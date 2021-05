Kombinationen af seriøse fitness funktioner og en fremragende vifte af hverdagsapps, du forventer af dit smartwatch, gør Garmin Venu 2 til et af de bedste sportsure på markedet. Designet er ikke just revolutionærende og ligner til forveksling det originale Garmin Venu, men det er brugbart til både træning og hverdagsbrug, hvilket er en svær balance at ramme. Den lyse AMOLED skærm med høj resolution er den egentlige stjerne, og gør det muligt for dig at se en stor mængde data på samme tid. Du kan for eksempel få et væld af informationer om dine træningspas og dit generelle helbred – alt sammen samlet på dit håndled. Garmin Venu 2 er designet med omtanke, og det gør uret til ét af de bedste Garmin ure til dato.

Den korte anmeldelse

Garmin Venu 2 er et af de bedste Garmin ure, du kan købe. Det blander det bedste fra et regulært smartwatch og et dedikeret løbeur på imponerende vis. Her er avancerede redskaber til at spore dine forskellige træningspas samt essentielle hverdagsapps, som til sammen skaber et smartwatch til alle lejligheder.

Som mange andre moderne wearables lægger Venu 2 vægt på wellness, hvilket man kan se med heldags stressmåling og en løbende energi score, der påminder dig om at passe godt på dit mentale helbred. Du kan også holde styr på dit vandindtag, dine daglige skridt, hvor mange kalorier du har forbrændt, og følge dit søvnmønster.

Det her er dog ikke bare en simpel fitness tracker. Venu 2 er spækket til randen med seriøse redskaber til vidt forskellige sportsgrene, men det er særligt velegnet til løbere. Som forventet af Garmin, firmaet der gjorde sit navn verdensberømt på baggrund af præcis satellit navigation, er den indbyggede GPS ekstremt præcis, giver målinger med en meget lille fejlmargin og konstruerer detaljerede kort, der viser dig din skiftende fart under løbeturen.

Dykker man ned i de indbyggede apps, finder du, ligesom i Venus Sq, avancerede apps som Garmin Coach (der virker sammen med træningsplaner downloadet fra Garmin Connect appen), leaderboards for de udfordringer, du deltager i, og en detaljeret analyse af dine seneste træningssessioner. Venu Sq-brugere kan også downloade Challenges appen, men den kommer ikke præinstalleret.

Venu 2-brugere vil også kunne drage fordel af auto-pause funktionen, split målinger og muligheden for at måle elevation takket være den indbyggede højdemåler. Det er ikke helt lige så avanceret som hos Fenix 6 eller Forerunner 945, der tilbyder mere avancerede redskaber til at håndtere træningen og live navigation, men det er et stærkt alternativ, specielt til prisen.

Det fungerer også godt til ivrige fitnessgængere. Det er den første Garmin enhed, der har et kort over musklerne, der kan hjælpe dig med at planlægge din vægtbelastning for hver større muskelgruppe. De små detaljer gør også en forskel. Ulig andre løbeure, vi har testet på det seneste, registrerer Venu 2 ikke fejlagtigt skridt under en spinning time, og fordi skærmen altid er tændt, er det lettere at holde øje med, hvordan din hjertefrekvens ser ud under særligt hårde træningssessioner.

For svømmere vil det være kærkomment, at uret kommer med muligheden for at monitorere hjertefrekvensen under vandet, men også kan genkende typen af svømmetag og poolens metrikker. Golfspillere vil også være godt dækket ind, da Venu 2 er mindst lige så kompetent som andre dedikerede golf-ure.

Alle disse redskaber bliver leveret på en super lækker AMOLED skærm med høj resolution, der gør det muligt at se den imponerende mængde data på én gang, uden du bliver nødt til at kigge på Garmin Connect appen på din telefon. Det er en enormt imponerende pakke, og urets mange funktioner smelter sammen til et sportsur, der er smart og praktisk nok til at have om håndleddet dag og nat.

Pris og udgivelsesdato

Garmin Venu 2 blev udgivet i april 2021 og er prissat til 3200 DKK for både størrelsen på 40mm og 45mm. Det er en smule højere end prisen for det originale Garmin Venu ur ved udgivelse i 2020, og omkring dobbelt så dyrt som Garmin Venu SQ (uden muligheden for musik).

Garmin Venu 2 design

Minder om det originale Venu ur

Mulighed for at vælge mellem urkasse størrelse på 44mm eller 40mm

Forskellige farver på remme og urkasser

Garmin Venu 2 ligner til forveksling sin forgænger med et klassisk design, der er smart nok til dagligdagsbrug, men også er så praktisk designet, at det kan bruges til træning. Det er ikke et banebrydende design med en rem af silikone, en metalkant og en urkasse af polymer, men det nye ur ændrer på en af vores største klagepunkter ved det originale Venu, der var udeblivelsen af forskellige størrelser.

Det standard Venu 2 har en urkasse på 44mm og en skærm på 33mm, mens det mindre Venu 2S (versionen vi tester her) har en urkasse på 40mm og en skærm på 27,9mm. Begge størrelser kan bruges med Garmins standard 18mm remme, så du kan skifte den medfølgende rem ud med noget lidt mere unikt.

44mm versionen er tilgængelig i to farvekombinationer: skifergrå med en sort urkasse og granit blå med matchende urkasse. Begge har en sølvfarvet kant af rustfrit stål. 40mm Venu 2S uret kommer i fire farvekombinationer: grafitgrå med en skifergrå kant, sandfarvet med en lys guldkant, tåget grå med en sølvkant og en hvid med rosengylden kant.

Uret bliver kontrolleret via en touchskærm og to fysiske knapper på den højre kant af uret. Den lavest placerede fungerer som en tilbage knap, mens den øvre har en funktion baseret på konteksten, hvor ikoner kommer frem på skærmen for at vise, hvilken funktion knappen har på et givent tidspunkt. Det minder om Garmin Instincts dobbeltskærms setup.

Der er flere attraktive ’ansigter’ til uret at vælge mellem, hvor flere af dem har en animeret effekt, når skærmen vækkes til live. Der er også en ’altid-på’ mulighed, hvis du er ligeglad med det ekstra batteriforbrug.

Skærmen på Garmin Venu 2

Livagtig AMOLED skærm

Høj resolution giver ekstra detaljer

Justerbar lysstyrke

Ligesom på det originale Garmin Venu er en af de mest slående funktioner Venu 2s livagtige AMOLED touchskærm. Den har fået en resolutionsopgradering passende for 2021 og har nu 416 x 416 pixels i 44mm Venu 2 modellen og 360 x 360 pixels i 40mm Venu 2S modellen.

Til sammenligning har det originale 43,2mm Garmin Venu en resolution på 390 x 390 pixels, og skærmen på flagskibet Fenix 6 er blot 240 x 240 pixels.

Tætheden af de mange pixels betyder, at grafik og tekst står skarpt og tydeligt, og det er muligt at se grafer og kort i fine detaljer, uden at skulle tage din smartphone op af lommen. Den rå mængde af data tilgængelig ved et øjekast er meget imponerende. Hvis du vil se en graf af din hjertefrekvens eller stress niveauer gennem dagen, eller sågar hele ugen, kan du nemt tilgå det her.

Uret er som udgangspunkt sat til den laveste lysstyrke, og vi oplevede, at det var tilstrækkeligt i de fleste situationer, men du kan også skrue op for den i mere solrige forhold. Det vil selvfølgelig sænke batterilevetiden en smule, men forskellen var ikke så høj, som vi havde forventet, og reducerede kun levetiden med et par procentpoint hver dag.

Smartwatch funktioner

Detaljeret kalender og app notifikationer

Musik playback fra flere kilder

Tredjepartsapps er en blandet landhandel

Garmin Venu 2 er et veludrustet smartwatch, og skærmens høje resolution gør, at du nemt kan se detaljeret information om dit daglige skema, vejret, app notifikationer og mere direkte på dit håndled.

Som ved Venu Sq uret inkluderer Venu 2 også en valgfri mulighed for at tracke kvindens helbred, hvilket du kan sætte som en genvej i din liste over aktiviteter. Overraskende nok er den funktion mere detaljeret end redskabet i det kvinde-fokuserede Garmin Lily, med en bredere vifte af symptomer at vælge mellem, for bedre at kunne forstå din cyklus.

Med Garmin Pay kan du betale kontaktløst via NFC-teknologien, såfremt din bank understøtter dette. Muligheden kommer dog ikke frem på dit urs menu, før du har sat dit kort op i Garmin Connect appen på din telefon.

Uret kan afspille musik fra en tredjepartsapp som Amazon Music, Deezer eller Spotify (apps der er tilgængelige via Garmin Connect IQ), eller fra urets interne lagringsplads. Venus Sq Music havde plads til op mod 500 sange, mens Venu 2 og 2S begge har plads til omkring 650, hvilket bør give dig rigeligt med musikalske muligheder, selv på de længere træningssessioner.

For at downloade sange skal du først forbinde din telefon til et Wi-Fi netværk i Garmin Connect. Det er en ret ligefrem proces, hvor du bare skal trykke på enheden vist i toppen af appens hjemmeskærm og følge instruktionerne.

Du kan også bruge Venu 2 uret til at kontrollere musik playback på din telefon med muligheder som at spille eller pause det nuværende nummer, gå frem eller tilbage og indstille lyden. Skærmen er stor nok til både at vise kunstneren, sangens navn, en progressions bar og en timer, hvilket ikke alle ure kan præstere. Du kan også bruge dit ur til at kontrollere YouTube videoer, du afspiller på din telefon – det er især smart, hvis du caster dem op på dit TV.

Garmin Connect IQ butikken er bestemt ikke lige så spækket med features som Google Play eller App Store, og dens indhold er en blandet pose bolsjer. De bedste produkter har tendens til at være fokuseret omkring fitness og navigation (Google Maps, Komoot og Stryd er alle gode apps, der virkelig bidrager til dit urs funktionalitet), men de mange simple tidtagnings apps og kedelige spil er ikke særlig imponerende.

En håndfuld apps kommer præinstalleret på Venu 2, der har plads til 35 i alt. Bruger du ikke en app jævnligt, kan du nemt afinstallere den gennem Connect IQ.

Fitness tracking

Ekstremt præcis GPS

Detaljeret data om din træning ved et øjekast

Understøtter mange forskellige aktiviteter

Garmin Venu 2 kan tracke et dusin forskellige indendørs og udendørs aktiviteter, og under den indledende opsætning af uret, bliver du bedt om at vælge en håndfuld af dine favoritter. Det er en nyttig funktion, der gør, at du fremover undgår at skulle bladre gennem en lang liste af muligheder, hver gang du skal træne.

GPS-nøjagtigheden var virkelig imponerende i vores tests og matchede vores allerede målte 5km rute med en margin på 10 meter (en fejlmargin der nemt kan undskyldes med bredden af veje og stier). Det er, hvad vi forventer af et firma, der er funderet i dets styrke inden for satellitteknologi, og det er godt at se, at det ikke har ændret sig.

Når du er færdig med et træningspas, bliver du præsenteret for et lille kort (hvis det var forbundet til GPSen), en distance, tid, skridt, fart, kalorier og data for hjertefrekvens. Hvis dit ur er forbundet til en ANT+ sensor som et power meter, vil data fra denne være tilgængelig med det samme.

En af Garmin Connects bedste funktioner er muligheden for at opsætte træningsplaner med et specifikt mål for øje, som f.eks. at ramme en bestemt tid i dit næste halvmaraton, hvorefter den kommer med forslag til forbedringer, der ændrer sig baseret på dit fitness niveau og tidligere præstationer. Bladrer du gennem Venu 2’s valgfrie widgets, finder du Garmin Coach genvejen, der lader dig se træningsplanerne på dit håndled, så du kan starte din næste planlagte træningssession med et hurtigt tryk.

I fitnesscenteret fungerer Venu 2 også rigtig godt. Vi testede uret gentagne gange til intense spinningtimer og kunne se, hvordan uret hurtigt noterede ændringer i hjertefrekvensen, hvilket resulterede i de forventede udspring under sprinter uden nogle irregulære bølgedale.

Garmin Venu 2 tracking af forskellige sportsgrene (Image credit: Garmin)

Du kan bladre gennem tidligere træningspas på enheden på ethvert givent tidspunkt (detaljerede statistikker og kort er lagret på uret), og hvis du overvejer at opgradere fra en anden Garmin enhed, vil det glæde dig at vide, at du kan bladre gennem alle træningspas synkroniseret med Garmin Connect – ikke bare dem, der er optaget på Venu 2 selv.

Nu vi snakker om træning, er det værd at notere, at de fleste smartwatches kun har en enkelt fysisk knap eller skive, mens dedikerede løbeure ofte er kontrolleret med flere knapper. Det forhindrer, at du med et flyvsk svirp med håndleddet kan komme til at annullere træningen på uret, og gør det også muligt at bruge dit sportsur, selvom du har handsker på i koldt vejr. Touchskærmen kan endda låses, så du helt undgår uheld.

Med to fysiske knapper rammer Venu 2 en fin balance. Du er tvunget til bevidst at trykke på en af knapperne for at pause eller genoptage dit træningspas, og mere detaljeret kontrol styres gennem touchskærmen, der kan blive låst, for at undgå uheldige tryk og swipes.’

Som nævnt ovenfor er den øvre knap multifunktionel og har forskellige funktioner afhængigt af, hvilken widget du bruger. Det bliver aldrig forvirrende, takket være Garmins brug af kontekstuelle ikoner, der betyder, at du altid ved præcist, hvad du foretager dig – en funktion båret over fra Garmin Instinct, der bruger en mindre sekundær skærm til at udføre samme funktion.

Companion app

Som alle andre Garmin enheder forbinder Venu 2 også til Garmin Connect Appen på din smartphone via Bluetooth. Det er en godt designet app, der sammenstykker data fra alle firmaets enheder, inklusiv smartwatches.

Appens hjemmeskærm kan indstilles efter behov og tilbyder widgets, der giver et hurtigt overblik over ting som dit seneste træningspas, hjertefrekvens, søvnscore, stressniveau, kalorier forbrændt, menstruationscyklus og mere. Du kan tilføje, fjerne og repositionere dem frit, og appen kan også give dig et ’helbredsindblik’ på din hjemmeskærm, hvis den genkender et mønster eller en forandring i dine daglige aktiviteter.

Forsøger du at opbygge en stribe af sammenhængende dage, hvor du når dine daglige skridt, eller forsøger du at blive mærkbart mere aktiv på en mandag? Connect kan holde dig opdateret.

Der er også nogle imponerende sociale funktioner, som for eksempel muligheden for at lave udfordringer med dine venner, deltage i udfordringer skabt af et større fællesskab (komplet med leaderboards, du kan se direkte på din Venu 2), og muligheden for at opsætte nødkontakter i tilfælde af du kommer ud for en ulykke under din træning.

Hvis dine træningskammerater ikke bruger Garmin enheder, kan al din træningsdata blive synkroniseret med tredjepartsapps som Strava. Du kan også synkronisere data med en imponerende række af forskellige diæt- og fitnessapps, inklusive MyFitnessPal, Nike+, TrainingPeaks, Noom og Zwift for blot at nævne nogle få. I vores tests blev træningspas synkroniseret med Strava og Nutracheck med det samme.

For at bruge Venu 2s golf funktioner, skal du installere en separat Garmin Golf app. Den er gratis, og det giver god mening, at den ikke er en del af Connect som udgangspunkt, da detaljerne på over 40000 baner ville forøge appens størrelse betydeligt.

Garmin Connect har fået en del større opdateringer i de seneste måneder, med nye funktioner som graviditetstracking, og vi forventer, at den vil blive ved med at udvikle sig i de kommende år og vil tilføje ekstra funktionalitet til firmaets mange enheder.

Først anmeldt i april 2021

Køb det hvis

Du vil have et ur til alle lejligheder

Garmin Venu 2 har et underspillet design, der ikke skriger 'sportsur' og tilbyder en imponerende række hverdagsfunktioner, man ser hos smartwatches, mens det også tilbyder et stort sæt af avancerede træningstracking og træningsredskaber.

Du vil have træningsdata ved et øjekast

Venu 2s fremragende skærm betyder, det er muligt at bladre gennem imponerende detaljer, uden at skulle bruge ens smartphone. Kort og grafikker er godt repræsenteret på dit håndled.

Du nyder forskellige sportsgrene

Selvom Garmin nok er bedst kendt for deres ekspertise inden for løb og cykling, er Venu 2 også et fremragende ur til træningscenteret. Her er præcise metrikker for de fleste normale træningstyper, inklusive vægttræning, spinning, HIIT, løb på løbebånd og styrketræningsmaskiner for bare at nævne nogle få.

Køb det ikke hvis

Du ikke træner regelmæssigt

Venu 2 er lige dele sportsur og hverdagssmartwatch, så hvis du ikke allerede træner eller har planer om at starte, vil du ikke få glæde af halvdelen af urets funktioner.

Du er på et stramt budget

Det er bestemt ikke det billigste smartwatch på markedet, og hvis budgettet er stramt, kan du med fordel tage et kig på vores anmeldelser af de bedste billige smartwatches for andre alternativer. De har ikke de samme funktioner som Venu 2, men de kan tilbyde et fint kompromis.

Du vil have mange tredjepartsapps

Garmin Connect butikken er en del mere begrænset end Apples App Store. Hvis du vil have en enhed, du kan proppe til randen med sjove spil, vil et Apple Watch være et bedre valg.