selve enheten, og man kan også laste ned flere samt lage sine egne. Man har også de mer basale funksjonene: GPS, pulsmåler og støtte for innstillinger beregnet på ulike aktiviteter, som for eksempel løping, styrketrening, yoga, med mer.



Garmin Venu har også pusteøvelser som hjelper en med å slappe av, og den tar heller ikke lett på smartklokkedelen. Den kan vise varsler fra telefonen din, kan laste ned sanger og spillelister til selve klokken (man kan høre musikk uten mobilen koplet til) og støtter kontaktløs betaling gjennom Garmin Pay.

Garmin lover opptil seks dager batteritid om man bruker såkalt smartwatch mode, eller opptil seks timer når man bruker funksjoner som GPS og hører på musikk – hvilket er langt lavere enn mange andre allerede eksisterende Garmin-klokker, som bruker skjermer med mindre apetitt for strøm.



Klokken vil koste 4199 kroner i Norge og skal være tilgjengelig før året er omme. Man kan få den i svart med gull, lys sandfarget med rosegull, granittblå med sølv eller svart med skifer.