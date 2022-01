Garmin avslører den etterlengtede Fenix 7-serien – overrasker med ny Epix

Vi har ventet i spenning i månedsvis, men endelig er dagen her. Garmin har nå avslørt et nytt knippe klokker i toppklassen, nemlig Fenix 7-serien, myntet på seriøse treningsentusiaster; og luksusvarianten Epix, som passer like godt til hverdags som på tur.



Garmin Fenix 7-sortimentet inkluderer tre størrelse (Fenix 7S, Fenix 7 og Fenix 7X). Samtlige er å finne i Standard-, Solar- og Sapphire Solar-varianter. Klokkene har berøringsskjerm i tillegg til de samme fem fysiske knappene vi er vant med fra tidligere Fenix-modeller. Disse låses automatisk når man er i aktivitet, slik at man unngår uhell.



Fenix 7 er helt og holdent ment som et tilbehør for seriøse atleter som er ute etter å forbedre ytelsen innen et vell av aktiviteter, som for eksempel løping, sykling, golf, svømming, roing eller surfing. En av de store forskjellene kontra forgjengeren er at de avanserte treningsverktøyene nå er enklere å finne frem til, og det skal være en smidigere prosess å bruke klokken sammen med Garmin Connect-appen når man lager og føler personlige treningsplaner som tilpasses på sparket.

Garmin Fenix 7, Fenix 7 Sapphire Solar og Fenix 7X Sapphire Solar (Image credit: Garmin)

Klokken vil for eksempel vise deg en utholdenhetsskår i sanntid når man trener. Dette er et mål på hvor mye energi du har igjen på tanken til enhver tid. Hvis du har mye å gå på kan det være ønskelig å ville kjøre en litt hardere økt, mens det omvendte antakeligvis er tilfellet om utholdenhetsskåren er lav.



Løpere vil kunne dra ekstra god nytte av de nye treningsverktøyene i Fenix 7. Klokken gir deg kontinuerlig tilgang til informasjon om treningsbelastning, og foreslår løpeturer som optimaliserer treningen (eller en hviledag, hvis du vil dra mer nytte av restitusjon.) På selve treningsturen vil man også kunne se forutsigelser, en kalkulasjon som spår hvor raskt man vil klare eksempelvis 5 km, 10 km, et halvmaraton eller et maraton, basert på inneværende kondisjonsnivå.



Etter hver treningsøkt vil klokken gjøre et estimat på hvor lang tid kroppen din bruker på å restituere, slik at du er helt klar til neste dyst.



Vi er i ferd med å teste Fenix 7 Solar Sapphire, men hvis du ønsker kan du ta en titt på førsteinntrykket, skrevet av våre britiske kolleger. En mer fullstendig vurdering vil foreligge etter en mer grundig testperiode.



Fenix 7-serien kan fås fra 7 999 kroner (standard-versjonen), noe som er hakket dyrere enn forgjengeren. Tar man steget opp til Solar eller Sapphire Solar stiger prisen ytterligere med henholdsvis 1 199 og 2 299 kroner. Dette er dog ikke de dyreste klokkene Garmin selger, for nå er nye Epix på markedet.

Epix pris

Som ovennevnt er Fenix 7 en klokke laget spesifikt til trening, mens Epix er en toppmodell som passer bedre til hverdagslig bruk – man kan si at den er et slags premium-svar på Venu 2, med samme lyssterke og høyoppløselige AMOLED-skjerm, men i tillegg med nytt safirglass, urhus i titan og et utvalg aktivitetsverktøy.



Epix holder styr på alt man kan forvente av biometri i en Garmin-klokke, inkludert puls, pust, stressnivå, søvn og energinivåer. Den har også en rekke forskjellige aktivitetsprofiler, inkludert innendørstrening og en del esoteriske finurligheter som pickleball og padeltennis (disse ble for øvrig lagt til i Fenix 6 via en firmware-oppgradering for kort tid siden.)

Garmin Epix i tre forskjellige farger (Image credit: Garmin)

I likhet med Venu 2 tilbyr Epix animerte yoga- og pilates-timer man kan følge, i tillegg til skreddersydde treningsplaner som kan hjelpe deg i forberedelsene til et evenement, eller i søken etter å nå et nytt mål. Epix har også den samme utholdenhetsfunksjonaliteten som Fenix 7, hvilket vil si at man hele tiden får oversikt over hvor mye energi man har igjen når man trener, slik at man kan planlegge resten av økten deretter.



Plass til musikk og spillelister får man også med på kjøpet, og Spotify-, Amazon Music- og Deezer-apper ligger forhåndsinstallert. I likhet med andre Garmin-klokker kan du også laste ned andre apper, digitale urskiver og datafelter (som viser frem informasjon når man trener) via Garmin Connect IQ-appen.



Epix finnes i tre forskjellige farger: Slate Steel, Sapphire Black Titanium og Sapphire White Titanium. Prisen, direkte fra Garmin, er på 10 299 kroner (den norske siden har kun Fenix 7 per nå), og er med det selskapets hittil dyreste klokke.